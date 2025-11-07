Власти Москвы призвали автомобилистов сменить летние шины

Tекст: Алексей Дегтярев

Автолюбителям нужно заранее заменить летнюю резину на зимние шины из-за прогнозируемых заморозков на следующей неделе, сообщается в Telegram-канале департамента.

Среднесуточная температура воздуха в ближайшие дни может опуститься ниже пяти градусов, что приведет к потере эластичности и ухудшению сцепления летней резины с дорогой.

Глава департамента и заммэра столицы Максим Ликсутов заявил, что с наступлением холодов лучше заблаговременно сменить летнюю резину на зимнюю.

«О любых погодных изменениях мы оперативно информируем автовладельцев через сообщения на дорожных табло ЦОДД», – указал он.

Кроме того, автомобилистам советуют проверить аккумулятор, заменить жидкость в бачке омывателя на незамерзающую, а также проверить работоспособность фар для повышенной безопасности в темное время суток. Холодная погода может негативно сказаться на аккумуляторе и эффективности очистки лобового стекла.

Ранее Минтранс Подмосковья призвал автолюбителей сменить летнюю резину на зимнюю.

До этого в Минтрансе России рекомендовали переходить на зимние шины при среднесуточной температуре около плюс пяти-семи градусов Цельсия и не позднее 1 декабря.