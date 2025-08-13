  • Новость часаРоссийская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР
    13 августа 2025, 08:35 • Новости дня

    Российская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР

    Российская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные России заняли позиции на западных окраинах Колодезей, после чего украинские подразделения отступили за пределы населенного пункта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Колодези в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Марочко сообщил, что армия России заняла позиции на западных окраинах села, после чего «подразделения вооруженных формирований Украины были выдавлены за пределы Колодезей». По его словам, на данный момент боевые столкновения происходят за пределами населенного пункта. Марочко уточнил, что российские военнослужащие продолжают зачистку окрестностей села параллельно с боями за его пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о продвижении армии России у Колодезей в ДНР. Российские силы ранее заняли часть поселка Колодези.

    В июне Россия отразила атаки ВСУ у Зеленой Долины и Колодезей.

    12 августа 2025, 10:17 • Новости дня
    Оборонявшие приграничье и районы Кубани от ВСУ получили право на статус ветерана

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство расширило список территорий, оборона которых от атак украинских формирований теперь дает право получить статус ветерана боевых действий, включая Крым, Севастополь и районы Кубани.

    Перечень территорий, прилегающих к зоне специальной военной операции, был расширен правительством, передает ТАСС.

    В список вошли Крым, Севастополь, Белгородская, Брянская, Курская области, Темрюкский район, города Анапа, Новороссийск и Геленджик Краснодарского края, а также Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

    Теперь участники обороны этих регионов от атак украинских формирований могут получить статус ветерана боевых действий. В первую очередь это касается военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и добровольцев, отражавших украинские нападения на указанные территории.

    Согласно апрельскому закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, защита от нападений на Курскую область уже давала право на ветеранский статус. Теперь это право распространено и на защитников других приграничных и кубанских районов.

    Для получивших инвалидность при защите этих территорий предусмотрено право на статус инвалида боевых действий.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий лицам, участвовавшим в выполнении задач спецоперации на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с момента их вхождения в состав России.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 11:41 • Новости дня
    NYT: В результате российского удара погибли наемники ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара по учебному лагерю под Кропивницким погибли не менее 12 иностранных наемников, включая граждан США, Дании, Колумбии и Тайваня, сообщает The New York Times.

    В результате российского ракетного удара по учебному лагерю под Кропивницким погибли как минимум 12 иностранных военнослужащих, в том числе американцы, датчане, колумбийцы и тайваньцы, сообщает The New York Times. По словам очевидцев, удар пришелся по столовой лагеря в момент обеда. Украинские военные подтвердили потери, но не раскрыли детали.

    «Взрыв был самым громким, что я слышал, вокруг летели обломки, деревья тряслись», – заявил выживший американский наемник.

    Он сообщил, что после удара увидел не менее 15 погибших и более 100 раненых. По его словам, сдетонировал и склад боеприпасов, что усугубило разрушения и привело к новым жертвам.

    Иностранные солдаты служат как в регулярных частях ВСУ, так и в двух международных легионах, подчиненных украинской армии и разведке. Многие из последних рекрутов прибыли из Южной Америки, в частности Колумбии, привлекаемые зарплатой от одной до почти 2 тыс. долларов в месяц, с возможными премиями до 3 тыс. долларов. Российская сторона также использует наемников из других стран, пишет NYT.

    В июле удар стал одним из самых смертоносных для иностранных бойцов на Украине с начала спецоперации. Ранее жалобы на слабую безопасность и массовое пребывание солдат на общих обедах уже звучали. Призыв к расследованию звучит и после недавней атаки: сбор бойцов вне укрытий признан риском.

    Один из выживших американских бойцов признался, что не ожидал погибших именно на тренировке: его мотивировало желание помочь, но масштаб трагедии оказался неожиданным. Расследование инцидента продолжается, украинская сторона не раскрывает точную численность погибших и раненых.

    Ранее ВСУ заявили, что в результате ночного ракетного удара по учебному центру сухопутных войск на Украине погиб один военный, а более 20 получили ранения и акубаротравмы.

    До этого глава ВСУ Александр Сырский распорядился изменить систему обучения военных и максимально перевести учебный процесс под землю после ракетных ударов по центрам подготовки.

    Сырский также запретил скопления личного состава после атак на учебные центры.

    Комментарии (7)
    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 10:10 • Новости дня
    «Северяне» показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области
    «Северяне» показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области
    @ warriorofnorth

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка войск «Север» опубликовала видеозаписи, на которых запечатлены удары по украинским военным в Сумской области.

    На видео показан комплексный удар самолетов Су-34 ВКС России и расчетов беспилотников по району сосредоточения ВСУ в Сумской области, указала группировка в своем Telegram-канале.

    В результате удара было уничтожено до 50 украинских военных и склад боеприпасов.

    Удары наносились управляемыми авиабомбами ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, а также дронами «Герань-2».

    Также уничтожено до десяти единиц иностранной военной техники, включая два танка, четыре БМП и множество другой автомобильной и бронетехники ВСУ.

    Ранее подразделения группировки «Север» заняли новые позиции в Харьковской и Сумской областях.

    В субботу группировка пресекла попытку ВСУ перебросить диверсионно-разведывательную группу на территорию Брянской области. Ранее на участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении группировка накрыла три позиции украинских боевиков.

    Комментарии (2)
    12 августа 2025, 11:00 • Новости дня
    Ветеран СВО сравнил панику «Азова» с праздничным фейерверком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Эмоции боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) вызвали у российских военных чувство праздника, сравнимое с фейерверком, отметил участник СВО Евгений Рассказов.

    Ветеран СВО Рассказов с позывным Топаз заявил о панических настроениях в рядах «Азова», передает «Лента.ру».

    Топаз опубликовал скриншот поста командира «Азова» Богдана Кротевича, участвовавшего в боях за «Азовсталь». Кротевич обратился к Владимиру Зеленскому и сообщил о тяжелом положении ВСУ в районе Константиновки, Краматорска и Дружковки.

    Боец подчеркнул, что нет ничего приятнее, чем слышать «скулеж врага», который, по его словам, по достоинству оценил действия российских военных.

    «Самая мотивированная элита (...) жалко скулит. (...) «Азов» – их вой для нас как праздничный фейерверк, как музыка, как высшая оценка ремесла!» – написал Рассказов.

    Ранее в городе Краматорск в ДНР ликвидировали медиапредставителя «Азова» Ивана Смаглюка.

    До этого сообщалось, что внутри подразделений «Азова» начался конфликт. Он разгорелся после того, как майора 12-й бригады Нацгвардии Андрея Кориневича избили бойцы 3-й штурмовой бригады.

    Комментарии (4)
    12 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ «Азов» и «Лють» в ДНР
    Российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ «Азов» и «Лють» в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России поразили украинские бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Лють», сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Южная» поразили живую силу и технику двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, а также бригад «Азов» и «Лють» в районах Серебрянки, Майского, Северска и других населенных пунктов ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Противник потерял более 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.

    Группировка «Север» поразила подразделения ВСУ в Сумской области, уничтожив более 175 украинских военных, боевую бронемашину, пять автомобилей и три склада боеприпасов.

    В Харьковской области подразделения группировки «Запад» поразили две механизированные и одну штурмовую бригаду ВСУ, украинская сторона потеряла там за сутки до 215 военнослужащих, танк и две боевые машины Snatch британского производства.

    В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях группировки «Центр», «Восток» и «Днепр» также сообщили о продвижении.

    В районе действия группировки «Днепр» ВСУ потеряли более 125 военных, боевую технику, артиллерию НАТО и склады горюче-смазочных материалов.

    В общей сложности потери украинских формирований по всем направлениям превысили 1 тыс. человек и десятки единиц техники.

