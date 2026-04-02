Минюст потребовал лишить статуса трех уехавших из России адвокатов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Иск о лишении статуса трех адвокатов, более года находящихся за рубежом, поступил в Хамовнический суд Москвы, передает РИА «Новости».

Ведомство требует признать незаконным решения совета Адвокатской палаты Москвы по дисциплинарному делу в отношении адвокатов Алексея Басистова, Дмитрия Проводина и Юлия Тая.

Истец настаивает на прекращении статуса адвокатов, указывая, что они более двух лет скрываются за границей. До рассмотрения иска суд приостановил их адвокатские статусы. Все трое ранее состояли в адвокатском бюро «Бартолиус».

Отдельно отмечается, что в январе Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшего партнера бюро «Бартолиус» Дмитрия Проводина по делу о мошенничестве с акциями предприятия на сумму более 690 млн рублей.

В октябре Минюст подготовил представление о прекращении статуса адвокатов Юлия Тая, Дмитрия Проводина и Алексея Басистова, покинувших страну.