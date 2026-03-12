МВД: На стройке центра гимнастики в Сочи украли 8 млрд рублей

«Единая Россия» предложила новые меры для защиты трудовых прав граждан

Tекст: Елизавета Шишкова

Законодательная инициатива партии «Единая Россия» предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Замруководителя фракции Андрей Исаев сообщил, что поправки направлены на защиту прав граждан, чьи работодатели заключают с ними гражданско-правовые договоры вместо трудовых.

Парламентарий отметил: «Бывают случаи, когда работодатели злоупотребляют создавшейся ситуацией и выдают трудовые отношения за гражданско-правовые. То есть с работником заключается не трудовой договор, а договор об оказании услуг гражданско-правового характера. Для работника это означает, что он лишается законных прав на отпуск, на зарплату не ниже минимального размера оплаты труда, нормирования рабочего времени, охрану труда и целого ряда других социальных гарантий, которые вытекают из трудового законодательства».

Законопроект вводит четкие признаки трудовых отношений, основанные на позиции Верховного суда 2018 года. Среди них: систематическая работа у работодателя, фактическое признание трудовых отношений, регулярные выплаты и участие работника в создании прибыли. Эти признаки позволят государственным органам точнее определять факт наличия трудовых отношений.

Государственная инспекция труда (Роструд) получит полномочие выносить предписания о переоформлении договоров и устранении нарушений. Сейчас такие нарушения выявляются только при расследовании несчастных случаев. В случае отказа исполнить предписание, инспекция сможет обратиться в суд.

Поправки в КоАП предусматривают, что нарушение прав каждого работника будет считаться отдельным правонарушением, что повысит ответственность работодателей. Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2027 года.