    В понедельник российские военные завершили освобождение Луначарского в ДНР. На выходных они освободили Яблоновку в ДНР.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВС России практически окружили украинские подразделения в районе Димитрова в регионе.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт оценил прорыв российских войск у Доброполья в ДНР

    Эксперт Кнутов: Прорыв под Добропольем позволит выдавить ВСУ из Красноармейска

    Эксперт оценил прорыв российских войск у Доброполья в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские войска постепенно окружают Красноармейско-Димитровскую (Покровско-Мирноградскую) агломерацию. Прорыв в районе Доброполья и потенциальное освобождение этого населенного пункта облегчит для ВС России эту задачу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Красноармейско-Димитровская агломерация на сегодняшний день является, по сути, приоритетной для нас. Недаром совсем недавно военное руководство ВСУ говорило о том, что наиболее сложными участками сейчас как раз являются Красноармейск (Покровск), Димитров (Мирноград) и Константиновка», – объясняет военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, прорыв в районе Доброполья фактически означает огневое окружение указанной агломерации. «Если мы посмотрим на карту боевых действий, то увидим, что в районе Красноармейска наши войска продвинулись юго-западнее населенного пункта, со стороны Шевченко. При этом на севере у нас было некоторое замедление. Теперь же продвижение вновь может набрать обороты», – продолжает аналитик.

    «На этом фоне окружение агломерации напоминает уже не столько полумесяц, сколько подкову. В результате у нас появляется возможность перерезания дорог, используемых противником для обеспечения логистики и ротации. И, по сути, это уже делается. Фактически мы наблюдаем изоляцию района боевых действий», – считает спикер.

    «Более того, у нас появляется возможность вытеснить противника из агломерации. И нам не придется брать населенный пункт в лоб, что поможет нам по максимуму сохранить жизни своих военных», – указывает эксперт.

    Впрочем, еще предстоит большая работа, говорит Кнутов. «В идеале, нам необходимо перерезать еще одну крупную трассу, ведущую с юга на север, чтобы создать полное огневое окружение Красноармейско-Димитровской агломерации. Однако уже сейчас противник стоит перед выбором: либо экстренно выводить свои войска, либо остаться и погибнуть. Учитывая политику Зеленского, я склоняюсь к тому, что будет выбран второй вариант», – допускает собеседник.

    «Но даже если ВСУ начнет отступление, им придется отходить под нашим огнем. И нет практически никаких сомнений в том, что Доброполье мы освободим раньше Красноармейска. Как минимум, это физически сделать легче. В общем, если Минобороны России подтвердит этот прорыв, можно будет говорить о серьезном успехе с нашей стороны», – заключил Кнутов.

    Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что зафиксировано продвижение российских войск восточнее Доброполья и на север от Покровска. По данным СМИ, прорыв совершен на глубину более 11 км.

    Российские силы вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодец, где проводят накопление для дальнейших операций и закрепляются в Веселом.

    Одновременно российские подразделения продвигаются к трассе Доброполье – Краматорск, занимая Нововодяное и Петровку. Украинские источники пишут, что трасса Доброполье – Краматорск уже перерезана.

    Положение осложняется нехваткой украинских резервов и недостаточным укомплектованием новых укреплений в районе Золотого Колодца и Шахового, которые могут быть заняты российской армией. Украинские военные эксперты не исключают, что в такой ситуации «Доброполье упадет быстрее Покровска».

    Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подчеркнул, что прорыв произошел в неожиданном для ВСУ месте, а оборона дронами украинской стороны быстро теряет эффективность при увеличении глубины наступления. По его словам, подобные атаки на нескольких участках фронта способны вызвать коллапс обороны ВСУ из-за нехватки резервов.

    Ранее сообщалось, что российские силы в районе Красноармейска продвинулись более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск. В районе Красноармейска бойцы ВС России с севера берут украинские подразделения в оперативное окружение, усложняя снабжение войск Киева на этом направлении.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 14:50 • Новости дня
    Рожин назвал последствия прорыва российских войск в районе Доброполья

    Рожин: Прорыв ВС России в районе Доброполья ставит под угрозу логистику ВСУ на Краматорском и Красноармейском участках

    Рожин назвал последствия прорыва российских войск в районе Доброполья
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв восточнее Доброполья создает для ВСУ риск выхода российских войск непосредственно к населенному пункту, а также ставит под угрозу логистику на этом участке и в районе Краматорска. Для ВС России успех открывает новые возможности в Красноармейской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Наши войска нащупали пробелы в обороне противника, начали заводить в тыл ДРГ, нарушив тем самым целостность фланга ВСУ. Благодаря этому маневру нам удалось просочиться более чем на десять км в глубину восточнее Доброполья», – объясняет военный аналитик Борис Рожин.

