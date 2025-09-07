Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.0 комментариев
Верующие собрались у храма Христа Спасителя перед крестным ходом
Перед храмом Христа Спасителя в Москве собрались верующие перед стартом общемосковского крестного хода.
Участники шествия ожидают на улице Волхонка, где движение уже перекрыто, а вновь прибывающих направляют на Пречистенскую набережную. Если на Волхонке будет слишком многолюдно, часть крестоходцев могут перевести туда ещё до начала шествия, рассказали в Русской православной церкви, передает РИА «Новости».
В самом крестном ходе, как уточнили в РПЦ, смогут принять участие все, кто придет на мероприятие. Маршрут молитвенного шествия пройдет от храма Христа Спасителя по Пречистенской набережной до Новодевичьего монастыря и составляет около шести километров. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит крестный ход после литургии, которая началась в 10 утра.
Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской патриархии, ранее сообщил, что ожидается участие порядка 20 тыс. человек. По его словам, нынешнее шествие стало возрождением традиции больших общемосковских крестных ходов, существовавших более 400 лет до революции. Мероприятие приурочено ко дню Собора Московских святых – впервые крестный ход прошел в этот день в 1525 году, когда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли копию чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный монастырь с первосвятительским визитом.
В Москве патриарх Кирилл провел крестный ход от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру в честь празднования Дня Крещения Руси. Вопрос о проведении встречи между патриархом Кириллом и папой Львом XIV пока не стоит на повестке, однако Русская православная церковь готова к диалогу.