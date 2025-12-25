Совет по делам казачества обсудил актуальные направления деятельности

Tекст: Ольга Иванова

Заседание Совета при президенте России по делам казачества прошло в Москве под председательством помощника президента Дмитрия Миронова, передает Совет при президенте РФ. В ходе своего выступления Миронов обозначил ключевые направления работы на среднесрочную перспективу: развитие плановой работы по включению казаков в мобилизационный резерв, формирование научных основ изучения казачества в школах, а также подготовку обновления кадровой политики в Всероссийском казачьем обществе.

Особое внимание уделялось реализации учебных программ, такой как апробация пособия «История казачества России» и деятельность Центрального музея российского казачества. Также обсуждалась актуализация правовых основ государственной политики по делам казачества, включая вопросы кадетского образования.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей и председатель Экспертной комиссии совета Николай Долуда сообщил об этапах подготовки Федерального закона «О развитии российского казачества». Он считает, что ключевым итогом станет отражение в нем объективного ответа на вопрос «кто такие казаки?»

В мероприятии приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти, атаманы различных казачьих обществ, представители Русской православной церкви, а также главы регионов, в том числе Сергей Меняйло из Северной Осетии – Алании. Обсуждались итоги работы Совета за 2025 год и вопросы реализации государственной политики по отношению к казачеству.