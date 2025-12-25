Попова рассказала о превышении эпидпорога по гриппу

В 26 регионах России зафиксировали превышение эпидпорога по гриппу

Tекст: Тимур Шайдуллин

Эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом превышен в 26 регионах России. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ничего необычного в вирусе А (H3N2), который сейчас циркулирует, нет: «Исторически все волны такого гриппа приходят в ноябре, поэтому совершенно ничего необычного: он не пришел раньше» – отметила она в эфире радио «Комсомольская правда», пишет ТАСС.

Попова сообщила, что доля вакцинированных от гриппа в России на сегодня приблизилась к 55% от общего населения страны. Она дополнила, что, несмотря на превышение эпидемического порога в определенных регионах, общая ситуация не выходит за рамки обычной сезонной динамики.

Попова предупредила, что после гриппа возможны достаточно серьезные осложнения. Она призвала соблюдать правила личной гигиены и меры профилактики, чтобы снизить риск заболеваний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группу риска по тяжелому течению гонконгского гриппа составляют дети, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями. Обострение заболеваемости гриппом в стране идет по типу умеренного эпидемического роста и не несет угрозы пандемии в этом году, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.

Роспотребнадзор ранее опроверг сообщения о вспышке гонконгского гриппа в Подмосковье. Сейчас лидерами по заболеваемости гонконгским гриппом среди российских регионов являются Дальний Восток и Сибирь.