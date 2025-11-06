В Минтрансе Подмосковья рекомендовали подготовить автомобили к зиме

Tекст: Дарья Григоренко

В ведомстве рассказали, что по правилам зимние шины необходимо установить до 1 декабря, однако рекомендуется ориентироваться на погодные условия: «Благоприятная среднесуточная температура в 5-7 градусов Цельсия для смены резины как раз сейчас устанавливается, поэтому рекомендуем уже подготовить автомобиль к зиме: проверить и заменить изношенные элементы, пройти диагностику автомобиля на СТО, проверить состояние аккумулятора, тормозной системы, техжидкостей, печки, поменяйте стеклоочистители», передает РИА «Новости».

В министерстве также уточнили, что для зимнего периода подойдут как шипованные, так и нешипованные зимние шины с маркировкой «M+S», «M&S» или «M S». Для городской езды специалисты советуют использовать так называемые «липучки», так как они хорошо прилегают к мокрому асфальту.

Однако на льду такие покрышки могут повести себя непредсказуемо, подчеркивает пресс-служба, поэтому шипованные шины больше подходят для тех автомобилистов, кто часто передвигается по заснеженным или обледенелым трассам за пределами города. В Минтрансе рекомендуют не затягивать с сезонной заменой шин и заранее проверить техническое состояние автомобиля, чтобы быть уверенным в его безопасности зимой.

Ранее в Минтрансе рекомендовали переходить на зимние шины при среднесуточной температуре около плюс пяти-семи градусов Цельсия и не позднее 1 декабря.

Синоптик Евгений Тишковец заявил, что в середине ноября в Москве наступит метеозима и у автомобилистов остается почти две недели, чтобы переобуться на зимние шины.