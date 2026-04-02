Роскомнадзор за март заблокировал 10,5 тыс. фишинговых сайтов

Tекст: Алексей Дегтярёв

В марте специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) заблокировали 10 тыс. 473 фишинговых ресурса и 536 сайтов, на которых распространялось вредоносное ПО, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Были отражены 2394 DDoS-атаки против систем госуправления и операторов связи.

Максимальная мощность DDoS-атаки за отчетный период достигла 767,28 гигабита в секунду, а скорость – 96,89 млн пакетов в секунду. Самый продолжительный сбой длился 4 дня 17 часов 22 минуты.

Отмечается, что чаще всего атаки шли с IP-адресов, зарегистрированных в США, Бразилии, Германии, Нидерландах и Аргентине. Основной удар пришелся по телекоммуникационной отрасли, при этом больше всего инцидентов зафиксировали в Центральном федеральном округе.

Помимо отражения кибератак, Роскомнадзор занялся и наведением порядка в маршрутизации трафика. Специалисты выявили и устранили 1409 нарушений со стороны 341 организации.

За январь 2025 года Роскомнадзор отразил свыше 600 кибератак на системы защищаемых субъектов.