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В Архангельске загорелся речной теплоход «Михаил Ломоносов»
В Архангельске загорелся речной теплоход «Михаил Ломоносов», площадь пожара превысила 900 кв. метров
В Архангельске на речном теплоходе «Михаил Ломоносов», находящемся в доке Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы, произошел пожар. Площадь возгорания составила 900 кв. метров, сообщили в Агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.
«Людей на теплоходе нет, пострадавших нет», – приводит сообщение агентства ТАСС.
Отмечается, что сообщение о пожаре на теплоходе поступило в центр обработки вызовов 112. На момент прибытия пожарных происходило горение второй палубы судна.
Для ликвидации пожара были задействованы 37 человек и 10 единиц техники.