  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 90 украинских дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов
    Долина спела «Три белых коня» хором с публикой
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Герасимов сообщил о ведении уличных боев за Гуляйполе
    Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Северска
    Захарова обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей
    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    24 комментария
    12 декабря 2025, 07:38 • Новости дня

    Герасимов: Доклад военных Путину прервали вражеские средства РЭБ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во время видеодоклада президенту России Владимиру Путину от штурмовых подразделений связь прерывалась из-за воздействия радиоэлектронной борьбы, сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Связь потеряли из-за РЭБ со стороны противника. Доклад проходил из освобожденного Северска, сказал Герасимов, передает ТАСС.

    Президент заверил, что доклад бойца будет принят в полном объеме позднее. После восстановления связи командир штурмовой роты Третьего мотострелкового батальона сообщил, что при освобождении населенного пункта были освобождены 115 жилых и 208 технических строений. В наступательной операции участвовали 28 штурмовых групп общей численностью 84 человека. Противник оказал сопротивление у Северского доломитного комбината и у железнодорожной станции.

    «Благодаря уверенным, дерзким и нешаблонным действиям личного состава роты, применения [хитрости] для обмана противника, моя рота выполнила поставленную боевую задачу с минимальными потерями и готова продолжать вести наступательные действия, выполнять задачи специальной военной операции», – сказал военнослужащий.

    Ранее Герасимов сообщал, что российские военные ведут уличные бои за освобождение Гуляйполя, также ведутся бои за ряд других населенных пунктов.

    11 декабря 2025, 14:26 • Новости дня
    Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки
    Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин объявил о новой мере поддержки семей с детьми, позволяющей получить возврат налога при доходе ниже полутора прожиточных минимумов.

    С 2026 года в России появится так называемая семейная выплата для семей с двумя или более детьми, которая будет действовать в дополнение к уже существующим мерам поддержки, передает ТАСС. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимума региона. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доход. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью», – объяснил Путин.

    Президент особо подчеркнул, что новый механизм не отменяет другие действующие выплаты и льготы для семей с детьми. Все существующие меры поддержки сохраняются и могут использоваться одновременно с введением семейной выплаты. Нововведение рассчитано на повышение доходов и улучшение благосостояния российских семей с детьми.

    Зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что семьи, где оба родителя работают и воспитывают двоих или более детей, в 2026 году смогут рассчитывать на возвращение части уплаченного налога.

    Подать заявление на выплату можно будет в электронном виде, а Социальный фонд начнет принимать заявления с 1 июня после окончания декларационного периода.

    Комментарии (7)
    11 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации заявил, что украинские военные попытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако их расчеты не оправдались.

    По словам президента, противник надеялся, что российская армия увязнет в штурме города, однако эти ожидания оказались напрасными, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что российским подразделениям удалось выполнить все поставленные задачи. «У противника ничего не получилось, а у вас получилось все, что вы запланировали, все, что задумали. Поздравляю вас», – заявил глава государства.

    Во время мероприятия военные доложили президенту о полном освобождении Северска. Путин отдельными словами поблагодарил одного из командующих за операцию. «Сказал и сделал. Мужчина», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    Комментарии (7)
    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    Мерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины
    Мерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президенту США Дональду Трампу было представлено предложение о территориальных уступках Украины в рамках мирного урегулирования.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, что переговоры между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом были конструктивными, передает ТАСС.

    Мерц уточнил, что в ходе этого разговора Дональду Трампу было представлено предложение о территориальных уступках Украины в рамках мирного урегулирования. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер также участвовали в беседе. В ходе разговора европейские представители предложили совместную работу над документацией с американским правительством.

    Мерц подчеркнул: «Мы ясно дали понять президенту Трампу, что главный вопрос – на какие территориальные уступки готова пойти Украина». Он пояснил, что Трамп на момент беседы еще не был ознакомлен с деталями предложения, так как оно официально не было направлено американской стороне до вечера предыдущего дня. Теперь слово за официальным Киевом, который должен определить свою позицию в вопросе возможных уступок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило официальный ответ по последнему варианту мирного плана США.

    Дональд Трамп ранее рассказал о своем резком разговоре с лидерами Франции, Германии и Италии по вопросу спецоперации на Украине.

