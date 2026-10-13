12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.0 комментариев
Запад и юг Украины превратились в охотничьи угодья для военкомов
Подполье назвало западные и южные регионы Украины охотничьими угодьями ТЦК
Представители пророссийского подполья заявили, что сотрудники территориальных центров комплектования сделали запад и юг Украины своими охотничьими угодьями.
Наибольшее количество жалоб на действия сотрудников территориальных центров комплектования исходит из Львова и Одессы. Западные и южные регионы Украины стали своего рода «охотничьими угодьями» для военкомов, передает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.
«Одесса долго держала печальное лидерство. Львовщина в настоящее время в топе, там жалобы сыплются пачками. Закарпатье также один из самых сложных регионов. Запад и юг, где людей еще можно ловить на улице и в частном секторе, превратили в охотничьи угодья», – рассказал собеседник агентства.
По его словам, в последнее время Николаев, Черкассы и Днепропетровская область также сильно страдают от мобилизации. Представитель подполья отметил, что произвол военкомов носит системный характер, поскольку сотрудники центров комплектования чувствуют поддержку властей и собственную безнаказанность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудники военкомата в Харькове сорвали одежду с мужчины при мобилизации. В понедельник пророссийское подполье оценило число пострадавших от действий украинских военкомов. В воскресенье на Украине решили ужесточить правила отсрочки от призыва для родственников инвалидов.