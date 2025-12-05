Bloomberg: Делегация США прибудет в Индию для торговых переговоров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американская делегация во главе с заместителем торгового представителя США Риком Суитцером на следующей неделе посетит Индию для продолжения переговоров по торговому соглашению, сообщает Bloomberg.

Официальный представитель США подтвердил планы визита на условиях анонимности, но не уточнил детали состава делегации и повестки.

Кабинет премьер-министра Индии Нарендры Моди заинтересован в скорейшем подписании первичного соглашения с администрацией Дональда Трампа о снижении пошлин на индийские товары с нынешних 50%. Эти высокие тарифы сдерживают развитие ряда ключевых отраслей экономики страны.

Министерство торговли и промышленности Индии пока не прокомментировало предстоящий визит. На прошлой неделе министр торговли Индии Раджеш Агарвал выразил осторожный оптимизм в отношении возможности «найти решение в этом календарном году». Ожидается, что первая фаза соглашения коснется пошлин, введенных в ответ на закупки Индией российской нефти.

По мнению главы аналитического центра Global Trade Research Initiative Аджая Сриваставы, приезд американской делегации имеет скорее «дипломатический, чем экономический смысл», и должен показать присутствие США после визита президента России Владимира Путина. Реального прорыва в торговых переговорах на встрече с участием заместителей руководителей Сривастава не ожидает, подчеркивая, что судьбоносные решения принимаются в Белом доме.

США остаются крупнейшим экспортным рынком для Индии, при этом высокие тарифы болезненно отражаются на таких отраслях, как текстиль, производство обуви, кожи и ювелирных изделий. Дональд Трамп в прошлом месяце заявлял о готовности снизить торговые пошлины на индийские товары «в какой-то момент», пояснив, что стороны «достаточно близки» к заключению сделки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире.

В МИД Индии заявили, что новые пошлины США являются несправедливым шагом. Повышение тарифов поставило под угрозу отношения между Вашингтоном и Нью-Дели.