    Комментарии (9)
    11 декабря 2025, 22:32 • Новости дня
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предложенный главой киевского режима Владимиром Зеленским референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры, это «средний палец» в адрес Белого дома, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможности проведения всеукраинского референдума по территориальным вопросам, передает РИА «Новости».

    По мнению Медведева, подобная инициатива со стороны Киева станет демонстративным вызовом для США и затормозит переговоры по урегулированию конфликта на Украине, чего и добивается «киевский клоун».

    «Этот наркоман-фюрер показал Белому дому средний палец. Сколько еще ты будешь терпеть это, Америка?» – написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев.

    Ранее Владимир Зеленский предложил вынести вопрос о будущем Донбасса на всеукраинское обсуждение. Кроме того, он поставил условие для проведения новых выборов на Украине в течение 90 дней – Запад должен обеспечить безопасность хода голосования.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя требования украинских властей от Запада гарантий безопасности выборов, назвала ситуацию уникальной. Дипломат не припомнила примеров, когда страна просила бы другие государства обеспечить проведение выборов, но при этом не признавалась бы в утрате независимости и суверенитета.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, включая территориальные вопросы, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева.

    Комментарии (6)
    11 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Азаров: Я мог убедить Януковича подавить госпереворот силой
    Азаров: Я мог убедить Януковича подавить госпереворот силой
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на презентации книги экс-офицера СБУ Василия Прозорова «Кровавый майдан: западный след в документах СБУ» заявил, что до начала протестов в Киеве Служба безопасности Украины не информировала его о существующих планах Запада по организации госпереворота.

    По словам Азарова, если бы он располагал этой информацией еще в 2013 году, он бы занял более жесткую позицию, передает ТАСС.

    «Я бы это сказал в 2013 году, если бы знал, что Служба безопасности [Украины] не знакомила меня с тем объемом информации, которая есть в этой книге. Если бы я знал об этой информации, я бы занял более решительную позицию. Я думаю, что смог бы убедить [экс-президента Украины Виктора] Януковича действовать так, как надо было действовать – силовым путем ликвидировать очаг государственного переворота и не смотреть на угрозы», – заявил Азаров.

    Также он напомнил, что сразу после госпереворота Европейский совет ввел санкции против 18 граждан Украины, среди которых оказались он сам, Янукович, его сыновья и несколько приближенных лиц.

    Ранее Азаров заявил о хищении Киевом более 100 млрд долларов помощи Запада.

    Комментарии (12)
    11 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    Герасимов сообщил о ведении уличных боев за Гуляйполе

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о штурме Гуляйполя и освобождении ряда населенных пунктов, включая Кучеровку и Куриловку, российскими военными.

    Российские военнослужащие продолжают вести уличные бои в Гуляйполе, о чем доложил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

    По его словам, «продолжаются уличные бои по овладению Гуляйполем». Кроме того, Герасимов проинформировал о значительном продвижении российских войск на ряде других направлений на Украине.

    Как передает РИА «Новости», российские военные освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка, а также взяли под контроль 45% зданий Константиновки. Всю южную часть Димитрова также удалось освободить. Отмечается, что российские войска продолжают расширять контроль над территориями в Сумской области и на юге Волчанского направления в Харьковской области.

    По словам начальника Генштаба, штурмовые подразделения России «сжимают кольцо окружения» вокруг украинских военных. Оперативная обстановка, по его оценке, развивается в пользу российских сил. Войска постепенно увеличивают зону контроля на ряде направлений спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» завершили освобождение города Лиман в Харьковской области.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области. До этого они освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР, а также освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.


    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 20:57 • Новости дня
    Захарова обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей

    Захарова: Главный враг детей Украины - режим Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге рассказала о фактах насилия и нарушений в отношении украинских детей, включая акции фонда Елены Зеленской.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге, обвинила Владимира Зеленского и его жену Елену в организации преступлений против украинских детей, передает ТАСС. Захарова заявила: «На деле главный враг украинцев всех возрастов, включая несовершеннолетних – это, конечно, антинародный режим Зеленского, и вообще-то он сам лично вместе со своей супругой».

