Имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова арестовали
Замоскворецкий суд принял решение об аресте имущества бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова, обвиняемого в распространении ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Круглова, сообщили в суде ТАСС.
Круглову предъявлено обвинение статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»
Следственный комитет ранее отмечал, что во время допроса Круглов не признал свою вину. По данным следствия, в апреле 2022 года Круглов распространил в своем Telegram-канале под видом достоверных сообщений ложную информацию о действиях ВС России против мирного населения на Украине.
Напомним, экс депутат Мосгордумы Максим Круглов был арестован по обвинению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.