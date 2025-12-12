  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 90 украинских дронов
    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов
    Долина спела «Три белых коня» хором с публикой
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Герасимов сообщил о ведении уличных боев за Гуляйполе
    Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Северска
    Захарова обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей
    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    24 комментария
    12 декабря 2025, 07:41 • Новости дня

    Власти Москвы купили имущественный комплекс аэропорта Остафьево у Газпрома

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Департамент столичного городского имущества приобрел имущественный комплекс аэропорта Остафьево у Газпрома, сумма сделки составила 2,7 млрд рублей.

    Департамент городского имущества Москвы заключил контракт с ПАО «Газпром» о продаже аэропортового имущественного комплекса за 2,7 млрд рублей, передает РИА «Новости».

    Сделка прошла по итогам торгов и была зафиксирована на портале госзакупок.

    Ранее обсуждалась возможность покупки до 200 гектаров территории вблизи аэропорта для создания на ней технопарка. Конкретные планы по будущему использованию новых владений пока не раскрываются, но проект рассматривается в рабочем порядке.

    Аэродром Остафьево функционирует с 1934 года. В 1995 году на его территории появилось авиапредприятие «Газпром авиа».

    В 2000 году аэродром открылся для пассажирских перевозок, однако в январе 2024 года был исключен из реестра аэродромов государственной авиации.

    В 2020 году газета ВЗГЛЯД писала, что Минобороны готово продать военный аэродром Остафьево правительству Москвы.

    11 декабря 2025, 18:25 • Новости дня
    Пашинян выложил видео из Москвы на фоне Лубянки под песню «Белые розы»
    Пашинян выложил видео из Москвы на фоне Лубянки под песню «Белые розы»
    @ nikol.pashinyan_pm

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в TikTok видео из Москвы на фоне здания Федеральной службы безопасности на Лубянке.

    В качестве музыкального сопровождения ролика он выбрал популярную советскую песню «Белые розы» группы «Ласковый май».

    СМИ сообщали, что самолету с премьером Армении пришлось изменить пункт назначения из-за введения сигнала «Ковер» в Москве ночью.

    Комментарии (12)
    11 декабря 2025, 09:19 • Новости дня
    Атака беспилотников помешала посадке 40 самолетов в аэропортах Москвы
    Атака беспилотников помешала посадке 40 самолетов в аэропортах Москвы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минувшей ночью свыше 40 рейсов перенаправили из Москвы в другие города из-за временных ограничений на прием воздушных судов.

    Причиной перенаправления стали введенные ночью ограничения на прием и отправку бортов, передает ТАСС.

    Ограничительные меры были введены около часа ночи, а сняты только в 07:59 мск.

    Во Внуково не смогли принять 20 самолетов, которые вынужденно приземлились в Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Екатеринбурге и Тбилиси. Домодедово перенаправило 12 воздушных судов в Уфу, Саратов, Казань и Нижний Новгород. Один из самолетов, летевший из Аддис-Абебы, временно совершил посадку в Варшаве.

    Шереметьево не приняло порядка 13 рейсов, часть которых направили в Петербург, Нижний Новгород, Казань и Астрахань. Еще два самолета совершили временную посадку в других московских аэропортах. В Жуковском не приняли три рейса, которые были перенаправлены в Самару и Нижний Новгород, а сам аэропорт принял два борта, изначально направлявшихся в иные столичные авиагавани – один пассажирский и один грузовой.

    Напомним, «Аэрофлот» поменял расписание рейсов из-за ограничений на полеты в московских аэропортах. Аэропорт Пулково принял часть самолетов, которые изначально направлялись в Москву. Столичные воздушные гавани отменяли и переносили десятки рейсов на фоне атак беспилотников.

    В одном лишь Шереметьево задержались 23 рейса, 19 самолетов ушли на запасные аэродромы.

    За ночь над Московским регионом уничтожили 40 БПЛА, из них 32 летели на саму Москву.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 10:52 • Новости дня
    На подлете к Москве сбиты 37 дронов
    На подлете к Москве сбиты 37 дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны сбили еще три дрона, летевших на столицу, сообщил глава города Сергей Собянин в четверг.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал мэр города в своем Telegram-канале.

    Согласно опубликованным Собяниным данным, всего после полуночи сбито 37 БПЛА, летевших на Москву.

    За некоторое время до этого Собянин сообщал о трех других дронах, уничтоженных на подлете к Москве.

    С полуночи над Московским регионом сбили 40 украинских БПЛА, из них 32 таких летели на столицу.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 05:59 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Москвой

    Собянин сообщил об уничтожении четврех украинских БПЛА силами ПВО на подлёте к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Москвы силы ПВО уничтожили четвре украинских беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    О ликвидации сначала одного, а затем еще трех вражеских дронов, летевших на Москву, сообщил в своем канале в Max мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

    По его словам, обломки уничтоженных беспилотников упали, и на месте происшествия оперативно работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО уничтожили группу украинских беспилотников, которые атаковали два приграничных региона.

    В селе Мариновка в ЛНР мужчина получил осколочные ранения из-за атаки украинских беспилотников на частное подворье.

    За шесть часов средства противовоздушной обороны России уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    Свыше 650 рейсов в московском авиаузле отменили или задержали

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В московских аэропортах временные ограничения привели к задержке, отмене и перенаправлению более 650 рейсов, отмены и задержки происходили на фоне сообщений о массированной атаке дронов.

    Более 650 рейсов были отменены, задержаны или перенаправлены в аэропортах московского авиаузла на фоне введенных ограничений, сообщает РИА «Новости».

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились после полуночи в аэропорту Шереметьево, а затем около часа ночи в Внуково и Домодедово, и ближе к двум часам ночи в Жуковском.

    Сообщается, что к 8.00 мск ограничения во всех аэропортах были сняты, однако утром они вновь вводились во Внуково и Домодедово. К 13.10 мск действие ограничений отменили во всех воздушных гаванях столичного региона.

    Некоторые авиакомпании, включая «Аэрофлот», «Россию» и «Победу», объявили о корректировке расписания и предупредили о возможных задержках и отменах рейсов.

    В ночь со среды на четверг свыше 40 рейсов перенаправили из Москвы в другие города из-за атак БПЛА.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что на подлете к городу с полуночи сбили 37 беспилотных летательных аппаратов. Позже он сообщил о еще одном сбитом дроне.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 14:31 • Новости дня
    Forbes: Москва вошла в число лучших городов мира для туризма
    Forbes: Москва вошла в число лучших городов мира для туризма
    @ Vyacheslav Nemyshev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва смогла вывести свою туристическую отрасль на новый уровень, несмотря на многочисленные санкции, благодаря чему российская столица стала одним из лучших городов мира по развитию туризма, пишет журнал Forbes.

    Москва выходит на ведущие позиции среди мировых городов в сфере туризма, несмотря на введённые санкции, пишет ТАСС со ссылкой на статью колумниста Forbes Уэсли Александра Хилла.

    «Москва смогла вывести свою туристическую отрасль на новый уровень, несмотря на многочисленные санкции», – отметил Хилл.

    Эксперт обратил внимание, что город успешно перестраивает стратегию развития туризма, что способствует росту потока иностранных гостей. Только в 2023 году Москву посетили более 2,3 млн иностранных туристов из разных стран.

    Forbes подчеркивает, что российская столица стала самой востребованной для гостей из Китая, опередив даже Японию. Такой результат стал возможен благодаря инициативам, реализуемым местными властями для повышения привлекательности города, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Москва – наиболее популярное направление в сфере внутреннего туризма для коротких путешествий. В этом плане столицу предпочитают 19% путешественников.

