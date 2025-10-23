ВС России наносят удар за ударом по энергетическим и логистическим объектам противника, чтобы ослабить боевые возможности ВСУ и защитить территорию России. При этом ударная мощь армии России значительно превосходит украинские возможности, и перед жителями Украины замаячила перспектива «черной зимы». Так народный фольклор на Украине назвал время, когда в городах не будет ни электричества, ни отопления, также возможны перебои с продуктами и лекарствами. Украинские политики подтверждают, что «черная зима» возможна. Зеленский заявил, что Украина может столкнуться с блэкаутом в течение осени или до конца года. А депутат фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Марьяна Безуглая призвала жителей городов, особенно Киева, переезжать в села на зиму из-за того, что в городах, вероятно, не будет электричества.

В ЗЕкоманде понимают, что к этому привел террор ВСУ против российских городов – Армия России просто не может на него не отвечать. Но уровень эскалации Зеленский и Ермак снижать не будут, чтобы попытаться таки убедить Трампа, что Украина сильна. А значит, «черная зима», вероятно, станет реальностью для Украины. Если после встречи президентов России и США в Будапеште Зеленского не принудят к деэскалации и к уступкам по ключевым вопросам.

И как ЗЕкоманда будет к этому готовиться?

Закупят в огромных количествах генераторы, сделают запасы дизельного топлива, продовольствия? Нет. На это нет денег, все средства Киев отправляет на военные расходы, которые постоянно растут.

Людям придется выживать самим. Многие уедут, но не в села, как советует Безуглая, а в ЕС. Это женщины, дети, юноши до 22 лет. Финансируя противостояние Украины с Россией, европейские политики способствуют в перспективе новой массовой волне эмиграции в ЕС. Но многие все же останутся в холодных квартирах темных городов, где будет трудно достать еду и проблематично ее приготовить без газа.

И, доведённые до отчаяния, эти люди выйдут на стихийные «энергетические майданы». Они будут требовать вернуть в их дома свет, тепло, газ, им будет все равно, на какие политические и территориальные уступки придется пойти власти. И в этой ситуации для ЗЕкоманды будет критически важным не позволить стихийным акциям приобрести организованную форму.

В городах во главе майданов могут встать представители местного самоуправления, особенно городские головы (мэры) – они имеют легитимность, так как избраны жителями, а некоторые и популярность. Этот вариант для ЗЕкоманды крайне опасен, так как «энергетические майданы» во главе с представителями местного самоуправления примут организованную форму, а лидеры акций протестов в разных городах смогут наладить взаимосвязь и координировать свои действия против власти. Поэтому ЗЕкоманда заинтересована в том, чтобы снизить роль институтов местного самоуправления или подчинить их себе.

Зеленский с Ермаком предпринимают шаги в этом направлении.

Украинский парламент проголосовал против проведения выборов в органы местного самоуправления, ссылаясь на военное положение. Это противоречит Конституции Украины, в которой нет нормы, запрещающей при военном положении проводить местные выборы.

Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова – якобы за то, что у него есть российское гражданство, хотя сам градоначальник это отрицает и собирается оспаривать решение в суде. Теперь по украинскому законодательству Труханов не может быть городским головой Одессы, и после решения городского совета и.о. мэра должен стать его секретарь.

Но Зеленский наплевал на закон и учредил военно-гражданскую администрацию для управления Одессой во главе с генералом СБУ Сергеем Лысаком. Если Труханов даже выиграет суд, это ничего не изменит. По факту управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста. И одесситам отправили гауляйтера.

Думается, следующим в отставку отправят мэра Киева Виталия Кличко. У него напряжённые отношения с офисом Зеленского. Представители ЗЕкоманды в киевском горсовете уже зарегистрировали проект постановления об отставке Кличко. А глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, назначенный Зеленским, обратился в правоохранительные органы с требованием провести ревизию деятельности мэра. В этой ситуации даже заступничество немецких политиков, патронирующих бывшего боксера, может его не спасти.

Дело не в Труханове, тем более не в Кличко, и вообще не в персоналиях. Дело в том, что ЗЕкоманда готова уничтожить даже оставшиеся в стране правовые институции ради того, чтобы удержать власть во время «черной зимы», которую сама же и спровоцировала.

Хотя… о чем это я. «Право» и «Украина» давно стали словами-антонимами.



