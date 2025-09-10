  • Новость часаПольша сообщила генсеку НАТО об уничтожении нескольких беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком
    10 сентября 2025, 08:48 Мнение

    Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    Никита Миронов Никита Миронов

    журналист

    Часть мира отказывается кормить США за свой счет
    Эксперт объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара
    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой
    Демограф объяснила моду на старославянские имена для новорожденных

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС хотят направить на Украину военных. «Это необходимо для предоставления гарантий безопасности стране после завершения боевых действий», – сказала Урсула. По утверждению главы ЕК, европейцы завершают подготовку «довольно точного плана» относительно возможного развертывания сил.

    Дьявол – в деталях. Для России «завершение боевых действий» – мирный договор с признанием новых границ. Для Запада – просто прекращение огня. Корейский сценарий. Мир без мира. С возможностью «реконкисты» – отвоевания занятого. Ведь зачем в противном случае «гарантии безопасности» – если мир заключен и границы юридически признаны?

    Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком. Чего стоит, например, история гетмана Ивана Выговского. Он стал преемником знаменитого Богдана Хмельницкого, восстал против русских – и чтобы удержать власть, подписал с Польшей Гадячинский договор. Украина в нем называлась… Великим княжеством Русским, но должна была стать частью Речи Посполитой под верховным суверенитетом польского короля. России это не понравилось: ввела войска. Выговский позвал своих казаков, поляков и 40 тыс. крымских татар. Выиграл у русских битву при Конотопе (украинцы до сих пор дико гордятся), но Великое княжество Русское так и не создал: свои же казаки не захотели «под поляков» идти. В результате пропольский атаман Павел Тетеря обвинил Выговского в госизмене. Его арестовали, лишили всех званий и казнили без суда: польский полковник Себастьян Маховский приговорил к расстрелу. Не помогли ляхи. А в это время по Украине вовсю гуляла Руина – что-то вроде российского смутного времени. Все это время поляки, пытаясь ставить своих гетманов, вводили войска. Польский король обкладывал казаков налогами (содержать контингент на что-то ведь нужно), те восставали, кровь лилась рекой. Потом был гетман Мазепа, который то за Петра Великого, то за польского короля, то за турецкого султана, то за шведского Карла ХII. Стоит ли говорить, что воевать и умирать за польские, турецкие и шведские интересы приходилось казакам? Очень показательны события ХХ века. Так называемая Украинская республика приглашала поддержать свою независимость войска Австро-Венгрии и Германии. Вот цитата из книги Сергея Волкова «1918 год на Украине (воспоминания участников событий)» о том, как союзники грабили население:

    «Что делать, барин? – говорили явившиеся из деревни крестьяне. – Немцы требуют сено по рублю за пуд, а стоит оно по восемь рублей; берут сало и платят по рублю за фунт, а в городе Чернигове цена пять рублей. Как тут, скажете, быть?». Я отвечал: «Немецкие же солдаты пришли вооруженные, они слушаются своих офицеров и команды; если вы им добром не уступите, они возьмут то, что им надо, силой и уже тогда ничего не заплатят».

    Во время Второй мировой, как известно, украинские националисты и вермахт слились в экстазе. Сами же немцы украинцев за людей не считали. Вот выдержки из «Директивы для ориентировки сотрудников», изданной рейхскомиссаром Украины Адольфом Прюцманом: «Украинцы нуждаются в руководстве. В ходе истории они доказали, что неспособны к самостоятельности. Но если ими хорошо руководить и направлять их, то они являются послушной рабочей силой. Под хорошим надзором они даже пунктуальны и усердны… Украинские рабочие едут в Германию веселые и с песнями и жаждут познакомиться с немецкими условиями жизни».

    С тех пор для украинцев мало что изменилось. Они вновь «едут на работу в Германию веселые и с песнями». А ведь немцы еще даже не пришли. Что будет, когда придут?

    Пора понять: ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя. Турки с помощью казаков пытались «подвинуть» московского царя, не дав ему закрепиться в Крыму и Северном Причерноморье. Поляки пробовали расширить Речь Посполитую. Шведы, наняв Мазепу, воевали с Петром Первым за господство на Балтике. Немцы во время Первой мировой пытались скинуть большевистское правительство. Во время Великой Отечественной, поддерживая украинских националистов, нацисты воевали с СССР и одновременно грабили Украину: вывозили в Германию продовольствие и людей.

    А украинцы, желающие самостийности, во всех этих случаях были лишь пешками в чужой игре.

    Увы, история их ничему не научила. Они, похоже, не поняли главного. Считать украинцев за своих, за равных, готовы только русские. Потому что украинцы – русские и есть. Для всех остальных соседей эти хлопцы – ресурс. Инструмент продвижения собственных интересов. Чем дольше украинцы отказываются это понять, тем для них хуже.

    Главное
    Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер
    Задержанную в 100 метрах от позиций ВСУ россиянку обвинили в госизмене
    Токио решило закрыть все филиалы «Японского центра» в России
    МВД напомнило мигрантам о последнем дне для регулирования статуса
    Тимати сказал СБУ, где его искать
    Ирбитский мотозавод выпустил мотоцикл Ural Alaska в честь саммита в Анкоридже
    Збруев рассказал о состоянии здоровья после сообщений о недомогании в театре

    Часть мира отказывается кормить США за свой счет

    Мир разделился на тех, кто продолжает за свой счет кормить США, и тех, кто больше не хочет этого делать. Индия активно подключилась к отказу спонсировать США вслед за Россией и Китаем. Последние снижают свои инвестиции в гособлигации США уже более десяти лет. Дели начал это делать позже, однако задолго до введения торговых пошлин Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Германия топит британского кандидата в украинские президенты

    «Мы имеем дело с продуманным планом Зеленского». Такими словами политологи оценивают очередную серию «разоблачений», появившихся в западной прессе по поводу того, кто стоит за уничтожением российских газопроводов «Северный поток». Почему эти «расследования» имеют мало отношения к реальности, но прямое отношение к планам Запада о том, кто будет следующим президентом Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Убийство украинки доказывает равнодушие США к Украине

    «Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы», провозгласил президент США Дональд Трамп. Он имел в виду трагедию, разыгравшуюся в Северной Каролине: черный сумасшедший зарезал украинскую беженку. Почему же целый пласт американских элит, СМИ и даже украинские власти оказались равнодушны к этому преступлению? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации