Власти Москвы купили имущественный комплекс аэропорта Остафьево у Газпрома

Tекст: Алексей Дегтярёв

Департамент городского имущества Москвы заключил контракт с ПАО «Газпром» о продаже аэропортового имущественного комплекса за 2,7 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Сделка прошла по итогам торгов и была зафиксирована на портале госзакупок.

Ранее обсуждалась возможность покупки до 200 гектаров территории вблизи аэропорта для создания на ней технопарка. Конкретные планы по будущему использованию новых владений пока не раскрываются, но проект рассматривается в рабочем порядке.

Аэродром Остафьево функционирует с 1934 года. В 1995 году на его территории появилось авиапредприятие «Газпром авиа».

В 2000 году аэродром открылся для пассажирских перевозок, однако в январе 2024 года был исключен из реестра аэродромов государственной авиации.

В 2020 году газета ВЗГЛЯД писала, что Минобороны готово продать военный аэродром Остафьево правительству Москвы.