    Дипломат отметила, что власти Украины, педагоги, блогеры и активисты, по ее словам, безнаказанно третируют русскоязычных детей, навязывая им смену языковой идентичности насильственным способом. Захарова подчеркнула аналогии с нацизмом 1930–40-х годов, отмечая, что детей в украинских националистических батальонах подвергают психологическим опытам и даже склоняют к жестокости.

    Также Захарова затронула тему фонда Елены Зеленской, напомнив об эвакуации группы украинских несовершеннолетних из Днепропетровска в Турцию весной 2022 года. По ее словам, последующая проверка условий проживания этих детей в 2024 году выявила многочисленные нарушения, включая случаи психологического и сексуального насилия, отсутствие образовательных возможностей, использование детей в пропагандистских целях и даже физические наказания.

    Дипломат сообщила, что две воспитанницы из этой группы вернулись на Украину беременными, а в качестве наказания за выявленные правонарушения лишь один воспитатель был понижен в должности. Захарова отметила, что к уголовной ответственности никто привлечен не был.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что киевские власти используют тему детей для получения денег и замалчивают случаи их исчезновения на Западе.

    Более пятисот детей, эвакуированных весной 2022 года из интернатов Днепропетровской области на Украину в Турцию, два года жили без доступа к образованию и медицинской помощи, а также подвергались насилию.

    Напомним, что более 100 украинских детей, которых обвиняли в «похищении» российской стороной, нашли в Германии.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 13:27 • Новости дня
    Лавров назвал европейских «миротворцев» на Украине законной военной целью
    Лавров назвал европейских «миротворцев» на Украине законной военной целью
    @ Denis Zuberi/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возможная отправка европейских миротворцев на Украину приведет к тому, что они станут законной целью для российских вооруженных сил.

    Европейские военнослужащие, если они будут направлены на территорию Украины в роли миротворцев, сразу станут законной военной целью для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе, передает ТАСС.

    Министр отметил, что европейские страны высказывают идеи о направлении своих военных на Украину для выполнения миротворческих миссий.

    «Для нас эти так называемые миротворцы сразу станут законными целями, это должны все понимать», – указал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах международной коалиции разместить свои силы после завершения конфликта на Украине вдали от линии фронта, включая Киев и Одессу.

    Французские военные отметили, что готовятся к боевым действиям на Украине и считают возможные потери огромными.

    Москва подчеркивала, что не приемлет размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 19:32 • Новости дня
    Зеленский допустил вариант голосования по вопросу о будущем Донбасса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский не исключил возможность организации общенационального голосования, в рамках которого украинцам могут предложить ответить на территориальные вопросы.

    «Пойдет ли Украина на «свободную экономическую зону» в Донецкой области? На этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», – сказал Зеленский, передают украинские СМИ.

    «Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной», – они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение США», – пояснил Зеленский.

    Ранее Зеленский заявил, что у Киева нет достаточных ресурсов и внешней поддержки для попытки вернуть Крым. Зеленский отметил готовность провести выборы на Украине в течение 90 дней при условии обеспечения безопасности Западом.

    Комментарии (13)
    11 декабря 2025, 22:35 • Новости дня
    Эксперт: Освобождение Северска подчеркнуло печальное положение ВСУ

    Политолог Данилин: Понимание Путиным обстановки на фронте – огромное преимущество для России

    Эксперт: Освобождение Северска подчеркнуло печальное положение ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Освобождение Северска подтверждает правильность избранной армией России тактики и открывает возможности для ее дальнейшего продвижения вглубь Донбасса. Регулярные совещания президента с военными, участие в них командиров с передовой и их подробные доклады дают России важное преимущество, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне спецоперации.

    «Совещание Владимира Путина по новым победам на фронте стало ярким комментарием в ответ на абсурдные спекуляции Украины относительно требований к мирному плану США. Мы подчеркнули печальное положение ВСУ, ведь российские войска постепенно продвигаются по направлению к опорным пунктам противника в Донбассе: Славянску и Краматорску», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, Владимир Путин очень глубоко погружен в происходящие события на фронте. «Это не первый для него опыт общения с военными. Более того, подобные контакты давно превратились в обычную практику для главы государства. Глубокое понимание президентом текущей обстановки – огромное преимущество для России. А уникальной чертой нынешнего совещания стало участие военных: командира 123-й мотострелковой бригады Дениса Пирогова, под чьим руководством был освобожден Северск, а также рядовых штурмовиков», – подчеркнул эксперт.

