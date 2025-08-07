Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Марочко заявил о занятии части Колодезей силами ВС России
Российские военные воспользовались массовым отводом украинских войск и закрепились в части населенного пункта Колодези Донецкой народной республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, украинское командование начало отводить подразделения и технику из села Колодези Донецкой Народной Республики из-за серьезных потерь, передает ТАСС. Марочко сообщил, что этим воспользовались российские военные, заняв часть населенного пункта.
Марочко заявил: «Из-за невыгодного положения войск, которое стало причиной больших потерь среди украинских боевиков, командование вооруженных формирований Украины начало оттягивать силы и средства из населенного пункта Колодези в ДНР на новые рубежи. <…> В свою очередь, наши войска воспользовались ситуацией и заняли часть населенного пункта Колодези».
Также эксперт уточнил, что украинские силы продолжают отходить из Колодезей к поселку Ставки. Этот населенный пункт расположен на стратегически важных высотах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения армии России за сутки отразили три атаки ВСУ в районе Зеленой Долины и Колодезей в ДНР. Российские военные также уничтожили два украинских опорных пункта.