    Почему серебро дорожает быстрее золота
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    В Госдуме высмеяли генсека НАТО, оскорбившего российских летчиков и моряков
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    ФСБ: Лондон и Киев готовят диверсии против «Турецкого потока»
    Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    Газодобыча в Полтавской области Украины полностью остановлена
    Индия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти
    Британские СМИ: Трамп готовит «фонд победы» для Украины
    Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    2 комментария
    Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    21 комментарий
    16 октября 2025, 12:30 • Новости дня

    ВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины

    ВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия нанесла массированный удар по украинским объектам газовой энергетической инфраструктуры в ответ на террористические атаки киевского режима по российским гражданским объектам, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Россия ударила в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами. Целью ударов были объекты газовой инфраструктуры Украины, которые обеспечивали украинский ВПК.

    Отмечается, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

    Ранее ВСУ атаковали дронами два населенных пункта Белгородской области, травмы получили три человека.

    Также в городе Шебекино в том же регионе украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру, повреждения получили автомобили и строения, несколько человек обратились за помощью медиков.

    16 октября 2025, 04:25 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    @ Alex Wroblewski/CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме, что 17 октября, когда к нему прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский, он обсудит с ним и наступление, и поставки дальнобойного оружия.

    «Да, вот мы и поговорим о войне. Они хотят перейти в наступление. Так что я приму решение, они же хотели бы наступать, понимаешь? Так что нам придется принять решение», – сказал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    В начале октября Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные поставки Украине из США  разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (15)
    16 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    ФСБ: Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    ФСБ: Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Британские спецслужбы осуществляли непосредственное руководство операцией «Паутина», в рамках которой были совершены атаки беспилотников Киева на российские военные аэродромы, где размещались стратегические бомбардировщики, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде директор ФСБ Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы курировали атаки беспилотников Киева на российские военные аэродромы со стратегической авиацией, передает ТАСС.

    Бортников подчеркнул, что операция была проведена под кураторством британской разведки накануне переговоров российских и украинских делегаций в Стамбуле. По его словам, британцы также обеспечили пропагандистское сопровождение операции, распространяя в СМИ ложную информацию о большом ущербе и украинском происхождении диверсии.

    Кроме того, Бортников добавил, что инструкторы SAS и МИ-6 спланировали серию атак беспилотников по объектам и офису Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются компании из России, Казахстана и США.

    Ранее Бортников заявил, что Лондон и так называемая «партия войны» раздувают истерию о якобы угрозе с Востока.  Также глава ФСБ заявил, что Лондон и Киев хотят провести диверсии на «Турецком потоке».

    В Службе внешней разведки сообщили, что Британия начала подготовку провокации с участием российских граждан, воюющих на стороне украинской армии, чтобы дискредитировать Россию.

    Комментарии (15)
    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 09:17 • Новости дня
    ФСБ: Лондон и Киев готовят диверсии против «Турецкого потока»
    ФСБ: Лондон и Киев готовят диверсии против «Турецкого потока»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британские спецслужбы вместе с киевским режимом намерены подготовить диверсии на газопроводе «Турецкий поток», заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Британцы совместно со спецслужбами Украины готовят диверсии в отношении газопровода «Турецкий поток», сказал Бортников, передает ТАСС.

    Других подробностей он не привел.

    В январе киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с использованием девяти беспилотников на, средства ПВО России отразили нападение. Сенатор Андрей Климов предложил Анкаре задуматься о целесообразности помощи Киеву из-за атаки ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока».

    Комментарии (13)
    16 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет дополнительных пошлин на товары из Китая, сообщает газета Telegraph.

    Дональд Трамп инициировал работу над созданием так называемого «фонда победы» на Украине, источником финансирования которого должны стать новые пошлины, введенные Соединенными Штатами в отношении Китая, передает РИА «Новости».

    Президент поручил министру финансов Скотту Бессенту представить соответствующий план европейским коллегам. Презентация ожидается незадолго до визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который намечен на пятницу.

    Дипломатические источники в Вашингтоне отметили, что идея введения санкций против Китая за закупки российской нефти ранее встречала сопротивление со стороны европейских стран НАТО. В частности, Британия отказывалась назвать Китай врагом.

    Скотт Бессент также подчеркнул, что США могут отложить введение новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам США и Китая провести встречу и обсудить спорные вопросы.

    Ранее Дональд Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем и объявил о введении 100%-ных пошлин на товары из КНР с ноября.

    Западные компании выразили опасения из-за риска перебоев в поставках редкоземельных металлов.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Белый дом задуматься о последствиях подобной политики.

    Дональд Трамп пообещал благоприятный исход для США в новом торговом конфликте с Пекином.

