Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Отвечающих за развитие портов Кубани подрядчиков обвинили в хищении 4 млрд рублей
Подрядные организации обвиняются в хищении более 4 млрд рублей на проектах по развитию транспортных узлов Новороссийска, Тамани и Находки, что стало известным в ходе расследования МВД, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО.
Отмечается, что речь идет о проектах по развитию инфраструктуры портов Новороссийска, Тамани и Находки в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Подрядные организации не выполнили проекты, включая «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла», «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» и другие, передает РИА «Новости».
В результате расследования были задержаны бывшие гендиректор и замгендиректора федерального казенного учреждения, находящегося в ведении Минтранса России. Первый обвиняется в нескольких должностных преступлениях, ущерб по которым превысил 850 млн рублей. Его дело направлено в суд на Кубани. Второй подозревается в превышении полномочий, что нанесло государству ущерб на сумму более 260 млн рублей.
Расследование охватывает период с 2014 по 2019 год в Краснодарском и Приморском крае. В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с принятием и оплатой некачественно выполненных работ по государственным контрактам.
Ранее благовещенский суд приговорил троих руководителей ЗАО «Строительная компания номер один» к крупным штрафам за хищение бюджетных средств при строительстве административного здания МВД в Амурской области.