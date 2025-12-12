Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.4 комментария
Герасимов: Доклад военных Путину прервали вражеские средства РЭБ
Во время видеодоклада президенту России Владимиру Путину от штурмовых подразделений связь прерывалась из-за воздействия радиоэлектронной борьбы, сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Связь потеряли из-за РЭБ со стороны противника. Доклад проходил из освобожденного Северска, сказал Герасимов, передает ТАСС.
Президент заверил, что доклад бойца будет принят в полном объеме позднее. После восстановления связи командир штурмовой роты Третьего мотострелкового батальона сообщил, что при освобождении населенного пункта были освобождены 115 жилых и 208 технических строений. В наступательной операции участвовали 28 штурмовых групп общей численностью 84 человека. Противник оказал сопротивление у Северского доломитного комбината и у железнодорожной станции.
«Благодаря уверенным, дерзким и нешаблонным действиям личного состава роты, применения [хитрости] для обмана противника, моя рота выполнила поставленную боевую задачу с минимальными потерями и готова продолжать вести наступательные действия, выполнять задачи специальной военной операции», – сказал военнослужащий.
Ранее Герасимов сообщал, что российские военные ведут уличные бои за освобождение Гуляйполя, также ведутся бои за ряд других населенных пунктов.