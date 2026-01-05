Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году снизились на 15%

Минпромторг: Продажи легковых авто в России в 2025 году снизились на 15%

Tекст: Валерия Городецкая

В декабре зафиксирован рост: автодилеры реализовали 135 тыс. легковых машин, что на 11% превышает показатель декабря 2024 года, передает РИА «Новости».

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) за год продано 107,1 тыс. машин – это на 24% меньше, чем в 2024 году. За декабрь продажи LCV снизились на 19%, составив 11,5 тыс. автомобилей.

Наибольшее падение показал сегмент грузовых автомобилей: продажи за 2025 год уменьшились на 53%, до 57,6 тыс. штук. В декабре в этом сегменте зарегистрировано 6,4 тыс. проданных машин, что на 21% меньше показателя декабря 2024 года. Сегмент автобусов также снизился на 31% за год – продано 14,3 тыс. единиц, хотя декабрьская динамика оказалась положительной: рост на 12%, до 2,6 тыс. автобусов.

Продажи новых электромобилей в России по итогам 2025 года снизились на 30%, достигнув 13,5 тыс. машин. «Рынок новых электромобилей составил 13 498 штук (-30% относительно аналогичного периода 2024 года – 19 383 штуки)», – сообщил Минпромторг. Доля электромобилей, произведенных на территории России, увеличилась на 10 процентных пунктов и достигла 32%.

Ранее эксперты сообщили о снижении доли новых китайских авто в России.