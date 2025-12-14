Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.39 комментариев
Инфекционист Вознесенский спрогнозировал заболеваемость гонконгским гриппом
Рост заболеваемости гонконгским гриппом замедлится после начала длинных новогодних каникул благодаря самоизоляции граждан, сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Сергей Вознесенский.
«Заболеваемость гонконгским гриппом сохранится до конца года. В новогодние праздники, в первые две недели января, пойдет значительный спад, так как люди перестанут ходить на работу и на учебу. Не замечая, люди сами создадут себе самоизоляцию, в результате которой распространение прекратится», – заявил Вознесенский ТАСС.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что гонконгский грипп, штамм А H3N2, доминирует в стране и составляет 80,9% всех выявленных образцов.
Глава ведомства Анна Попова добавила, что при анализе циркулирующего штамма не обнаружено значимых изменений вируса.
Высокие показатели заболеваемости фиксируются в ряде регионов Дальнего Востока, Сибири, Северо-Запада и Центральной России, где гонконгский грипп стал превалирующим или единственным выявленным вирусом.