    «Это создало для противоборствующей стороны угрозу нашего выхода непосредственно к Доброполью и окружению противника в районе Шахово. Также в зоне риска оказалась трасса Доброполье – Краматорск и дороги, которые проходят через Гришино в направлении Красноармейска (Покровск)», – перечисляет спикер.

    По его мнению, если ВС России смогут накопить силы на образовавшемся выступе, для ВСУ это обернется серьезными последствиями. «Прорыв коснется не только Красноармейской агломерации, но и логистики в районе Доброполья в направлении Краматорска», – поясняет собеседник.

    «Впрочем, противник явно сейчас будет принимать контрмеры, чтобы не допустить развития самых негативных сценариев. Ведь потеря трассы Доброполье – Краматорск и дороги через Гришино будет означать для ВСУ полное обрушение логистики Красноармейской группировки, равно как и создаст трудности с логистикой непосредственно в районе Краматорска», – продолжает аналитик.

    В заключении Рожин указал, что если ВС России удастся в полной мере воспользоваться сложившимся преимуществом, то противнику придется покинуть Красноармейскую агломерацию. «Если же ВСУ не смогут защищать Доброполье, то оно окажется под нашим контролем даже раньше, чем сам Красноармейск», – резюмировал он.

    Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что зафиксировано продвижение российских войск восточнее Доброполья и на север от Покровска. По данным СМИ, прорыв совершен на глубину более 11 км. Российские силы вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодец, где проводят накопление для дальнейших операций и закрепляются в Веселом.

    Одновременно российские подразделения продвигаются к трассе Доброполье – Краматорск, занимая Нововодяное и Петровку. Украинские источники пишут, что трасса Доброполье – Краматорск уже перерезана.

    Положение осложняется нехваткой украинских резервов и недостаточным укомплектованием новых укреплений в районе Золотого Колодца и Шахового, которые могут быть заняты российской армией. Украинские военные эксперты не исключают, что в такой ситуации «Доброполье упадет быстрее Покровска».

    Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подчеркнул, что прорыв произошел в неожиданном для ВСУ месте, а оборона дронами украинской стороны быстро теряет эффективность при увеличении глубины наступления. По его словам, подобные атаки на нескольких участках фронта способны вызвать коллапс обороны ВСУ из-за нехватки резервов.

    Ранее сообщалось, что российские силы в районе Красноармейска продвинулись более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск. В районе Красноармейска бойцы ВС России с севера берут украинские подразделения в оперативное окружение, усложняя снабжение войск Киева на этом направлении.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как ВС России удалось достичь успехов в районе Доброполья и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 14:28 • Новости дня
    Историк объяснил важность вручения Звезды Героя потомкам лейтенанта Береста

    Научный директор РВИО Мягков: Чествование подвига Береста – напоминание Европе о расплате за нацизм

    Историк объяснил важность вручения Звезды Героя потомкам лейтенанта Береста
    @ Евгений Халдей/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Чествование подвига Алексея Береста, чья группа водрузила флаг над Рейхстагом, имеет особое значение в контексте СВО. Это напоминание нынешнему коллективному Западу том, к чему приводит поддержка нацистских режимов, выступающих против России, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Михаил Мягков. Во вторник в Москве была вручена Звезда Героя потомкам советского воина Алексея Берестова.

    «Вручение Звезды Героя потомкам Алексея Берестова имеет два прочтения, неразрывно связанных между собой. Первое – федеральное. Награда нашла своего обладателя спустя много десятилетий. Это говорит о том, что Россия не забывает своих героев. Это поддержка и важное напоминание всем участникам СВО: каждый их подвиг будет учтен и отражен в истории», – пояснил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

    «Причем, сегодняшним награждением проект не ограничится: у нас в планах создать экспозицию Береста в Музее Победы и снять документальный фильм, где будет рассказываться о подвиге их группы знаменосцев», – подчеркнул собеседник. «Эти люди показали высший военный профессионализм и любовь к Родине. На таких, как Берест, сейчас равняются участники СВО и наши Вооруженные силы в целом, наследующие славные традиции армии – победительницы в Великой Отечественной войне», – продолжил историк.

