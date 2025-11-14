  • Новость часаВС России разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    14 ноября 2025, 09:00 Мнение

    Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке
    Польша: Украина не сможет вступить в ЕС из-за коррупции
    Названа единственная готовая к войне страна Европы
    Брилев опроверг еврейское происхождение Чебурашки

    На Украине набирает обороты «дело Энергоатома». Это самый громкий коррупционный скандал за время нахождения у власти Зеленского.

    Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) выявило, что высокопоставленные украинские чиновники, включая министров, крупные бизнесмены и топ-менеджеры «Энергоатома» получали большие откаты от подрядчиков, выполнявших заказы этой компании. 

    Одними из фигурантов дела являются люди, очень близкие к главе майданного режима Владимиру Зеленскому – бывший вице-премьер украинского правительства Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич. Первый – кум нынешнего президента, второй – его негласный казначей. Когда летом этого года НАБУ и САП пытались привлечь их к ответственности, Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак добились от парламента принятия закона, который делал НАБУ и САП подконтрольными генеральному прокурору Украины. Однако под давлением Запада закон вскоре отменили. Но противостояние между офисом Зеленского и антикоррупционными органами на этом не закончилось и вылилось в возбуждение уголовных дел против сотрудников НАБУ Службой безопасности Украины (СБУ) и аналогичными действиями детективов НАБУ в отношении сотрудников СБУ.

    Конфликт усиливался, и было понятно, что либо Зеленский и Ермак найдут способ подчинить себе антикоррупционные органы, либо НАБУ и САП нанесут мощный удар по позициям ЗЕ-команды. Руководство НАБУ и САП пока выигрывает: были опубликованы аудиозаписи с переговорами фигурантов о коррупционных схемах. Это лишило офис Зеленского возможности замять дело кулуарно. Зеленский и его сторонники сделали вид, что поддерживают действия НАБУ и САП по разоблачению коррупции в «Энергоатоме». Другого варианта у них, собственно, не было.

    Материалы по делу «Энергоатома» собирали 15 месяцев, но НАБУ и САП решили начать активные действия именно сейчас. Почему? В украинских СМИ и Telegram-каналах бытует мнение, что сложилась благоприятная ситуация: на Украине большие проблемы с электричеством, и информация о масштабной коррупции в энергетической сфере вызовет огромнейший резонанс в обществе. Но зимой проблемы с электроэнергией на Украине могут стать еще более серьезными. Возможны энергетические майданы, и тогда политический эффект этих расследований станет еще более грандиозным.

    Украинские СМИ пишут, что СБУ готовила уголовные дела против ключевых сотрудников НАБУ и САП, но не было разрешения дать им ход. Руководители НАБУ и САП об этом знали и понимали, что рано или поздно ЗЕ-команда решится на арест их сотрудников, а может, и их самих, и нанесли превентивный удар.

    Но принять решение о придании публичности записям по делу «Энергоатома» и аресту его фигурантов руководители НАБУ и САП самостоятельно не могли – не их уровень.

    Так кто стоит за деяниями НАБУ и САП?

    Не секрет, что многие детективы (оперативные сотрудники, но на Украине сейчас все на западный манер) НАБУ аффилированы с украинскими структурами Сороса – а они Зеленскому не всегда друзья.

    «Дело Энергоатома» дает им шанс ослабить Зеленского. Тем более что, судя по всему, они действуют вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко и его сторонниками. Соросята и порошенковцы рассчитывают, что в ходе политического кризиса, который может породить коррупционный скандал, фракция «Слуга народа» в Верховной раде, состоящая из разнородных сил, распадется. В этом случае можно будет переформатировать парламентскую коалицию и сменить кабинет министров.

    Однако НАБУ и САП лишь формально являются независимыми структурами. Они – часть правоохранительной системы Украины, но были созданы, а главное, контролируются исключительно Западом, но не Зеленским. Их – официально – создали для того, чтобы бороться с коррупцией, реально – чтобы держать на коротком поводке политическую и экономическую элиту Украины. Поэтому действовать без благословения серьезных сил на Западе руководители НАБУ и САП не решились бы даже при поддержке структур Сороса и Порошенко.

    Кто на Западе мог санкционировать реализацию «дела Энергоатома»? 

    НАБУ и САП были созданы при содействии посольства США на Украине в 2015 году, когда президентом в Штатах был Барак Обама. Если в ударе по ЗЕ-команде еще участвуют и структуры Сороса, то на ум в первую очередь приходят американские и европейские либералы.

    Зачем им топить Зеленского, ведь они его поддерживают?

    Возможно, в «либеральном обкоме» знали о планах Зеленского арестовать руководство и основных сотрудников антикоррупционной системы, и либералам очень не понравилось, что их хотят лишить структур, контролирующих украинскую элиту.

    Что более важно, в «обкоме» пришли к выводу, что Зеленский и Ермак не смогут долго удерживать власть. Поражения на фронте, грядущая зима, которая может быть на Украине без электричества и отопления, тотальная мобилизация – все это переполнит чашу терпения людей, и ЗЕ-режим сметут. Поэтому решили действовать на опережение – чтобы самим определить, какой будет политическая конфигурация после Зеленского. 

    Другая сила, которая могла дать добро на атаку – трамписты.

    Не секрет, что в НАБУ есть кураторы от ФБР, эту структуру сейчас контролируют американские республиканцы. Если в Белом доме действительно хотят мира на Украине, то не могут не понимать, что главное препятствие для него – политические амбиции Зеленского и Ермака, которые не хотят идти на компромиссы с Россией.

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп. Возможно, это как раз то, что нужно команде Трампа – дегероизация Зеленского в глазах европейской и американской общественности будет способствовать нахождению путей для мира.

    Другие материалы автора


    Главное
    Украинские дроны повредили нефтебазу в Новороссийске
    За двух фигурантов «дела Миндича» внесли залог в 900 тыс. долларов
    Зеленский собрался в Афины с просьбой передать ЗРК Patriot и истребители Mirage
    «Радиостанция Судного дня» отключилась из-за удара БПЛА по подстанции
    Праворадикального польского активиста Бонкевича внесли в базу «Миротворец»
    ЦБ обнародовал новый список признаков мошенничества при переводах
    Кустурица назвал Джоли пропагандисткой за поездку в Херсон

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция нашла уловку для отправки своих военных на Украину

    Планы Франции по отправке воинского контингента на Украину, похоже, обретают конкретные юридические очертания. Париж нашел способ обойти затруднения, связанные с прямым вмешательством вооруженных сил НАТО в конфликт между Россией и Украиной. И это отчетливо следует из малозаметного документа, внезапно принятого французским правительством. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации