    Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    @ REUTERS/Igor Tkachenko

    23 октября 2025, 12:16 Мнение

    Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    ВС России наносят удар за ударом по энергетическим и логистическим объектам противника, чтобы ослабить боевые возможности ВСУ и защитить территорию России. При этом ударная мощь армии России значительно превосходит украинские возможности, и перед жителями Украины замаячила перспектива «черной зимы». Так народный фольклор на Украине назвал время, когда в городах не будет ни электричества, ни отопления, также возможны перебои с продуктами и лекарствами. Украинские политики подтверждают, что «черная зима» возможна. Зеленский заявил, что Украина может столкнуться с блэкаутом в течение осени или до конца года. А депутат фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Марьяна Безуглая призвала жителей городов, особенно Киева, переезжать в села на зиму из-за того, что в городах, вероятно, не будет электричества.

    В ЗЕкоманде понимают, что к этому привел террор ВСУ против российских городов – Армия России просто не может на него не отвечать. Но уровень эскалации Зеленский и Ермак снижать не будут, чтобы попытаться таки убедить Трампа, что Украина сильна. А значит, «черная зима», вероятно, станет реальностью для Украины. Если после встречи президентов России и США в Будапеште Зеленского не принудят к деэскалации и к уступкам по ключевым вопросам.

    И как ЗЕкоманда будет к этому готовиться?

    Закупят в огромных количествах генераторы, сделают запасы дизельного топлива, продовольствия? Нет. На это нет денег, все средства Киев отправляет на военные расходы, которые постоянно растут.

    Людям придется выживать самим. Многие уедут, но не в села, как советует Безуглая, а в ЕС. Это женщины, дети, юноши до 22 лет. Финансируя противостояние Украины с Россией, европейские политики способствуют в перспективе новой массовой волне эмиграции в ЕС. Но многие все же останутся в холодных квартирах темных городов, где будет трудно достать еду и проблематично ее приготовить без газа.

    И, доведённые до отчаяния, эти люди выйдут на стихийные «энергетические майданы». Они будут требовать вернуть в их дома свет, тепло, газ, им будет все равно, на какие политические и территориальные уступки придется пойти власти. И в этой ситуации для ЗЕкоманды будет критически важным не позволить стихийным акциям приобрести организованную форму.

    В городах во главе майданов могут встать представители местного самоуправления, особенно городские головы (мэры) – они имеют легитимность, так как избраны жителями, а некоторые и популярность. Этот вариант для ЗЕкоманды крайне опасен, так как «энергетические майданы» во главе с представителями местного самоуправления примут организованную форму, а лидеры акций протестов в разных городах смогут наладить взаимосвязь и координировать свои действия против власти. Поэтому ЗЕкоманда заинтересована в том, чтобы снизить роль институтов местного самоуправления или подчинить их себе.

    Зеленский с Ермаком предпринимают шаги в этом направлении.

    Украинский парламент проголосовал против проведения выборов в органы местного самоуправления, ссылаясь на военное положение. Это противоречит Конституции Украины, в которой нет нормы, запрещающей при военном положении проводить местные выборы.

    Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова – якобы за то, что у него есть российское гражданство, хотя сам градоначальник это отрицает и собирается оспаривать решение в суде. Теперь по украинскому законодательству Труханов не может быть городским головой Одессы, и после решения городского совета и.о. мэра должен стать его секретарь.

    Но Зеленский наплевал на закон и учредил военно-гражданскую администрацию для управления Одессой во главе с генералом СБУ Сергеем Лысаком. Если Труханов даже выиграет суд, это ничего не изменит. По факту управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста. И одесситам отправили гауляйтера.

    Думается, следующим в отставку отправят мэра Киева Виталия Кличко. У него напряжённые отношения с офисом Зеленского. Представители ЗЕкоманды в киевском горсовете уже зарегистрировали проект постановления об отставке Кличко. А глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, назначенный Зеленским, обратился в правоохранительные органы с требованием провести ревизию деятельности мэра. В этой ситуации даже заступничество немецких политиков, патронирующих бывшего боксера, может его не спасти.

    Дело не в Труханове, тем более не в Кличко, и вообще не в персоналиях. Дело в том, что ЗЕкоманда готова уничтожить даже оставшиеся в стране правовые институции ради того, чтобы удержать власть во время «черной зимы», которую сама же и спровоцировала.

    Хотя… о чем это я. «Право» и «Украина» давно стали словами-антонимами.

    Золото обвинили в неадекватном поведении

    Золото ведет себя скорее как спекулятивный или мемный актив, нежели как защитный актив в непростые времена, заявил миллиардер-инвестор Билл Гросс. На этой неделе металл показал самое худшее падение за 12 лет. Тогда как многие центробанки, в том числе России и Китая, скупают золото в свои резервы вместо американского госдолга. Что же произошло с драгметаллом и чем это обернется? Подробности

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ

    Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России. Были произведены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Учения продемонстрировали надежность систем стратегического сдерживания. Но в следующие десять лет ядерная триада будет обновляться, говорят эксперты, в том числе, чтобы противостоять быстрым средствам разведки на базе искусственного интеллекта. Подробности

    Украина и Швеция заключили неподъемную сделку по истребителям

    Поиски вооружений для ВСУ привели Владимира Зеленского к неожиданному соглашению: Украина договорилась со Швецией о намерениях приобрести у страны 150 истребителей Gripen E. Как отмечают эксперты, данные самолеты хоть и отличаются хорошим качеством, но не являются в полной мере современными. Кроме того, учитывая слабость ВПК королевства, создание столь большого числа машин станет трудной задачей. А вопрос финансования сделки – и вовсе загадка. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации