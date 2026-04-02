Минюст потребовал лишить статуса трех уехавших из России адвокатов
Российское министерство юстиции добивается лишения статуса трех адвокатов, уехавших за рубеж и ранее работавших в бюро «Бартолиус», один из которых заочно арестован.
Иск о лишении статуса трех адвокатов, более года находящихся за рубежом, поступил в Хамовнический суд Москвы, передает РИА «Новости».
Ведомство требует признать незаконным решения совета Адвокатской палаты Москвы по дисциплинарному делу в отношении адвокатов Алексея Басистова, Дмитрия Проводина и Юлия Тая.
Истец настаивает на прекращении статуса адвокатов, указывая, что они более двух лет скрываются за границей. До рассмотрения иска суд приостановил их адвокатские статусы. Все трое ранее состояли в адвокатском бюро «Бартолиус».
Отдельно отмечается, что в январе Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшего партнера бюро «Бартолиус» Дмитрия Проводина по делу о мошенничестве с акциями предприятия на сумму более 690 млн рублей.
В октябре Минюст подготовил представление о прекращении статуса адвокатов Юлия Тая, Дмитрия Проводина и Алексея Басистова, покинувших страну.