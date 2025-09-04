Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.0 комментариев
Лондон направил 1,3 млрд долларов прибыли от российских активов на помощь Киеву
Более 1,3 млрд долларов, которые Лондон получил в качестве прибыли от замороженных российских активов, направлены на военную поддержку Киева, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе визита в Киев.
«Более 1 млрд фунтов стерлингов, полученных за счет замороженных российских активов, было направлено на военную поддержку Украины», – приводит слова Хили РИА «Новости».
В сообщении британского министерства обороны уточняется, что на эти средства Киев получил сотни тысяч артиллерийских боеприпасов и сотни ракет противовоздушной обороны. Кроме того, Британия поставляет Украине запчасти для военной техники и обеспечивает ее техническое обслуживание.
Хили также сообщил, что в настоящее время министерство обороны проверяет боеготовность воинских частей, которые могут быть отправлены на Украину в случае прекращения огня.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил о неанонсированном визите Хили для обсуждения совместных оборонных проектов и подготовки к заседанию контактной группы по военной поддержке, запланированному в Лондоне 9 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о невозможности экспроприации российских активов из-за угрозы стабильности финансового сектора Евросоюза. Президент России Владимир Путин предупредил, что передача замороженных российских активов Киеву приведет к разрушению принципов международных финансов и экономики в целом.