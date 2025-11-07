Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.2 комментария
Власти Москвы призвали автомобилистов сменить летние шины
В преддверии заморозков столичным автомобилистам следует заранее сменить летнюю резину, чтобы снизить риск аварийных ситуаций, заявили в департаменте транспорта города.
Автолюбителям нужно заранее заменить летнюю резину на зимние шины из-за прогнозируемых заморозков на следующей неделе, сообщается в Telegram-канале департамента.
Среднесуточная температура воздуха в ближайшие дни может опуститься ниже пяти градусов, что приведет к потере эластичности и ухудшению сцепления летней резины с дорогой.
Глава департамента и заммэра столицы Максим Ликсутов заявил, что с наступлением холодов лучше заблаговременно сменить летнюю резину на зимнюю.
«О любых погодных изменениях мы оперативно информируем автовладельцев через сообщения на дорожных табло ЦОДД», – указал он.
Кроме того, автомобилистам советуют проверить аккумулятор, заменить жидкость в бачке омывателя на незамерзающую, а также проверить работоспособность фар для повышенной безопасности в темное время суток. Холодная погода может негативно сказаться на аккумуляторе и эффективности очистки лобового стекла.
Ранее Минтранс Подмосковья призвал автолюбителей сменить летнюю резину на зимнюю.
До этого в Минтрансе России рекомендовали переходить на зимние шины при среднесуточной температуре около плюс пяти-семи градусов Цельсия и не позднее 1 декабря.