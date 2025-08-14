Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.3 комментария
Пенсионерка отвезла мошенникам из Калининграда в Москву 17 млн рублей
Пенсионерка из Калининграда отвезла мошенникам в Москву 17 млн рублей
Жительница Калининграда в возрасте 79 лет прилетела в Москву, чтобы по указанию аферистов перевести им свыше 17 млн рублей из своих сбережений.
Пенсионерка из Калининграда перевела мошенникам более 17 млн рублей, поверив звонку от «сотрудников портала госуслуг», сообщает местное управление МВД в Telegra. 79-летней женщине позвонили в мессенджере и убедили, что ее сбережения в опасности, после чего в разговор включился второй злоумышленник, представившийся сотрудником правоохранительных органов.
Пенсионерку убедили срочно снять все средства и перевести их на «безопасный счет». Поскольку банк, в котором находились ее деньги, не имел филиала в Калининграде, женщина отправилась в Москву, где обналичила и передала мошенникам всю сумму. После этого она вернулась домой.
О произошедшем стало известно благодаря внучке потерпевшей, которая заметила странности в поведении бабушки и выяснила причину ее поездки в столицу. После разговора с родственницей пенсионерка обратилась в полицию и написала заявление о мошенничестве.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Полиция напоминает, что нельзя доверять звонкам от неизвестных, якобы представляющихся сотрудниками банков или госорганов, и не следует сообщать персональные данные или переводить деньги на неизвестные счета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пенсионер из Москвы перевел мошеннику 750 тыс. рублей после общения в интернете с человеком, который использовал фотографии голливудского актера Киану Ривза.