Много раз, начиная с 2015 года, доводилось слышать мнение, что для достижения мира Донбасс надо поделить между ЛДНР и Украиной. А после воссоединения ДНР и ЛНР с Россией звучал тезис о необходимости разделить регион между Россией и Украиной по линии фронта. Мол, раз Киев от Донбасса добровольно не откажется, то, чтобы прекратить кровопролитие, надо оставить сторонам конфликта те территории, которые они на данный момент контролируют.

В 2024 году один знакомый говорил мне, что раз Мариуполь освобожден, из Авдеевки ВСУ выбиты, то Донецк обезопасили от артиллерийских ударов, а значит, все остальные населенные пункты уже не так важны – не надо тратить на их освобождение время и силы.

Но это не так. Весь Донбасс должен быть освобожден от украинской оккупации.

Прежде всего, речь о людях. 11 мая 2014 года голосование за независимость ДНР проходило по всей республике. В том числе и в Красноармейске – очень тяжело: украинские боевики из Днепропетровской области захватили избирательные участки и горисполком, но люди все равно шли голосовать, рискуя быть избитыми или даже убитыми нацистами. А сотрудники Красноармейского избиркома смогли в таких тяжелых условиях вывезти бюллетени в Донецк. Активно голосовали жители Краматорска и Славянска, несмотря на то что в окрестностях, а временами и в самих городах, уже шли боевые действия. Нельзя забывать, как в окрестностях Славянска люди, будучи безоружными, блокировали украинскую военную технику, хотя понимали, что могут быть расстреляны карателями. Разве можно забыть об этих людях?

Мне могут возразить. Прошло 11 лет. Кто-то из голосовавших на референдуме умер, многие смирились с происходящим и стали чувствительны к нарративам украинской пропаганды. Остальные разъехались – кто в Донецк, кто на Украину, кто в Россию. По утверждению гауляйтера Красноармейска Сергея Добряка, в городе осталось 1327 жителей. Даже если так, они заслуживают того, чтобы быть освобожденными.

Я знаю людей, которые отказывались от украинской эвакуации из Артемовска, сидели в подвалах в городе, в котором шли бои, чтобы дождаться, когда русские солдаты освободят город. Полагаю, такие люди есть и в Красноармейске. Кроме того, человек может уехать из родного города, но это не значит, что он выбросил его из своего сердца.

Ситуация в Мариуполе тому пример. Россия ударными темпами восстанавливает город, и люди с Украины массово туда возвращаются, это вынуждены признать даже западные СМИ. Так же будет с Красноармейском и другими населенными пунктами ДНР, когда они станут частью России и начнет налаживаться мирная жизнь. Многие люди вернутся в родные города, и никакая украинская пропаганда не сможет этому помешать.

Кроме того, без возвращения северной части республики в ДНР не решить водную проблему республики. Сейчас здесь очередной водный кризис, в Донецке воду дают раз в три дня на несколько часов, в Мариуполе – раз в 2 дня, в Енакиево – раз в 4 дня. Плюс к этому на верхние этажи вода часто не доходит, и людям приходится спускаться в подвал, чтобы набрать ведра, или дожидаться приезда машины-водовоза. Острота проблемы постепенно снимается – например, постройкой водовода Дон – Донбасс и переброской воды из одних водохранилищ в другие, но полностью решить ее можно будет только тогда, когда все гидротехнические сооружения канала Северский Донец – Донбасс окажутся под контролем России.

Украина в 2022 году отключила от электропитания несколько подъемов канала, тем самым установив водную блокаду ДНР. Лишение миллионов людей водоснабжения – это, вообще-то, геноцид. Но Запад всегда закрывал глаза на такие «мелочи». Поэтому ждать, что Украина возобновит водоснабжение в случае прекращения войны, не стоит.

Важно понимать еще и то, что на Украине многие ненавидят жителей Донбасса. Украинский пропагандист Дмитрий Гордон предложил людям Донецка пить мочу, раз есть проблемы с водой. И он не один такой. Те, у кого майдан головного мозга, никогда не простят Донбассу, что он поднялся на борьбу с людьми, которые взяли власть, совершив государственный переворот.

Свято-Успенская Святогорская лавра находится на самом севере республики. Это место, куда ездили люди со всего Донбасса, и не только из Донбасса. Разве можно лавру оставить в руках государства, где первые люди – это нацисты-язычники из «Азова» (запрещенная организация в РФ)? И странно даже представить, что лавра когда-то перейдет в организацию под названием ПЦУ.

И, разумеется, важна связность экономики региона. В Красноармейске – коксующийся уголь, необходимый металлургическим предприятиям региона. Когда-то шахта Красноармейская-Западная была самой рентабельной на Украине – ее уголь считается одним из самых дорогих и качественных. В Краматорске машиностроительный завод выпускал горнорудные машины для добычи в том числе угля и оборудование для металлургического производства. И так далее. То есть речь идет о цельном донбасском промышленном кластере, который может эффективно существовать только в связке городов и производств друг с другом.

Донбасс гораздо более эффективен и естественен целиком, а не частями.