    «Как уже говорил президент, мы готовы к продолжению СВО до выполнения обозначенных задач. Возможно, Украина об этом забыла. При этом Москва от мирного процесса не отворачивается. Мы готовы договариваться. Но если наши визави хотят диалога, то пусть выдвигают предложения, достойные рассмотрения – то есть учитывающие интересы России. В противном случае мы добьемся реализации поставленных целей иным путем», – заключил Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне спецоперации. Там президенту доложили об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил глава государства, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент военных.

    Путин отметил, что успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории всего Донбасса. Президент подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего наступления на других направлениях и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    Газета ВЗГЛЯЛ рассказала, как была проведена операция по освобождению города, за что Путин лично похвалил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 18:40 • Новости дня
    Шарий обвинил Зеленского в покушении на Миндича

    Блогер Шарий заявил о причастности Зеленского к попытке устранения Миндича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский блогер Анатолий Шарий выразил уверенность, что операцию по устранению фигуранта энергетического дела координировали спецслужбы под руководством Владимира Зеленского.

    Украинский блогер Анатолий Шарий заявил в своем Telegram-канале, что подготовка покушения на Тимура Миндича, главного фигуранта дела о коррупции в энергетике на Украине, началась сразу после его бегства из страны, передает РИА «Новости». Шарий подчеркнул, что в операции принимала активное участие Служба безопасности Украины, а всю ситуацию курировал лично Владимир Зеленский.

    Он утверждает, что ликвидация Миндича могла быть для Зеленского единственным способом уйти от личной ответственности по делу о коррупции. Шарий отметил, что если обстоятельства покушения будут преданы огласке, это может привести к катастрофическим последствиям для украинского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) заявил о покушении на Тимура Миндича, близкого друга и «кошелька» Владимира Зеленского.

    Позднее источник из окружения Миндича опроверг информацию о покушении. Украинские СМИ сообщили, что посольство Украины в Израиле также не подтверждает факт попытки покушения.

    Миндич ранее был заочно арестован на Украине по делу о коррупции в энергетике. Участники этого дела похитили более 100 млн долларов, что позволило бы содержать одну бригаду ВСУ в течение года.


    Комментарии (4)
    11 декабря 2025, 21:21 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение преодоления «Северского выступа»

    Леонков: Освобождение Северска приближает контроль России над Славянском и Краматорском

    Военный эксперт объяснил значение преодоления «Северского выступа»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Северск долгое время являлся насущной проблемой для ВС РФ. Наличие в его районе выступа, контролируемого ВСУ, мешало российской армии вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску. Теперь же освобождение этих городов становится вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно об установлении контроля ВС РФ над Северском.

    «Освобождение Северска – значимый момент для всего хода СВО. Напомню, что установить контроль над этим городом у России не получилось даже в 2022 году в самый разгар наступательного запала. ВСУ сумели превратить эту местность в тщательно укрепленный «форт», который к тому же поддерживался формированиями из Славянско-Краматорской агломерации», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Но для русского солдата безвыходных ситуаций не бывает. Теперь нам удалось выбить противника из города, а местный гарнизон – ликвидирован. Тем самым мы лишили украинскую армию так называемого северского выступа, который долгое время препятствовал продвижению ВС РФ вглубь Донбасса и не позволял вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску», – добавляет он.

    «Важно, что освобождение Северска сопровождалось ударами по окрестностям Кременчуга. Именно здесь скапливались основные силы противника, которые планировалось перебросить для отражения российского наступления. Прямо сейчас достаточно успешно также развивается ситуация в районе Красного Лимана – подходим к рубежам Святогорска», – уточняет собеседник.

    «Ну и в Константиновке мы продолжаем выбивать ВСУ. То есть Славянск и Краматорск рискуют оказаться в полукольце еще и с юга, а также с севера. Эта стратегическая фигура будет постепенно «сжиматься». Таким образом, не исключаю, что в ближайшее время у нас даже получится зайти на окраины городов. Но загадывать в этом деле лучше не стоит», – акцентирует эксперт.

