Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС хотят направить на Украину военных. «Это необходимо для предоставления гарантий безопасности стране после завершения боевых действий», – сказала Урсула. По утверждению главы ЕК, европейцы завершают подготовку «довольно точного плана» относительно возможного развертывания сил.

Дьявол – в деталях. Для России «завершение боевых действий» – мирный договор с признанием новых границ. Для Запада – просто прекращение огня. Корейский сценарий. Мир без мира. С возможностью «реконкисты» – отвоевания занятого. Ведь зачем в противном случае «гарантии безопасности» – если мир заключен и границы юридически признаны?

Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком. Чего стоит, например, история гетмана Ивана Выговского. Он стал преемником знаменитого Богдана Хмельницкого, восстал против русских – и чтобы удержать власть, подписал с Польшей Гадячинский договор. Украина в нем называлась… Великим княжеством Русским, но должна была стать частью Речи Посполитой под верховным суверенитетом польского короля. России это не понравилось: ввела войска. Выговский позвал своих казаков, поляков и 40 тыс. крымских татар. Выиграл у русских битву при Конотопе (украинцы до сих пор дико гордятся), но Великое княжество Русское так и не создал: свои же казаки не захотели «под поляков» идти. В результате пропольский атаман Павел Тетеря обвинил Выговского в госизмене. Его арестовали, лишили всех званий и казнили без суда: польский полковник Себастьян Маховский приговорил к расстрелу. Не помогли ляхи. А в это время по Украине вовсю гуляла Руина – что-то вроде российского смутного времени. Все это время поляки, пытаясь ставить своих гетманов, вводили войска. Польский король обкладывал казаков налогами (содержать контингент на что-то ведь нужно), те восставали, кровь лилась рекой. Потом был гетман Мазепа, который то за Петра Великого, то за польского короля, то за турецкого султана, то за шведского Карла ХII. Стоит ли говорить, что воевать и умирать за польские, турецкие и шведские интересы приходилось казакам? Очень показательны события ХХ века. Так называемая Украинская республика приглашала поддержать свою независимость войска Австро-Венгрии и Германии. Вот цитата из книги Сергея Волкова «1918 год на Украине (воспоминания участников событий)» о том, как союзники грабили население:

«Что делать, барин? – говорили явившиеся из деревни крестьяне. – Немцы требуют сено по рублю за пуд, а стоит оно по восемь рублей; берут сало и платят по рублю за фунт, а в городе Чернигове цена пять рублей. Как тут, скажете, быть?». Я отвечал: «Немецкие же солдаты пришли вооруженные, они слушаются своих офицеров и команды; если вы им добром не уступите, они возьмут то, что им надо, силой и уже тогда ничего не заплатят».

Во время Второй мировой, как известно, украинские националисты и вермахт слились в экстазе. Сами же немцы украинцев за людей не считали. Вот выдержки из «Директивы для ориентировки сотрудников», изданной рейхскомиссаром Украины Адольфом Прюцманом: «Украинцы нуждаются в руководстве. В ходе истории они доказали, что неспособны к самостоятельности. Но если ими хорошо руководить и направлять их, то они являются послушной рабочей силой. Под хорошим надзором они даже пунктуальны и усердны… Украинские рабочие едут в Германию веселые и с песнями и жаждут познакомиться с немецкими условиями жизни».

С тех пор для украинцев мало что изменилось. Они вновь «едут на работу в Германию веселые и с песнями». А ведь немцы еще даже не пришли. Что будет, когда придут?

Пора понять: ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя. Турки с помощью казаков пытались «подвинуть» московского царя, не дав ему закрепиться в Крыму и Северном Причерноморье. Поляки пробовали расширить Речь Посполитую. Шведы, наняв Мазепу, воевали с Петром Первым за господство на Балтике. Немцы во время Первой мировой пытались скинуть большевистское правительство. Во время Великой Отечественной, поддерживая украинских националистов, нацисты воевали с СССР и одновременно грабили Украину: вывозили в Германию продовольствие и людей.

А украинцы, желающие самостийности, во всех этих случаях были лишь пешками в чужой игре.

Увы, история их ничему не научила. Они, похоже, не поняли главного. Считать украинцев за своих, за равных, готовы только русские. Потому что украинцы – русские и есть. Для всех остальных соседей эти хлопцы – ресурс. Инструмент продвижения собственных интересов. Чем дольше украинцы отказываются это понять, тем для них хуже.