    Спикер напомнил, что в обороне Рейхстага с немецкой стороны принимали участие не только отряды СС и фольксштурм, но также прибалтийские, скандинавские и французские подразделения. «Это те страны, которые ныне оказывают военную поддержку Киеву. Потому нынешнее награждение является еще и посланием, которое должен прочитать коллективный Запад: 80 лет назад мы водрузили знамя над центром нацистской Европы, и сегодня наши военные не позволят этой «болезни» снова распространиться по миру», – предупредил он.

    Во вторник в Москве прошло торжественное вручение Звезды Героя Алексею Бересту – внуку лейтенанта Советской армии Алексея Береста, под командованием которого в ночь на 1 мая 1945 года на куполе Рейхстага разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы.

    Награду потомкам героя передал помощник президента России Владимир Мединский.  «В силу разных обстоятельств Береста не оказалось среди тех, кого награждали тогда «Золотой Звездой». И по решению президента историческая справедливость была восстановлена», – сказал он.

    Сам потомок героя – 60-летний уроженец Ростова-на-Дону, сотрудник «Ростовводоканала» Алексей Берест горячо поблагодарил президента России Владимира Путина и всех присутствующих на церемонии. Отдельную признательность он выразил ветеранам СВО, пришедшим на награждение в качестве почетных гостей.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 05:31 • Новости дня
    WSJ сообщила о росте недовольства в армии Украины

    WSJ: В украинской армии усилилось недовольство из-за командования

    Tекст: Денис Тельманов

    В рядах украинской армии наблюдается усиление недовольства из-за повторяющихся приказов генералов, влекущих значительные потери среди солдат.

    Рост недовольства среди украинских военных связан с возвращением к жесткому централизованному командованию, сообщает газета The Wall Street Journal. По данным газеты, военные выражают недовольство приказами, которые не дают проявлять инициативу и приводят к излишним жертвам.

    Офицеры отмечают, что генералы требуют повторных лобовых атак с низкой вероятностью успеха, а обращения подразделений с просьбой об отступлении игнорируются.

    Издание приводит пример капитана ВСУ, который публично через соцсеть Facebook (запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской Meta) раскритиковал командование после тяжелых потерь батальона. По его словам, в армии «царит страх перед генералами». В ответ на это заявление военное руководство обвинило его в нарушении дисциплины.

    Такой стиль руководства, по оценке WSJ, приводит к нехватке личного состава, особенно в пехотных подразделениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинской армии отмечен рост недовольства вручением наград тыловым и штабным сотрудникам вместо участников боевых действий.

    Кадры силовой мобилизации на Украине свидетельствуют, что многие жители страны воспринимают призыв в армию как смертный приговор.

    На Украине проходят массовые акции протеста против отмены независимости Национального антикоррупционного бюро.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 18:36 • Новости дня
    МИД: Зеленский продолжает отказываться от пленных украинцев

    МИД: Зеленский продолжает отказываться забрать пленных солдат ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский не забирает пленных украинских граждан, несмотря на опубликованный список из тысячи человек.

    Киев по-прежнему отказывается забирать тысячу украинских военнопленных, чьи фамилии были опубликованы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

    «Вы в курсе, что Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных граждан Украины? Помните, как они кричали, что им нужны якобы украденные Россией украинские дети, имена которых никто никогда нигде не публиковал? А вот тысяча настоящих, не вымышленных граждан Украины, которые просят забрать их домой, Банковой не нужны», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Среди тысячи пленных, которых Киев вычеркнул из списков на обмен, нет ни одного офицера, большинство из них – солдаты и матросы, сообщил ранее источник в военно-дипломатических кругах.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 12:14 • Новости дня
    ВС России поразили предприятие ВПК Украины
    ВС России поразили предприятие ВПК Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по цехам производства беспилотников дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, центру подготовки подразделений ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб и 179 БПЛА самолетного типа.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 76 676 беспилотников, 625 ЗРК, 24 546 танков и других бронемашин, 1 585 боевых машин РСЗО, 28 426 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 561 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили места сборки и хранения БПЛА.

    За прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины. Также ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 22:30 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в подготовке провокаций против саммита на Аляске

    Захарова заявила о планах Киева сорвать российско-американские переговоры

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломат назвала действия Киева преступными после сообщений о готовящихся провокациях, связанных с переговорами России и США, намеченными на середину августа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «преступные провокации уже стали почерком киевского режима», передает ТАСС.