    Комментарии (9)
    16 октября 2025, 08:12 • Новости дня
    FT: «Томагавками» на Украине будут управлять американцы
    FT: «Томагавками» на Украине будут управлять американцы
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские специалисты могут взять на себя управление крылатыми ракетами Tomahawk при возможных поставках Киеву, что позволит обойти обучение украинских военных, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного военного, знакомого с обсуждениями.

    Американские подрядчики будут управлять крылатыми ракетами Tomahawk в случае их поставок Киеву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times и слова высокопоставленного западного военного, участвовавшего в обсуждениях.

    По информации издания, украинских военных, возможно, даже не станут обучать обращению с этими ракетами.

    «В случае одобрения поставок ракеты могут быть доставлены относительно быстро, а для их применения будут задействованы американские подрядчики», – приводит издание слова собеседника. По его словам, это позволит избежать масштабной подготовки украинских военных и даст США возможность контролировать процесс нацеливания и другие аспекты применения Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk. Сенатор Алексей Пушков увидел угрозу ракетной войны в случае передачи Tomahawk Киеву. Эксперт Александр Степанов оценил военное сотрудничество с Кубой как возможный ответ на поставки таких ракет.

    Комментарии (5)
    16 октября 2025, 10:34 • Новости дня
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    @ VCG/Visual China Group/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Китай отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления, выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой, заявил пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй.

    Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает любые формы давления, принуждения и незаконных санкций в отношении своего сотрудничества с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Китай твердо отвергает любые формы принуждения и давления.

    Лю Пэнъюй добавил, что взаимодействие между странами на основе международного права является законным и должно уважаться. Такое сотрудничество, по его словам, не вредит интересам других государств и должно быть защищено.

    Ранее представитель посольства отмечал, что Китай готов к торговой войне с США, но сохраняет открытость к диалогу. В дипмиссии также заявили, что Соединенные Штаты не могут одновременно требовать урегулирования международных конфликтов и угрожать экономическими мерами.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти.

    Индийские власти подчеркнули, что при импорте энергоносителей руководствуются защитой интересов собственных потребителей.

    Таблоид Telegraph сообщил, что Трамп планирует создать так называемый «фонд победы» для Украины за счет введения пошлин на китайские товары.

    Комментарии (4)
    16 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    @ Rafal Guz/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил за передачу Украине ракет «Томагавк» (Tomahawk), подчеркнув возможность их применения против российских нефтеперерабатывающих заводов.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал идею поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что такие ракеты могут применяться для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

    Сикорский также отверг опасения Москвы относительно того, что поставки Tomahawk являются чрезмерной провокацией. По его словам, предоставление этих вооружений Украине не должно рассматриваться как эскалация.

    Кроме того, польский министр заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы убеждал президента США Дональда Трампа в том, что Россия всегда выходит победителем.

    Ранее Сикорский заявил, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще три года, а Евросоюз готов поддерживать Киев.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о планах обсудить с Владимиром Зеленским наступление ВСУ и поставки дальнобойного оружия.

    В начале октября Трамп сообщил, что решение о передаче крылатых ракет Tomahawk Киеву почти готово, но он хочет узнать, как их собираются применять.

    Президент России Владимир Путин отметил, что такие поставки со стороны США разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (17)
    16 октября 2025, 09:29 • Новости дня
    Газодобыча в Полтавской области Украины полностью остановлена
    Газодобыча в Полтавской области Украины полностью остановлена
    @ Ethan Swope/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночных взрывов в Полтавской области была нарушена работа энергетических объектов, что привело к полной остановке газодобычи в регионе, сообщило издание «Общественное» со ссылкой на энергокомпанию «ДТЭК».

    Энергетическая инфраструктура в Полтавской области Украины получила повреждения, передает ТАСС со ссылкой на данные издания «Общественное» и энергокомпанию «ДТЭК».

    Сообщается, что в результате происшествия была полностью остановлена работа объектов газодобычи в регионе.

    Минувшей ночью и утром в Полтавской области объявляли воздушную тревогу. Также поступали сообщения о взрывах, произошедших в разных районах области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины создали скрытые аккумуляторные парки для поддержания энергосистемы в случае новых атак. Министерство энергетики на Украине сообщило о повреждениях ключевых объектов инфраструктуры из-за взрывов. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики на Украине.

    Комментарии (4)
    16 октября 2025, 10:00 • Новости дня
    В Ленобласти сотрудница салона связи продавала на Украину данные об абонентах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Бокситогорска в Ленинградской области задержали местную жительницу по подозрению в продаже персональных данных абонентов кураторам с Украины, сообщили в региональном ГУ МВД.

    Подозреваемой 21 год, она работала в салоне мобильной связи, ее подозревают в продаже персональных данных абонентов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Правоохранители установили, что задержанная фотографировала экран монитора с персональными данными клиентов и пересылала эту информацию кураторам с Украины через мессенджер. Для доступа к базе данных она использовала учетную запись руководительницы офиса.

