    Армии НАТО нуждаются в защите
    21 сентября 2025, 12:15 Мнение

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    Никита Миронов Никита Миронов

    журналист

    Североатлантический альянс грозит вводом войск на Украину, но дальше угроз не идет. Главная причина – Запад ни морально, ни физически не готов к военному столкновению. Политики – за, а военные не торопятся. И тому есть веские причины.

    Генерал бундесвера Эрхард Бюлер в эфире канала MDR призвал организовать охрану для немецких военных в Литве. «Работа службы военной охраны в Литве должна быть облегчена, чтобы обеспечить защиту солдат и их родственников даже за пределами казарм», – заявил он.

    В декабре 2023-го министры обороны Литвы и Германии подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году. Ожидается, что в республику прибудут пять тысяч немецких военных с семьями. И вот, оказывается, литовцы должны… сами защищать немецких солдат и их семьи. Хотя, по идее, должно быть наоборот: бундесвер присылают для защиты литовцев от русских. История – анекдотична, но в ней, как в капле воды, отражается состояние армий стран НАТО.

    Формально у стран альянса перед Россией превосходство. И существенное. По состоянию на 2025 год объединенные силы НАТО, по западным оценкам, насчитывают около 3,44 млн действующих военнослужащих по сравнению с 1,32 млн действующих военнослужащих в российской армии. Коллективные военные возможности 32 стран, входящих в НАТО, превосходят российские по численности самолетов: 22 377 бортов против 4957. Что касается наземных боевых машин, то НАТО располагает основными боевыми танками в количестве примерно 11 495 против 5750 у России.

    Мощь – серьезная, что и говорить. Но вот сами люди, живущие на Западе, в том числе военные, воевать не хотят. Так, командование бундесвера – немецкой армии – сообщает, что только за первую половину 2025 года поступило 1363 заявления об отказе от военной службы «по соображениям совести». В 2022 году число подобных заявлений составило 951, в 2023 году – 1079, а в 2024 году – 2241. Сейчас, по данным бундесвера, каждый четвертый новобранец вооруженных сил покидает армию в течение шести месяцев после поступления на службу. «Бундесвер сокращается и стареет», – заявила недавно комиссар по делам вооруженных сил в немецком парламенте Ева Хёгль.

    А что же главные европейские русофобы, поляки? Как заявил генерал польской армии Богуслав Пацек, количество новобранцев в польской армии тоже сокращается. По данным опроса издания Rzeczpospolita, только 20% граждан Польши готовы (это не значит, что пойдут) воевать с Россией и Белоруссией. Более 30 процентов признались, что при угрозе мобилизации просто уедут из страны.

    Совершенно не хотят воевать и даже просто служить в армии французы. Недавно Национальная ассамблея Франции опубликовала доклад «Набор и удержание: битва за человеческие ресурсы в министерстве вооруженных сил», где говорится о резком увеличении дезертирства во французской армии, начиная с 2022 года. Согласно данным Генштаба армии Франции, в период с 2017 по 2021 год число дезертирств в среднем составляло менее тысячи в год. Затем, в 2022 году – после начала российской СВО на Украине – число дезертирство выросло в полтора раза и продолжает расти. Каждый год просто бегут из армии более полутора тысяч человек. И это при том, что армия – контрактная. В докладе указывается на «трудно поддающуюся моделированию незрелость» многих новобранцев и на «трудности с соблюдением ими контракта», а также на «общую проблему адаптации к военной жизни».

    Уже второй год премьер Великобритании Кир Стармер, один из создателей «Коалиции желающих», носится с идеей отправить на Украину войска. Но не отправляет. Главная причина – некого послать. «Великобритания не может отправить контингент на Украину по инициативе «коалиции желающих» из-за нехватки солдат и техники», – пишет издание The Telegraph. Автор статьи уточнил, что британская армия модернизируется, но у нее недостаточно людей: даже 15-тысячный экспедиционный корпус (примерно 20% от общей численности вооруженных сил) Великобритания снарядить не в состоянии.

    Пентагон, в свою очередь, в докладе комитету Конгресса по вооруженным силам сообщает, что недобор новобранцев в американскую армию сейчас около 40%. По данным военных, лишь 23% молодых американцев в возрасте от 17 до 24 лет имеют возможность пойти в армию. Это связано с излишним весом, употреблением наркотиков и проблемами со здоровьем. Но и те, кто в армию вербуются – не отборный контингент.

    «США создают армию, которая не умеет воевать. Для многих американцев вступление в ряды современных вооруженных сил равносильно одновременному присоединению к антифа, BLM, трансгендерному лобби и профсоюзу учителей», – пишет в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Сейчас армии НАТО – это не про войну. Это про высокие зарплаты и командировочные, социальные льготы и максимальный комфорт – для военнослужащих и их семей. Если даже в Литве – стране ЕС и НАТО – немецкие военные не чувствуют себя в безопасности, то где им будет удобно? В Германии? Тогда в Германии и следует оставаться. Похоже, что амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    Значит ли это, что России можно расслабиться? Конечно, нет. Недооценка потенциального противника – худшее, что можно сделать сейчас, в этой мировой турбулентности. Но и переоценивать противника тоже не стоит.

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

