Североатлантический альянс грозит вводом войск на Украину, но дальше угроз не идет. Главная причина – Запад ни морально, ни физически не готов к военному столкновению. Политики – за, а военные не торопятся. И тому есть веские причины.

Генерал бундесвера Эрхард Бюлер в эфире канала MDR призвал организовать охрану для немецких военных в Литве. «Работа службы военной охраны в Литве должна быть облегчена, чтобы обеспечить защиту солдат и их родственников даже за пределами казарм», – заявил он.

В декабре 2023-го министры обороны Литвы и Германии подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году. Ожидается, что в республику прибудут пять тысяч немецких военных с семьями. И вот, оказывается, литовцы должны… сами защищать немецких солдат и их семьи. Хотя, по идее, должно быть наоборот: бундесвер присылают для защиты литовцев от русских. История – анекдотична, но в ней, как в капле воды, отражается состояние армий стран НАТО.

Формально у стран альянса перед Россией превосходство. И существенное. По состоянию на 2025 год объединенные силы НАТО, по западным оценкам, насчитывают около 3,44 млн действующих военнослужащих по сравнению с 1,32 млн действующих военнослужащих в российской армии. Коллективные военные возможности 32 стран, входящих в НАТО, превосходят российские по численности самолетов: 22 377 бортов против 4957. Что касается наземных боевых машин, то НАТО располагает основными боевыми танками в количестве примерно 11 495 против 5750 у России.

Мощь – серьезная, что и говорить. Но вот сами люди, живущие на Западе, в том числе военные, воевать не хотят. Так, командование бундесвера – немецкой армии – сообщает, что только за первую половину 2025 года поступило 1363 заявления об отказе от военной службы «по соображениям совести». В 2022 году число подобных заявлений составило 951, в 2023 году – 1079, а в 2024 году – 2241. Сейчас, по данным бундесвера, каждый четвертый новобранец вооруженных сил покидает армию в течение шести месяцев после поступления на службу. «Бундесвер сокращается и стареет», – заявила недавно комиссар по делам вооруженных сил в немецком парламенте Ева Хёгль.

А что же главные европейские русофобы, поляки? Как заявил генерал польской армии Богуслав Пацек, количество новобранцев в польской армии тоже сокращается. По данным опроса издания Rzeczpospolita, только 20% граждан Польши готовы (это не значит, что пойдут) воевать с Россией и Белоруссией. Более 30 процентов признались, что при угрозе мобилизации просто уедут из страны.

Совершенно не хотят воевать и даже просто служить в армии французы. Недавно Национальная ассамблея Франции опубликовала доклад «Набор и удержание: битва за человеческие ресурсы в министерстве вооруженных сил», где говорится о резком увеличении дезертирства во французской армии, начиная с 2022 года. Согласно данным Генштаба армии Франции, в период с 2017 по 2021 год число дезертирств в среднем составляло менее тысячи в год. Затем, в 2022 году – после начала российской СВО на Украине – число дезертирство выросло в полтора раза и продолжает расти. Каждый год просто бегут из армии более полутора тысяч человек. И это при том, что армия – контрактная. В докладе указывается на «трудно поддающуюся моделированию незрелость» многих новобранцев и на «трудности с соблюдением ими контракта», а также на «общую проблему адаптации к военной жизни».

Уже второй год премьер Великобритании Кир Стармер, один из создателей «Коалиции желающих», носится с идеей отправить на Украину войска. Но не отправляет. Главная причина – некого послать. «Великобритания не может отправить контингент на Украину по инициативе «коалиции желающих» из-за нехватки солдат и техники», – пишет издание The Telegraph. Автор статьи уточнил, что британская армия модернизируется, но у нее недостаточно людей: даже 15-тысячный экспедиционный корпус (примерно 20% от общей численности вооруженных сил) Великобритания снарядить не в состоянии.

Пентагон, в свою очередь, в докладе комитету Конгресса по вооруженным силам сообщает, что недобор новобранцев в американскую армию сейчас около 40%. По данным военных, лишь 23% молодых американцев в возрасте от 17 до 24 лет имеют возможность пойти в армию. Это связано с излишним весом, употреблением наркотиков и проблемами со здоровьем. Но и те, кто в армию вербуются – не отборный контингент.

«США создают армию, которая не умеет воевать. Для многих американцев вступление в ряды современных вооруженных сил равносильно одновременному присоединению к антифа, BLM, трансгендерному лобби и профсоюзу учителей», – пишет в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Сейчас армии НАТО – это не про войну. Это про высокие зарплаты и командировочные, социальные льготы и максимальный комфорт – для военнослужащих и их семей. Если даже в Литве – стране ЕС и НАТО – немецкие военные не чувствуют себя в безопасности, то где им будет удобно? В Германии? Тогда в Германии и следует оставаться. Похоже, что амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

Значит ли это, что России можно расслабиться? Конечно, нет. Недооценка потенциального противника – худшее, что можно сделать сейчас, в этой мировой турбулентности. Но и переоценивать противника тоже не стоит.