Россияне потеряли более 15 млрд рублей из-за мошенников в зарубежных мессенджерах

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, около 500 млн мошеннических звонков россиянам в иностранных мессенджерах зафиксировано с января по июнь 2025 года, передает РИА «Новости». Средний чек хищения через такие звонки составил примерно 25 тыс. рублей. Общий ущерб от мошеннических действий в иностранных мессенджерах за этот период превысил 15 млрд рублей.

Эксперт отметил, что в национальном мессенджере Max за тот же период не было зафиксировано ни одного успешного случая мошенничества, приведшего к хищению денег. Причиной этого названа высокая скорость блокировки подозрительных аккаунтов в российском сервисе.

Бийчук подчеркнул, что антифрод-системы Max эффективно реагируют на запросы об угрозах, в то время как зарубежные мессенджеры часто отказываются сотрудничать с российскими компаниями по вопросам безопасности.

Напомним, в среду Роскомнадзор объявил о введении в России частичных ограничений на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Решение связано с борьбой против телефонных мошенников, использующих данные сервисы для обмана граждан.

В Госдуме сообщили о росте в 3,5 раза числа жертв мошенников среди пользователей WhatsApp.