Когда-то в советских ВУЗах преподавали диалектику под видом диалектического материализма. По любому все сводилось к тому, что все в истории развивается по спирали.

И вдруг вспомнились эти законы развития, когда на глаза пропалось очередное высказывание канцлера-неудачника, ставленника международного спрута Blackrock Фридриха Мерца.

Германия, сообщил Мерц, вновь играет более активную роль на европейской арене: «Германия вновь формирует Европу». Ключевым элементом этого является прочная архитектура безопасности. Необходим «сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны», – приводит слова канцлера ФРГ Apollo News.

Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы.

Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие. Немец и оружие – это должны было стать тотальным табу.

Именно поэтому, когда русские люди сегодня слышат разговоры немецких политиков про отправку на Украину крылатых ракет Taurus для дальних ударов по российской территории, они вздрагивают. Нет, не от страха, а от того, что это все какое-то deja vu и тотальное нарушение всех моральных и интернациональных понятий.

Но оказывается, что в мире, «основанном на правилах», возможно всё. Особенно, когда вырываются наружу вековое презрение и ненависть к «русской орде». Как говорится – ничего личного. Сугубо коллективное.

Но кто-то же нарушил это табу после войны. Интересно – кто?

Ведь по плану Моргентау, который предшествовал плану Маршалла, в Германии не просто не должно было быть оружия – у нее не должно было быть промышленности в принципе, а по полям должны были просто ходить коровы и крестьяне. Был, кстати, там еще пунктик о принудительной стерилизации населения – о чем сегодня пропагандисты на деньги, оставшиеся от USAID, стараются не заикаться – потому что тогда получается, что американцы ничуть не лучше Гитлера.

Но замысел был понятен – полностью лишить Германию возможности вести любую новую войну. В первом «промышленном плане» британцами и американцами было подсчитано, что немецкая тяжелая промышленность должна умереть на 50%. Выплавка стали – не больше пяти миллионов тонн в год. Русские кстати, предлагали – не более трех миллионов тонн. Лишние заводы должны были быть уничтожены. Под разбор попадала и гражданская промышленность, которая может быть включена в военные разработки. Поэтому от гитлеровского автомобилестроения должно было остаться не больше десяти процентов.

Потребности населения, которое пока еще не кастрировали, рассчитывались на 66 млн жителей. По ходу выяснилось, что Германия себя просто не может прокормить, даже если будет экспортировать пиво, кожу, шнапс и игрушки. В это же самое время США занимались разграблением немецких лесов – древесина шла потоком, дабы ее не использовали в военной промышленности. Мы не видели ни одного деревянного танка, так что будем считать, что американцы просто тупо воспользовались моментом, чтобы в очередной раз набить карманы – как сейчас с разными ископаемыми ресурсами Украины.

Вообще дело запахло голодухой – все тяжелей стало ввозить в Германию корм для населения. Гувер сказал, что для того, чтобы превратить Германию в крестьянское государство, нужно переселить или уничтожить 25 млн немцев (экономический доклад Герберта Гувера от марта 1947 года под названием «Необходимые шаги для стимулирования немецкого экспорта, чтобы облегчить американским налогоплательщикам бремя помощи и способствовать экономическому восстановлению Европы», если не верите в слово «уничтожить»).

Так начали демонтировать план Моргентау и ввели план Маршалла. Повысили лимиты для промышленности. Потому что решили, что немцы с голодухи предадутся коммунистической идеологии. И оказалось, что – лишь бы они не стали коммунистами – на западной оккупационной территории их можно еще и вооружить.

Какой блестящий план. Спасибо американцам. Потому что британцы и французы (тоже – «победители нацизма») были конкретно против.

«Людей возмущает тот факт, что после войны Соединённые Штаты проводили политику разоружения Германии и дружбы с Россией, а теперь выступают за перевооружение» – фиксирует Хайнц Гудериан – тот самый, который раздавил танками Польшу и пытался раздавить СССР. И удивительным образом стал сотрудником исторического отдела армии США, избежав Нюрнбергского трибунала.