    В 2024 году столицу посетили 26 млн человек, это вдвое больше, чем численность ее населения. Москва формирует 14% общего туристического потока по России и занимает почти половину иностранных поездок.

    В частности, например, туристы из Китая проявляют особый интерес к московским театрам, фестивалям и историческим местам, выделяя возможности для создания ярких фотографий в столице, сообщил председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.


    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 19:45 • Новости дня
    Суд отказал «Битцевскому маньяку» в переводе из колонии ближе к Москве

    Суд не удовлетворил жалобу маньяка Пичушкина на отказ перевести его из ИК «Полярная сова»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшему столичному серийному убийце Александру Пичушкину вновь отказали в переводе из северной колонии, несмотря на его неоднократные апелляции.

    Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу Александра Пичушкина, известного как «Битцевский маньяк», на отказ в его переводе из исправительной колонии «Полярная сова» в более близкую к Москве колонию, передает РИА «Новости». Решение Замоскворецкого суда Москвы осталось в силе, а требования пожизненно осужденного были вновь отклонены.

    Пичушкин участвовал в заседании по видеосвязи из колонии и вновь просил рассматривать дело в закрытом режиме из-за внимания прессы, однако суд отказал ему в этой просьбе. На слушании он также настаивал на отмене предыдущего решения и вынесении нового судебного акта в свою пользу. Представитель ФСИН, в свою очередь, потребовал сохранить ранее принятое решение без изменений.

    Александру Пичушкину сейчас 51 год, он отбывает пожизненное заключение с 2008 года в колонии особого режима. В 2006 году его задержали после продолжительных поисков, а затем признали виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство. Сам Пичушкин заявлял, что количество его жертв составляет 60, и он намеревался довести эту цифру до 64.

    Это уже не первая жалоба Пичушкина. В августе суд отклонил его жалобу на перевод из колонии «Полярная сова» ближе к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Пичушкин потребовал компенсацию в 100 тыс. рублей от ФСИН за отказ Замоскворецкого суда Москвы перевести его и выплатить деньги за «моральные страдания».

    А в апреле Пичушкин заявил о готовности признаться еще в 11 убийствах, совершенных в Северном Бутово, после 17 лет заключения.


    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    Пассажиры отмененного рейса Шарм-эль-Шейх – Москва оказались в Петербурге

    Пассажиры отмененного рейса Шарм-эль-Шейх – Москва остались в Петербурге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажирам, чей рейс из Шарм-эль-Шейха перенаправили в Петербург из-за ограничений в Москве, выдали багаж и предложили искать транспорт до столицы самим.

    Рейс 4S 3313 из Шарм-эль-Шейха был перенаправлен в Петербург из-за введенных ограничений на полеты в московском регионе, передает пресс-служба аэропорта Пулково. Самолет приземлился в аэропорту Пулково в пять утра по московскому времени как запасной вариант. Первоначально пассажиры ожидали, что после открытия аэропорта в Москве они смогут вылететь дальше.

    Однако после повторного закрытия воздушного пространства московского региона в 9:55 экипаж объявил об отмене рейса. Пассажиров выводили с борта по группам и на автобусах доставляли в терминал, завершив высадку к 11:20. После этого люди получили багаж.

    Авиакомпания предложила пассажирам приобретать новые билеты до Москвы самостоятельно любым удобным способом, после чего им пообещали последующую компенсацию транспортных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью более 40 рейсов перенаправили из Москвы в другие города из-за временных ограничений на прием воздушных судов.

    Компания «Аэрофлот» скорректировала свое расписание из-за введенных ограничений в аэропортах Москвы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО за ночь сбила 30 беспилотников, а один дрон ликвидировали за несколько минут до полуночи.

    На время атаки дронов аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковный Жуковский приостановили полеты и прием рейсов на время атаки дронов.


    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 19:02 • Новости дня
    В Москве проходят Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве открылись Всероссийские Сборы Ассоциации ветеранов СВО, объединившие участников спецоперации со всей страны.

