Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.2 комментария
Попова рассказала о превышении эпидпорога по гриппу
В 26 регионах России зафиксировали превышение эпидпорога по гриппу
В 26 регионах России число заболевших гриппом превысило эпидемический порог, при этом вирус H3N2 признан в Роспотребнадзоре хорошо известным и ожидаемым.
Эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом превышен в 26 регионах России. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ничего необычного в вирусе А (H3N2), который сейчас циркулирует, нет: «Исторически все волны такого гриппа приходят в ноябре, поэтому совершенно ничего необычного: он не пришел раньше» – отметила она в эфире радио «Комсомольская правда», пишет ТАСС.
Попова сообщила, что доля вакцинированных от гриппа в России на сегодня приблизилась к 55% от общего населения страны. Она дополнила, что, несмотря на превышение эпидемического порога в определенных регионах, общая ситуация не выходит за рамки обычной сезонной динамики.
Попова предупредила, что после гриппа возможны достаточно серьезные осложнения. Она призвала соблюдать правила личной гигиены и меры профилактики, чтобы снизить риск заболеваний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группу риска по тяжелому течению гонконгского гриппа составляют дети, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями. Обострение заболеваемости гриппом в стране идет по типу умеренного эпидемического роста и не несет угрозы пандемии в этом году, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.
Роспотребнадзор ранее опроверг сообщения о вспышке гонконгского гриппа в Подмосковье. Сейчас лидерами по заболеваемости гонконгским гриппом среди российских регионов являются Дальний Восток и Сибирь.