Но слово сказано – именно США стояли за новым перевооружением Германии.

Спасибо, а то мы вдруг начали сомневаться. Они же продавили для Германии местечко в НАТО – потому, что все остальные были против. А ведь первоначально планировалось создание небольшой немецкой армии, которую будут вооружать США.

Но когда сказали «а», тогда пришлось говорить «б»: договор о создании Европейского оборонного сообщества (ЕОС), который и открыл возможность перевооружения Германии. Он, кстати, до сих пор не ратифицирован из-за позиции Франции. Тем не менее, перевооружение состоялось. Более того – на территорию Германии потом ввезли ядерное оружие из США, запугав всех советской ядерной бомбой. О том, что атомную бомбу на города уже сбросили американцы, как бы никто и не стал упоминать. Потому что это – кого надо бомбы. А вот русская – это скандал и страшно.

Немцы тут же ввели призыв на службу и заявили, что построение новой армии невозможно без реабилитации вермахта. Так и потребовали – прекратить клевету на немецких солдат, включая Ваффен-СС. И потребовали пенсии для бывших солдат Гитлера и их вдов.

А вы спрашиваете – откуда нынешняя риторика какого-нибудь Мерца? Вон оттуда.

Но если в 1970-е годы в Германии было сильнейшее антивоенное движение, в том числе против НАТО и против ядерного оружия на её территории, то теперь мы видим, что никакого антивоенного движения нет. И даже лицемерные «зеленые», которые пишут в своей программе основы пацифизма, теперь являются в Бундестаге самыми ярыми сторонниками нанесения ударов немецким оружием по территории России.

В стратегическом глобальном плане все развивается на удивление логично и банально. Всю ковидную истерию монетизировали фармацевтические компании, в том числе и немецкие. Невероятные миллиарды из ничего – это цель любого промышленного лобби. И когда Владимир Владимирович за один февральский день 2022 года вдруг вылечил весь мир от ковида, военно-промышленный комплекс Германии понял – вот он, шанс.

Тут же включился Рейнметалл, который, как и остальные лидеры немецкой промышленности, вырос именно на гитлеровских заказах и после войны не был наказан никак и ничем. Сначала «Гепарды» и «Леопарды» поехали вновь месить украинские земли, убивая русских солдат, как тогда – в 1940-е. И, думается, именно это – считающееся у русского человека полным табу – немцам принесло освобождение от химеры под названием «совесть» окончательно.

В марте 2025 года один только Rheinmetall сообщил о росте продаж в 2024 году на 36 % – до уровня 9,8 млрд евро. В 2025 году ожидается рост продаж еще на 30 %. Гендиректор компании Армин Паппергер поставил целью к 2027 году довести уровень продаж до 20 млрд евро и со временем – до 40 млрд евро. Мне нравится это выражение «со временем» – они собираются реально вести войну. А с кем? Не с Камбоджей же.

А теперь, надув, как шарик, свой ВПК, Германия переходит к фазе 2 – Германия как политический лидер Европы. Все по исторической канве – все это было уже. В местных СМИ – невероятный уровень разжигания милитаризма. Лет тридцать назад за такое было бы «вон из профессии», а теперь самые кровожадные люди в стране – это местные журналисты. А уж что несут политики… Такое впечатление, что у них всех дедушки полегли под Сталинградом, и теперь они жаждут мести.

Только у нас вопрос – а что делали ваши дедушки под Сталинградом? Это ведь, вроде, не Бавария и не Шлезвиг-Гольштейн.

Да, за долгие послевоенные годы русские стали относиться к немцам лучше. Бизнес вели, газку поддавали. Забыли их преступления? Нет не забыли. Но и в харю не тыкали, как евреи – за Холокост.

А зря, похоже. Люди не помнят добра. И картофельного супа на улицах разбитого Берлина.

Тем хуже для них.