Врач Вахрушева назвала уязвимые перед гонконгским гриппом группы населения

Tекст: Катерина Туманова

«Развитию более тяжелых форм гриппа с осложнениями более подвержены люди старше 65 лет, дети до 5 лет, беременные женщины и люди с серьезным и хроническими заболеваниями», – рассказала она РИА «Новости».

Лечение гонконгского гриппа включает соблюдение постельного режима, особенно в дни высокой температуры, обильное питье и использование симптоматических средств, например, жаропонижающих препаратов при температуре выше 38,5 градуса.

Вахрушева подчеркнула, что противовирусные препараты прописывают только отдельным категориям пациентов и строго по назначению лечащего врача.

Напомним, ранее доктор Вахрушева перечислила симптомы гонконгского гриппа.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор опроверг сообщения об эпидемии гонконгского гриппа. Инфекционист Вознесенский спрогнозировал заболеваемость гонконгским гриппом. Глава Роспотребнадзора Попова предупредила о росте заболеваемости гриппом на новогодние праздники.