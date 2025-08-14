Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.4 комментария
Россияне потеряли более 15 млрд рублей из-за мошенников в зарубежных мессенджерах
В первом полугодии 2025 года мошенники активно использовали зарубежные мессенджеры для звонков россиянам, причинив ущерб на сумму свыше 15 млрд рублей, сообщил директор продукта МТС «Защитник» Андрей Бийчук.
По его словам, около 500 млн мошеннических звонков россиянам в иностранных мессенджерах зафиксировано с января по июнь 2025 года, передает РИА «Новости». Средний чек хищения через такие звонки составил примерно 25 тыс. рублей. Общий ущерб от мошеннических действий в иностранных мессенджерах за этот период превысил 15 млрд рублей.
Эксперт отметил, что в национальном мессенджере Max за тот же период не было зафиксировано ни одного успешного случая мошенничества, приведшего к хищению денег. Причиной этого названа высокая скорость блокировки подозрительных аккаунтов в российском сервисе.
Бийчук подчеркнул, что антифрод-системы Max эффективно реагируют на запросы об угрозах, в то время как зарубежные мессенджеры часто отказываются сотрудничать с российскими компаниями по вопросам безопасности.
Напомним, в среду Роскомнадзор объявил о введении в России частичных ограничений на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Решение связано с борьбой против телефонных мошенников, использующих данные сервисы для обмана граждан.
В Госдуме сообщили о росте в 3,5 раза числа жертв мошенников среди пользователей WhatsApp.