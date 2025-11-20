  • Новость часаРоссийские войска освободили Веселое возле Гуляйполя
    Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    20 ноября 2025, 12:12 Мнение

    Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    В течение всего 2025 года Зе-команда убеждала своих западных покровителей, что серьезное наступление и значительные победы русской армии невозможны, так как ВСУ создали «стену дронов» на самых опасных направлениях и это не позволит ВС России продвигаться вперед. «Стена дронов» является неотъемлемой частью нынешней стратегии Зе-команды – войны на истощение. Суть ее в следующем: создать на фронте такую ситуацию, когда русская армия не может наступать, а в это время удары беспилотниками и ракетами по экономическим и инфраструктурным объектам на территории России вместе с западными экономическими санкциями вынудят РФ заключить перемирие на условиях Киева и Запада.

    То, что эта стратегия утопична, признают даже многие эксперты на Украине. Они понимают, что Россия способна нанести Украине урон, несоизмеримый с тем, какой Киев может нанести России. Но в ЕС большинство политиков приняли эту концепцию и уверовали в способность ВСУ создать супероборону и истощить Россию. Вероятно, на каком-то этапе в способность Украины добиться мира на своих условиях поверил президент США Дональд Трамп. Об этом косвенно свидетельствуют слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он сказал, что на саммите на Аляске американцы заверяли российскую сторону в том, что смогут уговорить Зеленского не препятствовать достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности. Но глава майданного режима Владимир Зеленский и политики ЕС и Британии смогли убедить Трампа в способности Украины держать «железобетонную» оборону на фронте.

    Однако сейчас наступление русской армии в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областях и ДНР свидетельствуют о том, что никакой суперобороны у украинцев нет. Битва за Красноармейск (Покровск) стала символом нынешнего этапа СВО. Его освобождение будет лучшим доказательством того, что никакую непреодолимую «стену дронов» ВСУ создать не смогли. А значит, и концепция войны на истощение, предложенная Зе-командой Западу, несостоятельна.

    Опасность такого положения в Зе-команде понимают. Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому он и его серый кардинал Андрей Ермак кидают все резервы, которые могут найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города. Хотя военные, эксперты, волонтеры на Украине говорят и пишут, что из Красноармейска и Димитрова (Мирноград) вээсушников нужно срочно выводить (кого еще возможно), чтобы спасти их жизни.

    Битва за Красноармейск может стать решающей в специальной военной операции? Политические предпосылки для этого есть, но все зависит от того, как события будут развиваться после битвы, как ее результат воспримут на Западе. Есть несколько возможных сценариев.

    Запад продолжит поддержку Украины

    Политики ЕС и США сделают вид, что продолжают верить в «стену дронов». Можно вспомнить, как в 2023 году западные политики в унисон с украинскими кричали о скором контрнаступлении и выходе ВСУ к границам 1991 года и о грядущем стратегическом поражении России.

    После разгрома украинской армии на юге западный политикум еще не менее года жил надеждами, что ВСУ смогут собраться с силами и устроить новое масштабное наступление.

    Однако после провала вторжения ВСУ в Курскую область все приняли новую концепцию Зе-команды о войне на истощение. Но для поддержки Украины нужны огромные деньги. США при Трампе отказались финансировать Киев, а в ЕС с деньгами проблема. Правительство Бельгии, в юрисдикции которой находится большая часть замороженных российских активов, отказывается использовать их как гарантию для кредита Украины от ЕС. А сами страны союза не горят желанием давать деньги Киеву из своих бюджетов. Хотя не исключено, что в декабре еврочиновники дожмут бельгийское правительство, и оно пойдет на фактическое воровство российских денег. Тогда у ЕС появится возможность финансировать Украину еще год.

    Запад радикализирует свою позицию

    После освобождения Красноармейска русской армией на Западе придут к выводу, что Украина не сможет долго противостоять России без дополнительной помощи. В ЕС уже в октябре вернулись к обсуждению плана отправки войск европейских стран на украино-белорусскую границу и в западные области Украины, чтобы высвободить части ВСУ для отправки их на фронт. Также «ястребы» в Вашингтоне могут убедить Трампа продать Украине «Томагавки». Это приведет к повышению уровня эскалации между Россией и странами НАТО, которое снова поставит мир на грань ядерной войны.

    Этот сценарий маловероятен, так как в Европе с 2023 года обсуждают возможную отправку своих солдат на Украину, но дальше громких заявлений дело не пошло.  А «Томагавки», по заявлению самого Трампа, нужны армии США.

    Запад пойдет на компромиссы

    В США и даже в Европе после освобождения Красноармейска осознают, что Донбасс Украина не удержит, падение Краматорско-Славянской агломерации – это просто вопрос времени. Дальнейшее продолжение противостояния приведет к еще большим потерям ВСУ и дестабилизации ситуации внутри Украины в силу «черной зимы», экономического кризиса и ужесточения мобилизации.

    Это станет причиной падения майданного режима и прихода к власти новых сил, возможно, нацистов, уже без всяких либеральных масок, или военных, которые установят диктатуру и, в отличие от Зе-команды, не будут болтать о демократических ценностях.  Это будет символом поражения коллективного Запада, который слишком много ресурсов вложил в майданный режим, и многие европейские политики связали свою политическую судьбу с судьбой Украины.

    После этого в США и ЕС начнутся процессы давления на Зе-команду, чтобы принудить ее к компромиссу с Россией. Со стороны США давление будет носить публичный характер, Трамп может снова вспомнить, что Зеленский – диктатор. А вот со стороны ЕС давление не будет публичным, но европейцы могут урезать Киеву финансирование.

    Если это приведет к мирному договору, который будет содержать отказ Украины от Донбасса, Крыма, части территорий Новороссии, если в нем будет юридически закреплена обязанность Украины не вступать в НАТО, а также Киев прекратит дискриминацию русскоязычных, то можно будет сказать, что битва за Красноармейск была решающей в СВО.

