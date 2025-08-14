  • Новость часаНазвано время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    Почему важно освободить всю территорию ДНР

    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    14 августа 2025, 11:44 Мнение

    Почему важно освободить всю территорию ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    Много раз, начиная с 2015 года, доводилось слышать мнение, что для достижения мира Донбасс надо поделить между ЛДНР и Украиной. А после воссоединения ДНР и ЛНР с Россией звучал тезис о необходимости разделить регион между Россией и Украиной по линии фронта. Мол, раз Киев от Донбасса добровольно не откажется, то, чтобы прекратить кровопролитие, надо оставить сторонам конфликта те территории, которые они на данный момент контролируют.

    В 2024 году один знакомый говорил мне, что раз Мариуполь освобожден, из Авдеевки ВСУ выбиты, то Донецк обезопасили от артиллерийских ударов, а значит, все остальные населенные пункты уже не так важны – не надо тратить на их освобождение время и силы.

    Но это не так. Весь Донбасс должен быть освобожден от украинской оккупации.

    Прежде всего, речь о людях. 11 мая 2014 года голосование за независимость ДНР проходило по всей республике. В том числе и в Красноармейске – очень тяжело: украинские боевики из Днепропетровской области захватили избирательные участки и горисполком, но люди все равно шли голосовать, рискуя быть избитыми или даже убитыми нацистами. А сотрудники Красноармейского избиркома смогли в таких тяжелых условиях вывезти бюллетени в Донецк. Активно голосовали жители Краматорска и Славянска, несмотря на то что в окрестностях, а временами и в самих городах, уже шли боевые действия. Нельзя забывать, как в окрестностях Славянска люди, будучи безоружными, блокировали украинскую военную технику, хотя понимали, что могут быть расстреляны карателями. Разве можно забыть об этих людях?

    Мне могут возразить. Прошло 11 лет. Кто-то из голосовавших на референдуме умер, многие смирились с происходящим и стали чувствительны к нарративам украинской пропаганды. Остальные разъехались – кто в Донецк, кто на Украину, кто в Россию. По утверждению гауляйтера Красноармейска Сергея Добряка, в городе осталось 1327 жителей. Даже если так, они заслуживают того, чтобы быть освобожденными.

    Я знаю людей, которые отказывались от украинской эвакуации из Артемовска, сидели в подвалах в городе, в котором шли бои, чтобы дождаться, когда русские солдаты освободят город. Полагаю, такие люди есть и в Красноармейске. Кроме того, человек может уехать из родного города, но это не значит, что он выбросил его из своего сердца.

    Ситуация в Мариуполе тому пример. Россия ударными темпами восстанавливает город, и люди с Украины массово туда возвращаются, это вынуждены признать даже западные СМИ. Так же будет с Красноармейском и другими населенными пунктами ДНР, когда они станут частью России и начнет налаживаться мирная жизнь. Многие люди вернутся в родные города, и никакая украинская пропаганда не сможет этому помешать.

    Кроме того, без возвращения северной части республики в ДНР не решить водную проблему республики. Сейчас здесь очередной водный кризис, в Донецке воду дают раз в три дня на несколько часов, в Мариуполе – раз в 2 дня, в Енакиево – раз в 4 дня. Плюс к этому на верхние этажи вода часто не доходит, и людям приходится спускаться в подвал, чтобы набрать ведра, или дожидаться приезда машины-водовоза. Острота проблемы постепенно снимается – например, постройкой водовода Дон – Донбасс и переброской воды из одних водохранилищ в другие, но полностью решить ее можно будет только тогда, когда все гидротехнические сооружения канала Северский Донец – Донбасс окажутся под контролем России.

    Украина в 2022 году отключила от электропитания несколько подъемов канала, тем самым установив водную блокаду ДНР. Лишение миллионов людей водоснабжения – это, вообще-то, геноцид. Но Запад всегда закрывал глаза на такие «мелочи». Поэтому ждать, что Украина возобновит водоснабжение в случае прекращения войны, не стоит.

    Важно понимать еще и то, что на Украине многие ненавидят жителей Донбасса.  Украинский пропагандист Дмитрий Гордон предложил людям Донецка пить мочу, раз есть проблемы с водой. И он не один такой. Те, у кого майдан головного мозга, никогда не простят Донбассу, что он поднялся на борьбу с людьми, которые взяли власть, совершив государственный переворот.

    Свято-Успенская Святогорская лавра находится на самом севере республики. Это место, куда ездили люди со всего Донбасса, и не только из Донбасса. Разве можно лавру оставить в руках государства, где первые люди – это нацисты-язычники из «Азова» (запрещенная организация в РФ)? И странно даже представить, что лавра когда-то перейдет в организацию под названием ПЦУ.

    И, разумеется, важна связность экономики региона. В Красноармейске – коксующийся уголь, необходимый металлургическим предприятиям региона. Когда-то шахта Красноармейская-Западная была самой рентабельной на Украине – ее уголь считается одним из самых дорогих и качественных. В Краматорске машиностроительный завод выпускал горнорудные машины для добычи в том числе угля и оборудование для металлургического производства. И так далее. То есть речь идет о цельном донбасском промышленном кластере, который может эффективно существовать только в связке городов и производств друг с другом. 

    Донбасс гораздо более эффективен и естественен целиком, а не частями.  

    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

    Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Подробности

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться?

    Как «восстановление прав жертв репрессий» подтолкнуло распад СССР

    Как «восстановление прав жертв репрессий» подтолкнуло распад СССР

35 лет назад, 13 августа 1990 года, президент СССР Михаил Горбачев подписал Указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950-х гг.». Этим он заложил юридическую основу для последующей волны реабилитаций жертв репрессий – и в какой-то мере попытался сдержать безудержный вал русофобской пропаганды, имевшей большие последствия для всего российского государства.

    Макрон провалил попытку спасти Францию от развала

    Макрон провалил попытку спасти Францию от развала

Еще недавно казалось, что Париж нашел способ удержать в своих объятиях заморскую французскую территорию – Новую Каледонию. Жителям этого острова была обещана государственная независимость, но «в составе Франции» – что было объявлено компромиссом. Теперь же выяснилось, что все эти ухищрения президента Франции Эммануэля Макрона оказались напрасны, Новая Каледония хочет полностью отделиться. Как и почему такое произошло?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

      Почему важно освободить всю территорию ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    Тимур Шерзад
      Цена остановки СВО дороже, чем кажется

      Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    Игорь Мальцев
      Против ИИ у людей оружия нет

      Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