    По словам Захаровой, Киев намерен сорвать российско-американские переговоры, запланированные на 15 августа.

    Дипломат прокомментировала информацию Минобороны России о готовящихся со стороны Украины действиях для срыва саммита.

    Захарова подчеркнула: «Уже стало их преступным почерком».

    Отмечается, что в МИД России выразили обеспокоенность эскалацией провокационной деятельности Киева в преддверии важных встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не забирает пленных украинских граждан, несмотря на опубликованный список из тысячи человек.

    Захарова раскритиковала инициативу украинских властей по ограничению использования русского языка в стране. Она также высказалась о совместном заявлении Евросоюза и офиса Зеленского, касающемся путей достижения мира на Украине.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 04:14 • Новости дня
    Экс-разведчик назвал число французских наемников на Украине

    Экс-разведчик Чинкуини: На Украине осталось не менее 51 французского наемника с 2014 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини сообщил, что по его данным, на Украине продолжают действовать по меньшей мере 51 французский наемник, часть из них воюют с 2014 года.

    Поток французских наемников, отправляющихся на Украину, постепенно сокращался с 2022 года и, возможно, стабилизировался в 2024 году, передает ТАСС.

    Об этом рассказал капитан в отставке Николя Чинкуини, ранее служивший во французской контртеррористической разведке и полиции.

    В интервью он отметил, что данные собираются при участии международного клуба TrackANaziMerc, однако фиксируются не все случаи участия французов в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Специалист уточнил: «51 остаются в строю. Остальные были убиты или демобилизованы».

    По оценке Чинкуини, с 2014 года было идентифицировано 108 французских комбатантов, но реальное число может быть выше.

    Он подчеркнул, что тенденцию снижения числа прибывающих наемников еще предстоит подтвердить окончательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары по Одесской области разрушили пункт временной дислокации украинских военных с иностранными наемниками.

    В нескольких регионах Украины нанесли удары по резервам, военным базам и местам размещения иностранных наемников, включая Краматорский и Харьковский районы.

    В рядах ВСУ служат несколько сотен сторонников нацистской идеологии, большинство из которых входят в 3-ю штурмовую бригаду, а часть прошла подготовку во Франции.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 12:42 • Новости дня
    Стало известно о попадании ВСУ в огневой мешок под Константиновкой

    Кимаковский сообщил о блокировке нескольких подразделений ВСУ у Клебан Быка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Клебан Быка под Константиновкой украинские военные подразделения оказались окружены и лишены путей отхода, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, несколько украинских подразделений попали в огневой мешок в окрестностях поселка Клебан Бык под Константиновкой, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что в ловушке оказались сразу несколько подразделений, принадлежащих трем разным бригадам ВСУ. Он уточнил: «У поселка Клебан Бык под Константиновкой в огневом мешке оказались несколько подразделений сразу трех бригад противника».

    Советник главы ДНР также подчеркнул, что у украинских военных, попавших в окружение, отсутствует возможность выхода из огневого мешка на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Луначарское в ДНР.

    Ранее российские военные освободили Яблоновку в ДНР, а также освободили Александро-Калиново в ДНР.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 07:36 • Новости дня
    Десантники ВСУ отказались выходить на позиции под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 95-й десантно-штурмовой бригады на Сумском направлении не желают выходить на передовые позиции, утратишие защитные свойства, сообщили в российских силовых структурах.

    Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады отказываются выдвигаться на передовые позиции, ставшие непригодными для обороны, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, в подразделении наблюдается снижение дисциплины и морально-психологического состояния.

    «В 95-й ОДШБр фиксируется снижение уровня дисциплины и морально-психологического состояния. Боевики бригады отказываются выдвигаться на передовые позиции, ставшие непригодными для обороны в результате регулярного огневого воздействия бойцов «Севера», – сообщили в структурах.

    По их словам, на наблюдательных постах Вооруженных сил Украины из-за отсутствия ротации и усталости личный состав не в состоянии полностью выполнять свои задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Север» показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области. Командование ВСУ усилило группировку ПВО в регионе. Пропавших под Сумами украинских солдат приравняли к дезертирам.

    Комментарии (0)