    В столице стартовали Всероссийские Сборы Ассоциации ветеранов СВО, на которые прибыли более 300 участников специальной военной операции из всех регионов России. Мероприятие продолжает программу форума «Вместе победим», прошедшего накануне в Национальном центре «Россия». Центральная цель Сборов – подведение итогов деятельности Ассоциации в 2025 году и определение ключевых направлений работы на предстоящий период, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Ассоциация ветеранов СВО расширяет присутствие в регионах: отделения создаются на уровне муниципалитетов, к организации присоединились десятки тысяч человек. Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, обращаясь к участникам, напомнил обращение главы государства:«Вчера глава государства, обращаясь к ветеранам специальной военной операции, отметил, что поддержка защитников Отечества – наша безусловная нравственная задача, требующая партнерской работы государства и общества».  Он подчеркнул, что эти слова точно отражают текущую повестку ассоциации. «У вас уникальная ниша, поскольку вы объединяете именно ветеранов специальной военной операции. Большая просьба – привлекать всех боевых товарищей в Ассоциацию», – отметил Новиков.

    Отдельным блоком на сборах поднимается вопрос участия ветеранов в работе органов власти. В Единый день голосования представители ассоциации получили поддержку избирателей. Исполнительный директор организации Дмитрий Афанасьев подтвердил:
    «Наши боевые товарищи, члены Ассоциации ветеранов СВО избраны во все уровни власти – губернатор, депутаты Законодательных собраний, дум муниципалитетов. Это дает возможность участвовать не только в выработке, но и принятии решений». Он добавил, что доверие общества ветераны намерены оправдывать.

    За 2025 год Ассоциация поддержала запуск школьных музеев в 20 регионах, организовала тысячи Уроков мужества и патриотических мероприятий. Во взаимодействии с Фондом «Защитники Отечества» решены сотни практических вопросов ветеранов – от реабилитации до трудоустройства. Особое внимание уделяется адаптации бойцов к жизни после службы. Сопредседатель Координационного совета Ассоциации, сенатор РФ Алексей Наумец подчеркнул:
    «Включение в процесс нормальной мирной жизни тех ребят, которые закончили или заканчивают свою службу в вооруженных силах и возвращаются домой – главная задача».

    В числе партнерских инициатив – запуск первого центра поддержки ветеранов СВО в сельской местности. Лидер Российского Союза сельской молодежи Юлия Оглоблина заявила:
    «Совместно с Ассоциацией ветеранов СВО мы создадим первый центр поддержки для ветеранов СВО на селе», – отметив, что более 200 бойцов уже начали собственные проекты в аграрной сфере.

    На проектной сессии первого дня обсуждалось увековечение памяти погибших и развитие исторической памяти. В дискуссии участвовали представители Минобороны, Следственного комитета, органов законодательной власти и общественных структур. Далее в программе – презентация книги Сергея Мачинского «Голоса из войны», объявление лучших региональных практик 2025 года, диалоговые площадки с фондами и подписание новых соглашений о сотрудничестве, в том числе с Минвостокразвития и Федеральной службой по аккредитации. Участники также определят задачи на 2026 год, объявленный Годом единства народов России.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 10:35 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили три беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону российской столицы, сообщил глава города Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов дронов работают специалисты экстренных служб, указал мэр в своем Telegram-канале.

    Напомним, ночью свыше 40 рейсов перенаправили из Москвы в другие города из-за временных ограничений на прием воздушных судов.

    В ночь со среды на четверг над страной сбили 287 украинских дронов, 40 из них поразили над Московским регионом, причем 32 таких БПЛА летели на Москву.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 09:50 • Новости дня
    Мирошник назвал атаки БПЛА на Москву «выпадом» диктатуры Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Ночные атаки беспилотников на Москву и регионы России являются «символичным выпадом» для западных стран со стороны Киева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Атаки беспилотников на Москву и другие регионы России, произошедшие прошлой ночью, стали «символичным выпадом» диктатуры Владимира Зеленского в адрес Запада, сообщил в Telegram-канале Родион Мирошник.

