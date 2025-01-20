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Руководителей строительной компании оштрафовали за хищение 132 млн рублей
Руководителей ЗАО «Строительная компания номер один» оштрафовали за хищение при строительстве здания МВД в Приамурье
Благовещенский суд приговорил троих руководителей ЗАО «Строительная компания № 1» к крупным штрафам за хищение бюджетных средств при строительстве административного здания МВД в Амурской области.
Благовещенский суд завершил рассмотрение дела против троих руководителей ЗАО «Строительная компания номер один». Александр Синьков, Константин Ельцов и Николай Сарапулов признаны виновными в хищении бюджетных средств во время строительства здания МВД в селе Екатеринославка. Им назначены штрафы в размере от 17,5 млн до 48 млн рублей, передает ТАСС.
Суд установил, что с мая 2013 по декабрь 2015 года подсудимые, действуя по предварительному сговору, предоставляли недостоверные документы о стоимости и объемах выполненных работ. Таким образом, они похитили 132 млн рублей из бюджета.
Из-за отсутствия проектно-сметной документации и невыполненных работ, здание признано самовольной постройкой и объектом незавершенного строительства.
Вместе с тем строительной компании удалось вернуть часть похищенных средств. Отмечается, что после судебного разбирательства 39,6 млн рублей были перечислены в счет возврата по контракту.