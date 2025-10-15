Боец самообороны и мирный житель пострадали от атаки БПЛА ВСУ на Шебекино

Tекст: Ирма Каплан

«В городе Шебекино дрон ударил по служебному автомобилю. За медицинской помощью в районную ЦРБ обратились трое бойцов самообороны. После доставки и обследования в городской больнице № 2 Белгорода одному бойцу диагностировали баротравму, у двух диагноз не подтвердился. Пострадавший отказался от госпитализации, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», – сказано в посте.

Кроме того, в Валуйском округе на участке автодороги Казинка – Рябики дрон атаковал легковой автомобиль.

«Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, а также осколочное ранение бедра. Мужчина доставлен в Валуйскую ЦРБ, где ему оказана вся необходимая помощь. Госпитализация не потребовалась, и он отпущен домой на амбулаторное лечение. У автомобиля повреждены остекление и кузов», – уточнил Гладков.

Поздним вечером губернатор добавил, что в Шебекино дрон ударил по территории частного домовладения: повреждены навес, легковой автомобиль и мотоцикл.

В Белгородском районе в селе Красный Октябрь дроном повреждена кровля многоквартирного дома. Кроме того, два дрона ударили по коммерческому предприятию, где повреждено оборудование. В поселке Малиновка от удара БПЛА загорелась кровля социального объекта, пожар потушен.

В Валуйском округе в селе Кукуевка вследствие атаки беспилотника повреждена крыша одного из помещений сельхозпредприятия, а в Грайворонском округе в селе Смородино в результате сбросов взрывных устройств с дронов разрушена кровля и выбиты окна частного дома.