    «Что касается совещания Владимира Путина и начальника Генштаба Валерия Герасимова, то самое главное, что из него можно выделить, это подтверждение четкого продвижения ВС РФ в соответствии с планом. Мы плавно движемся к реализации намеченных целей: без спешки и эмоций. В военном деле это, как правило, служит залогом успеха. И Северск – пример тому », – заключил Леонков.

    Ранее стало известно об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил Владимир Путин, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент бойцов.

    По оценкам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    Напомним, Северск является городом ДНР с довоенным населением чуть больше десяти тысяч человек. Населенный пункт является одним из центров добычи флюсовых известняков. Начиная с 2014 года был своеобразной буферной зоной между Украиной и территорией республики – линия фронта проходила всего лишь в 50 км от города.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 14:35 • Новости дня
    На Украине дроны применили для попытки заказного убийства

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сокольниках возле Львова дрон ударил по коттеджу, полиция рассматривает случившееся как попытку убийства с применением дрона, сообщают украинские СМИ.

    Неопознанный дрон нанес удар по частному жилому коттеджу в селе Сокольники Львовской области, передает ТАСС.

    В результате повреждены крыша, фасад здания и несколько комнат, однако никто из находившихся внутри не пострадал. Местная полиция сообщила, что инцидент произошел без объявления воздушной тревоги в регионе.

    Издание «Страна» отмечает, что отсутствие воздушной тревоги в момент атаки свидетельствует о запуске дрона с территории, находящейся недалеко от места происшествия. По данным украинского ресурса «Общественное», ссылающегося на источники в силовых структурах, речь идет о FPV-дроне, который способен преодолевать дистанции в десятки километров.

    Полиция Львова возбудила уголовное дело и рассматривает основной версией попытку заказного убийства с применением беспилотника. Собственник коттеджа не раскрывается, как и информация о проживающих в доме лицах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Львова нанес смертельное ножевое ранение сотруднику военкомата, который остановил его на улице.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Путин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
    Путин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с двумя командирами подразделений, действующих в зоне спецоперации.

    Звонок состоялся после совещания в Кремле по ситуации на фронте, передает ТАСС. В присутствии полковника Дениса Пирогова президент говорил с полковником Ярамиром Темирхановым, командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, принимавшей участие в освобождении Северска.

    Также Путин пообщался с полковником Сергеем Черданцевым, возглавляющим 177-й полк Каспийской флотилии. Президент выразил им благодарность за службу.

    Напомним, в четверг Путин провел в Кремле совещание по обстановке в зоне СВО. Глава государства отметил хорошую динамику на всех направлениях спецоперации. Он заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 18:20 • Новости дня
    Минобороны показало первые кадры из освобожденного Северска

    Минобороны показало встречу военных России жителями освобожденного Северска

    Минобороны показало первые кадры из освобожденного Северска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры из освобожденного города Северска в Донецкой народной республике.

    На видео видно, что военнослужащие шестой гвардейской отдельной мотострелковой бригады третьей общевойсковой армии Южной группировки проводят обход домов после операции по зачистке города от боевиков ВСУ, передает РИА «Новости».

    Местные жители приветствовали российских военных и благодарили за освобождение города от боевиков. Военнослужащие оказывали медицинскую помощь мирным жителям, оставшимся в Северске, посещая как многоквартирные дома, так и частный сектор.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации заявил, что украинские военные попытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако их расчеты не оправдались.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эксперт: Освобождение Северска подчеркнуло печальное положение ВСУ
    Адмирала США допросили в Конгрессе про убийство выживших в море лодочников
    Зеленский допустил вариант голосования по вопросу о будущем Донбасса
    Bloomberg: Украинские дроны атаковали нефтеплатформу «Лукойла» на Каспии
    Грузия предложила Туркменистану свою территорию для транзита газа
    Победитель «Евровидения-2024» отказался от трофея из-за участия Израиля
    Риелтор Долиной оказался экспертом по схемам мошенничества с жильем

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Перейти в раздел

    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США

    Ведущие политики Европы на самом деле не являются главными игроками европейского континента. По крайней мере, такой парадоксальный вывод делают сами европейские СМИ, вынужденные признать, что на ЕС влияют прежде всего с Запада и Востока. В итоге рейтинг самых влиятельных людей Европы доказывает правоту и силу Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации