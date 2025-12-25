Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.9 комментариев
В Иркутской области появились шесть «трезвых сел»
Иркутская область ввела полный запрет на алкоголь в шести поселениях
Власти Иркутской области утвердили решение полностью убрать алкогольные напитки из магазинов шести сельских населенных пунктов региона с сентября 2026 года.
Правительство Иркутской области приняло постановление о введении полного запрета на розничную продажу алкогольных напитков в шести поселениях региона, отмечает пресс-служба областного кабмина.
С 1 сентября 2026 года алкоголь будет недоступен в селе Тарасово и деревне Юхта Казачинско-Ленского района, селе Банщиково и деревне Салтыкова Киренского района, поселке Слюдянка Мамско-Чуйского района, деревне Миллерова Нижнеудинского района.
В областной службе потребительского рынка и лицензирования подчеркнули, что новые ограничения не распространяются на точки общественного питания, где продажа алкоголя остается допустимой.
Введение запрета связано с обращениями местных глав муниципалитетов и поддержкой жителей, которые большинством голосов высказались за устранение алкогольной продукции из магазинов. В региональном правительстве отметили, что в упомянутых селах и деревнях сложилась неблагоприятная ситуация с массовым употреблением крепких напитков. Решение о полном запрете должно помочь изменить обстановку в этих населенных пунктах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кызыла ввели ограничения на продажу алкоголя на все новогодние праздники, при этом ресторанам и кафе разрешили продажу, но рекомендовали отказаться от алкоголя.
Губернаторы Дальнего Востока ранее заявили о планах ужесточить правила продажи алкоголя в своих регионах.