    Мирошник отметил, что этот выпад нисколько не отменяет опасность боеприпасов, направленных по гражданским объектам и мирным людям российских регионов.

    Также он подчеркнул, что подобные действия демонстрируют не только стремление Киева произвести впечатление на западных союзников, но и продолжают создавать риски для безопасности в регионах России.

    Ранее минувшей ночью власти перенаправили свыше 40 рейсов из Москвы в другие города из-за временных ограничений на прием воздушных судов.

    За ночь силы ПВО уничтожили 40 беспилотников над Московским регионом, из которых 32 следовали на саму Москву.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 13:39 • Новости дня
    В Москве приземлился самолет Пашиняна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В российской столице, предположительно, совершил посадку самолет армянского премьера Никола Пашиняна, который ранее не смог приземлиться там из-за атаки дронов, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

    Самолет изначально летел из Гамбурга, он временно останавливался в Петербурге, сказал собеседник ТАСС.

    Потом он опять вылетел в Москву и уже приземлился в столице.

    Отмечается, что Пашинян должен участвовать в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве.

    До этого сообщалось, что на подлете к российской столице с полуночи сбили 37 беспилотных летательных аппаратов.

    По данным прессы, самолету с премьером Армении пришлось изменить пункт назначения из-за введения сигнала «Ковер» в Москве ночью.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Собянин: На подлете к Москве уничтожен беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Летевший на российскую столицу беспилотный летательный аппарат уничтожен, сообщил мэр города Сергей Собянин в четверг днем.

    На месте падения фрагментов аппарата работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в своем Telegram-канале.

    Ранее Собянин сообщал, что на подлете к российской столице с полуночи сбили 37 беспилотных летательных аппаратов.

    Минобороны утром сообщало, что над Московским регионом сбили 40 украинских БПЛА, из них 32 таких летели на столицу.

    По данным прессы, самолету с премьером Армении Николом Пашиняном пришлось изменить маршрут из-за введения сигнала «Ковер» в Москве ночью.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 10:32 • Новости дня
    В Домодедово ограничили полеты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов начали действовать в аэропорту Домодедово в Подмосковье, сообщили в Росавиации в четверг днем.

    Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее днем во Внуково также ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 08:11 • Новости дня
    Росавиация: Ограничения в московских аэропортах сняты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вводившиеся ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Москве отменены, воздушные гавани работают в обычном режиме, сообщила Росавиация.

    Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево теперь работают в штатном режиме, там сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщается в Telegram-канале регулятора.

    В сообщении отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

    Ранее «Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за ограничений на полеты. Аэропорт Пулково принял часть рейсов, которые изначально направлялись в Москву. Московские аэропорты отменили и перенесли десятки рейсов на фоне атак беспилотников.

    В одном лишь Шереметьево задержались 23 рейса, 19 самолетов ушли на запасные аэродромы.

    Комментарии (0)
    Эксперт: Освобождение Северска подчеркнуло печальное положение ВСУ
    Адмирала США допросили в Конгрессе про убийство выживших в море лодочников
    Зеленский допустил вариант голосования по вопросу о будущем Донбасса
    Bloomberg: Украинские дроны атаковали нефтеплатформу «Лукойла» на Каспии
    Грузия предложила Туркменистану свою территорию для транзита газа
    Победитель «Евровидения-2024» отказался от трофея из-за участия Израиля
    Риелтор Долиной оказался экспертом по схемам мошенничества с жильем

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США

    Ведущие политики Европы на самом деле не являются главными игроками европейского континента. По крайней мере, такой парадоксальный вывод делают сами европейские СМИ, вынужденные признать, что на ЕС влияют прежде всего с Запада и Востока. В итоге рейтинг самых влиятельных людей Европы доказывает правоту и силу Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

