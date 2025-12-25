Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.9 комментариев
Совет по делам казачества обсудил актуальные направления деятельности
На заседании Совета при президенте России по делам казачества определили ключевые направления работы на ближайшие годы, включая подготовку закона «О развитии российского казачества».
Заседание Совета при президенте России по делам казачества прошло в Москве под председательством помощника президента Дмитрия Миронова, передает Совет при президенте РФ. В ходе своего выступления Миронов обозначил ключевые направления работы на среднесрочную перспективу: развитие плановой работы по включению казаков в мобилизационный резерв, формирование научных основ изучения казачества в школах, а также подготовку обновления кадровой политики в Всероссийском казачьем обществе.
Особое внимание уделялось реализации учебных программ, такой как апробация пособия «История казачества России» и деятельность Центрального музея российского казачества. Также обсуждалась актуализация правовых основ государственной политики по делам казачества, включая вопросы кадетского образования.
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей и председатель Экспертной комиссии совета Николай Долуда сообщил об этапах подготовки Федерального закона «О развитии российского казачества». Он считает, что ключевым итогом станет отражение в нем объективного ответа на вопрос «кто такие казаки?»
В мероприятии приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти, атаманы различных казачьих обществ, представители Русской православной церкви, а также главы регионов, в том числе Сергей Меняйло из Северной Осетии – Алании. Обсуждались итоги работы Совета за 2025 год и вопросы реализации государственной политики по отношению к казачеству.