    Всего фигурантка успела передать сведения о 11 абонентах. За каждую передачу она получала по 3 тыс. рублей, всего она «заработала» 33 тыс. рублей. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

    Ранее ФСБ задержала жительницу Донецка, которая передавала в СБУ сведения об автомобилях чиновников, а также перемещала компоненты взрывного устройства.

    До этого ФСБ выявила жителя Севастополя за шпионаж в пользу Украины. Еще раньше ФСБ задержала крымчанина за передачу данных о ЗРК Киеву.

    Комментарии (5)
    16 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    Бортников: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Евросоюзом
    Бортников: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Евросоюзом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс имеет отношение к инцидентам с появлением якобы российских беспилотников над европейскими странами, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    В Европе нагнетается истерия об «угрозе с Востока», предпринимаются усилия для создания коалиции для отправки войск на украинскую территорию, указал Бортников, передает ТАСС.

    «На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб», – сказал глава ФСБ.

    Также об этом говорит попытка привязать провокации с дронами к так называемому «теневому флоту» России.

    По его мнению, первоначально «локомотивом» кампании по борьбе с этим флотом была Британия, пытавшаяся создать морскую блокаду Калининграда и российского флота на Балтике.

    Ранее Германия предостерегала НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками. Германские пилоты заявляли о резком росте сбоев GPS во время рейсов.

    Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы проводит целенаправленную гибридную атаку, в числе таких атак она указала нарушения воздушного пространства.

    Комментарии (2)
    16 октября 2025, 02:55 • Новости дня
    Орбан обеспокоился ответом России на конфискацию замороженных активов
    Орбан обеспокоился ответом России на конфискацию замороженных активов
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Mandiner

    Tекст: Ирма Каплан

    Предложение Еврокомиссии об использовании российских замороженных активов в интересах Украины касается и Венгрии, поэтому Будапешт постоянно консультируется с Москвой о судьбе венгерских компаний на случай ответных мер, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «В отношении замороженных активов России. Мы ведем консультации с россиянами постоянно. Я хочу, чтобы это было ясно видно. Потому что... это же очевидно, если они [ЕС] коснутся российских денег, что само по себе большая юридическая проблема, Россия примет контрмеры. И мне хотелось бы знать, какими они могут быть. То есть будут ли заморожены или отняты активы венгерских компаний, работающих в России? Я хочу это понимать и обсуждать открыто. Что будет, если мы поддержим меры ЕС? А если нет?» – описал он свою позицию  в интервью You-Tube-каналу Mandiner.

    Орбан подчеркнул, почему это важно прояснить: ответственность, которую перед страной несет правительство Венгрии того требует, сказал он, поэтому нужно прояснить конкретный шаг и его последствия для страны.

    По словам премьера Венгрии, если венгерские компании в России попадут под ответные меры Москвы за растрату замороженных активов Евросоюзом, Венгрия не станет поддерживать эти меры.

    «Моя работу убедиться в том, что венгры не пострадают от действий правительства страны», – добавил Орбан.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Париж не поддерживает «никаких затей» по конфискации российских активов в Евросоюзе, настаивает на неукоснительном соблюдении международного права, заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Белоусов отметил военную активность НАТО на восточном фланге блока
    Белоусов отметил военную активность НАТО на восточном фланге блока
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны – один из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии в среду.

    «Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран», – приводит Telegram-канале Минобороны России слова министра Белоусова.

    Он добавил, что численность задействованных сил Североатлантического блока в прошедших на восточном фланге НАТО учениях достигала почти 60 тыс. военнослужащих.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО назвал военные возможности Москвы переоцененными и заявил, что альянс не боится возможных провокаций. Он также похвастался готовностью большей части стран-членов НАТО спонсировать Киев и закупать за деньги европейцев оружие у США.


    Комментарии (2)
    15 октября 2025, 21:46 • Новости дня
    Кабмин обнулил на полгода пошлины на импорт нефтепродуктов

    Правительство обнулило импортные пошлины на топливо до лета 2026 года

    Кабмин обнулил на полгода пошлины на импорт нефтепродуктов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    К инициативам по стабилизации российского топливного рынка добавилось обнуление пошлин и перенос ремонтов на НПЗ, а также меры для поддержки импорта бензина.

    Правительство России обнулило импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года, передает ТАСС. Мера принята для стабилизации внутреннего рынка топлива и создания условий для импорта автомобильного бензина.

    Также обеспечены демпферные выплаты в отношении импортируемого топлива и налажены контакты с партнерами для поставок бензина на российский рынок.

    Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что дополнительно используются ранее накопленные запасы топлива на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. Кроме того, плановые ремонты на НПЗ решено перенести на более поздние сроки, чтобы увеличить предложение бензина внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о возможности начала импорта топлива, включая бензин и дизельное топливо. Национальный автомобильный союз предложил закрепить максимальную цену на бензин с учетом инфляции из-за роста стоимости и ограничений на заправках.

    Автоэксперт Валерий Солдунов отметил, что введение потолка цен на бензин повлечет негативные последствия для нефтеперерабатывающей отрасли.

    Комментарии (6)
    16 октября 2025, 07:46 • Новости дня
    Польские депутаты поругались из-за выдачи украинца Германии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обсуждение бюджета судов в сейме Польши было прервано из-за споров вокруг экстрадиции в Германию украинца Владимира Журавлева по делу о теракте на «Северных потоках».

    Заседание комиссии сейма Польши по вопросам юстиции, посвященное проекту бюджета на 2026 год для Конституционного и Верховного судов, досрочно завершили, передает РИА «Новости».

    Причиной стал скандал, связанный с обсуждением возможной экстрадиции Журавлева.

    Депутат Павел Яблоньский от партии «Право и справедливость» потребовал прекратить заседание, объяснив это необходимостью выяснить ситуацию с заседанием комиссии по обороне, где должен был рассматриваться законопроект об отмене уголовного преследования поляков, вступивших в вооруженные силы Украины.

    По его словам, на том заседании планировалось обсуждение вопроса блокировки экстрадиции Журавлева, которого требует выдать Германия.

    После минутного перерыва Яблоньский подал ходатайство о завершении заседания комиссии. Большинство поддержало это предложение: 15 депутатов проголосовали «за», 13 «против», девять не голосовали. Депутат Томаш Зимох заявил, что не голосовал, потому что не получил бюллетень.

    В ходе заседания микрофон зафиксировал нецензурные выражения главы комиссии в адрес Зимоха. Позже председатель принес извинения и пообещал не допускать подобного впредь.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск заявлял, что главная проблема для Европы не во взрыве «Северного потока», а в самом существовании этого газопровода.

    Кроме того, Туск сообщал, что экстрадиция украинца Владимира Журавлева в Германию, якобы подозреваемого в подрывах газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», не соответствует интересам Польши.

    Напомним, задержанный в Италии Журавлев мог руководить подрывом «Северных потоков». Суд Болоньи оставил его под арестом.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 22:15 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о массовых задержаниях военных в Тернополе

    Tекст: Ирма Каплан

    Полиция сообщила, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество, сообщает украинское издание «Страна».

    «Установлено, что у одного из потерпевших, 27-летнего жителя Тернополя, злоумышленники отобрали автомобиль KIA, который впоследствии был обнаружен полицией в Киевской области», – сказано в материале.

    В одном из случаев нападавшие силой посадили военнослужащего, находившегося на лечении, в микроавтобус, вывезли в неизвестном направлении, избили, угрожали оружием и требовали за его освобождение выкуп.

    Еще одного жителя Тернополя похитили, применив слезоточивый газ, раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед машиной, после чего три дня держали в заточении.

    По данным полиции, идут задержания военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украины «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) за похищения людей и принудительную  мобилизацию.

    «Военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. В настоящее время семи фигурантам предъявлены обвинения», – приводит ТАСС комментарий правоохранителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Тернополе неизвестные в военной форме заблокировали автомобиль с экс-футболистом Задорожным и его супругой. Они заявили, что являются сотрудниками территориального центра комплектования, хотя в местном ТЦК заверили, что их представителей там нет.

    Впоследствии в Тернополе произошла массовая драка сотрудников ТЦК с местными жителями.

    Комментарии (0)
    Почему серебро дорожает быстрее золота

    Серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Это значит, что вложения в серебро даже прибыльней, чем в более дорогой драгоценный металл. Стоит ли хранить сбережения в украшениях? Подробности

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Запад обрек Украину еще на три года войны

    Государства НАТО намерены продолжить военную поддержку Украины. В частности, в альянсе говорят, что Киев готов противостоять России еще три года. Как отмечают эксперты, в сложившейся ситуации главным бенефициаром становятся США: Штаты отказались от прямых финансовых вливаний в ВСУ, но активизировали работу своего ВПК для продажи вооружений. Что это означает для России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Школьные каникулы на 2025/2026 учебный год: расписание по четвертям и триместрам

      Расписание школьных каникул на 2025/2026 учебный год традиционно регламентируется Министерством просвещения Российской Федерации и региональными органами управления образованием. Каникулы предоставляют учащимся необходимый отдых между учебными периодами и позволяют восстановить силы для успешного освоения образовательной программы.

    • Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

      Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует «Расписание болезней» с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

    • Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

      В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

