Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

На Украине набирает обороты «дело Энергоатома». Это самый громкий коррупционный скандал за время нахождения у власти Зеленского.

Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) выявило, что высокопоставленные украинские чиновники, включая министров, крупные бизнесмены и топ-менеджеры «Энергоатома» получали большие откаты от подрядчиков, выполнявших заказы этой компании.

Одними из фигурантов дела являются люди, очень близкие к главе майданного режима Владимиру Зеленскому – бывший вице-премьер украинского правительства Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич. Первый – кум нынешнего президента, второй – его негласный казначей. Когда летом этого года НАБУ и САП пытались привлечь их к ответственности, Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак добились от парламента принятия закона, который делал НАБУ и САП подконтрольными генеральному прокурору Украины. Однако под давлением Запада закон вскоре отменили. Но противостояние между офисом Зеленского и антикоррупционными органами на этом не закончилось и вылилось в возбуждение уголовных дел против сотрудников НАБУ Службой безопасности Украины (СБУ) и аналогичными действиями детективов НАБУ в отношении сотрудников СБУ.

Конфликт усиливался, и было понятно, что либо Зеленский и Ермак найдут способ подчинить себе антикоррупционные органы, либо НАБУ и САП нанесут мощный удар по позициям ЗЕ-команды. Руководство НАБУ и САП пока выигрывает: были опубликованы аудиозаписи с переговорами фигурантов о коррупционных схемах. Это лишило офис Зеленского возможности замять дело кулуарно. Зеленский и его сторонники сделали вид, что поддерживают действия НАБУ и САП по разоблачению коррупции в «Энергоатоме». Другого варианта у них, собственно, не было.

Материалы по делу «Энергоатома» собирали 15 месяцев, но НАБУ и САП решили начать активные действия именно сейчас. Почему? В украинских СМИ и Telegram-каналах бытует мнение, что сложилась благоприятная ситуация: на Украине большие проблемы с электричеством, и информация о масштабной коррупции в энергетической сфере вызовет огромнейший резонанс в обществе. Но зимой проблемы с электроэнергией на Украине могут стать еще более серьезными. Возможны энергетические майданы, и тогда политический эффект этих расследований станет еще более грандиозным.

Украинские СМИ пишут, что СБУ готовила уголовные дела против ключевых сотрудников НАБУ и САП, но не было разрешения дать им ход. Руководители НАБУ и САП об этом знали и понимали, что рано или поздно ЗЕ-команда решится на арест их сотрудников, а может, и их самих, и нанесли превентивный удар.

Но принять решение о придании публичности записям по делу «Энергоатома» и аресту его фигурантов руководители НАБУ и САП самостоятельно не могли – не их уровень.

Так кто стоит за деяниями НАБУ и САП?

Не секрет, что многие детективы (оперативные сотрудники, но на Украине сейчас все на западный манер) НАБУ аффилированы с украинскими структурами Сороса – а они Зеленскому не всегда друзья.

«Дело Энергоатома» дает им шанс ослабить Зеленского. Тем более что, судя по всему, они действуют вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко и его сторонниками. Соросята и порошенковцы рассчитывают, что в ходе политического кризиса, который может породить коррупционный скандал, фракция «Слуга народа» в Верховной раде, состоящая из разнородных сил, распадется. В этом случае можно будет переформатировать парламентскую коалицию и сменить кабинет министров.

Однако НАБУ и САП лишь формально являются независимыми структурами. Они – часть правоохранительной системы Украины, но были созданы, а главное, контролируются исключительно Западом, но не Зеленским. Их – официально – создали для того, чтобы бороться с коррупцией, реально – чтобы держать на коротком поводке политическую и экономическую элиту Украины. Поэтому действовать без благословения серьезных сил на Западе руководители НАБУ и САП не решились бы даже при поддержке структур Сороса и Порошенко.

Кто на Западе мог санкционировать реализацию «дела Энергоатома»?

НАБУ и САП были созданы при содействии посольства США на Украине в 2015 году, когда президентом в Штатах был Барак Обама. Если в ударе по ЗЕ-команде еще участвуют и структуры Сороса, то на ум в первую очередь приходят американские и европейские либералы.

Зачем им топить Зеленского, ведь они его поддерживают?

Возможно, в «либеральном обкоме» знали о планах Зеленского арестовать руководство и основных сотрудников антикоррупционной системы, и либералам очень не понравилось, что их хотят лишить структур, контролирующих украинскую элиту.

Что более важно, в «обкоме» пришли к выводу, что Зеленский и Ермак не смогут долго удерживать власть. Поражения на фронте, грядущая зима, которая может быть на Украине без электричества и отопления, тотальная мобилизация – все это переполнит чашу терпения людей, и ЗЕ-режим сметут. Поэтому решили действовать на опережение – чтобы самим определить, какой будет политическая конфигурация после Зеленского.

Другая сила, которая могла дать добро на атаку – трамписты.

Не секрет, что в НАБУ есть кураторы от ФБР, эту структуру сейчас контролируют американские республиканцы. Если в Белом доме действительно хотят мира на Украине, то не могут не понимать, что главное препятствие для него – политические амбиции Зеленского и Ермака, которые не хотят идти на компромиссы с Россией.

Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп. Возможно, это как раз то, что нужно команде Трампа – дегероизация Зеленского в глазах европейской и американской общественности будет способствовать нахождению путей для мира.



