Отвечающих за развитие портов Кубани подрядчиков обвинили в хищении 4 млрд рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что речь идет о проектах по развитию инфраструктуры портов Новороссийска, Тамани и Находки в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Подрядные организации не выполнили проекты, включая «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла», «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» и другие, передает РИА «Новости».

В результате расследования были задержаны бывшие гендиректор и замгендиректора федерального казенного учреждения, находящегося в ведении Минтранса России. Первый обвиняется в нескольких должностных преступлениях, ущерб по которым превысил 850 млн рублей. Его дело направлено в суд на Кубани. Второй подозревается в превышении полномочий, что нанесло государству ущерб на сумму более 260 млн рублей.

Расследование охватывает период с 2014 по 2019 год в Краснодарском и Приморском крае. В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с принятием и оплатой некачественно выполненных работ по государственным контрактам.

Ранее благовещенский суд приговорил троих руководителей ЗАО «Строительная компания номер один» к крупным штрафам за хищение бюджетных средств при строительстве административного здания МВД в Амурской области.