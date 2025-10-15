  • Новость часаТрамп объявил о том, что страны БРИКС покидают объединение из-за его пошлин
    На Западе перешли к отъему китайской электроники
    Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора
    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою
    Иск от пострадавшего от Киркорова охранника принят к рассмотрению судом
    НАТО готов ослабить ограничения на применение военной техники против России
    Захарова ответила генсеку НАТО на советский анекдот о «Ладе» и холодильнике
    США объявили дату заявления о поставках оружия Украине
    На Мадагаскаре власть перешла к военным
    Трамп заявил об ударе США по судну около берегов Венесуэлы
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    15 октября 2025, 00:12 • Новости дня

    Боец самообороны и мирный житель пострадали от атаки БПЛА ВСУ на Шебекино

    Tекст: Ирма Каплан

    Во вторник, 14 октября, город Шебекино в Белгородской области атаковали дроны ВСУ, повреждены автомобили и строения, несколько человек обратились за помощью медиков, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В городе Шебекино дрон ударил по служебному автомобилю. За медицинской помощью в районную ЦРБ обратились трое бойцов самообороны. После доставки и обследования в городской больнице № 2 Белгорода одному бойцу диагностировали баротравму, у двух диагноз не подтвердился. Пострадавший отказался от госпитализации, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», – сказано в посте.

    Кроме того, в Валуйском округе на участке автодороги Казинка – Рябики дрон атаковал легковой автомобиль.

    «Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, а также осколочное ранение бедра. Мужчина доставлен в Валуйскую ЦРБ, где ему оказана вся необходимая помощь. Госпитализация не потребовалась, и он отпущен домой на амбулаторное лечение. У автомобиля повреждены остекление и кузов», – уточнил Гладков.

    Поздним вечером губернатор добавил, что в Шебекино дрон ударил по территории частного домовладения: повреждены навес, легковой автомобиль и мотоцикл.

    В Белгородском районе в селе Красный Октябрь дроном повреждена кровля многоквартирного дома. Кроме того, два дрона ударили по коммерческому предприятию, где повреждено оборудование. В поселке Малиновка от удара БПЛА  загорелась кровля социального объекта, пожар потушен.

    В Валуйском округе в селе Кукуевка вследствие атаки беспилотника повреждена крыша одного из помещений сельхозпредприятия, а в Грайворонском округе в селе Смородино в результате сбросов взрывных устройств с дронов разрушена кровля и выбиты окна частного дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Ракитянском районе Белгородской области беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. В результате атаки пострадали двое мужчин. В селе Дорогощь Грайворонского округа погиб мужчина в результате удара украинского дрона по парковке коммерческого предприятия.

    RT: Пугачеву хотят проверить на связь с зарубежными спецслужбами
    RT: Пугачеву хотят проверить на связь с зарубежными спецслужбами
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил о планах расследования возможной связи певицы Аллы Пугачевой с иностранными спецслужбами.

    «Мы в отношении Пугачевой сейчас проводим расследование. Полагаем, что она имеет связь с иностранными спецслужбами. И я допускаю, что ее последнее интервью было организовано спецслужбами Великобритании», – сказал он в интервью RT.

    Бородин добавил, что ФПБК неоднократно призывал признать Пугачеву иностранным агентом. Также были направлены обращения о возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма.

    Бородин отметил, что в России существуют законы, Уголовный кодекс и Конституция. Однако, по его мнению, отсутствует политическая воля, поскольку «если бы обыкновенный человек вышел и сказал на весь мир, что поддерживает Дудаева, его бы сразу арестовали. А у Пугачевой другой статус».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Пугачева дала резонансное интервью, в котором рассказала, что знала Джохара Дудаева, лидера чеченских сепаратистов, и назвала его «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».

    Тогда Виталий Бородин сообщил о создании петиции о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России и призвал граждан поддержать инициативу из-за высказываний певицы и ее поступков.

    В октябре Тверской районный суд Москвы вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей. До этого Савеловский суд Москвы зарегистрировал иск Трещева к певице Пугачевой.

    Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора

    Мантуров поручил Минпромторгу отложить введение новых правил расчета утильсбора на месяц

    Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора
    @ Fang Dongxu/VCG/Visual China Gro/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый вице-премьер Денис Мантуров инициировал перенос срока введения новых правил расчета утильсбора, изначально запланированных на 1 ноября.

    Введение новых правил расчета утильсбора, которые должны были вступить в силу с 1 ноября, будет отложено на месяц, передает РИА «Новости». Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу изучить такую возможность.

    Мантуров выразил уверенность в нахождении оптимального варианта, который удовлетворит всех, кто столкнулся с вопросом машин на таможенной очистке или в транзите.

    Он заявил: «Мы, естественно, не создадим сложности для населения».

    Ранее общероссийская общественная организация «Деловая Россия» обратилась к Мантурову, указывая на форс-мажорные задержки в доставке автомобилей из-за рубежа. Эти задержки коснулись граждан, уже оплативших транспорт до объявления об изменениях.

    Минпромторг представит свои предложения по отсрочке изменений в расчетах утильсбора главе правительства Михаилу Мишустину и Денису Мантурову на этой неделе.

    Проект постановления предполагал введение нового критерия – мощности двигателя – с 1 ноября. Льготные ставки утильсбора (три тысячи четыреста рублей для новых моделей, пять тысяч двести рублей для машин старше трех лет) должны были сохраниться для импортеров-физлиц. Однако они применялись бы только к моделям мощностью не более 160 лошадиных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года могут снизиться на четверть и составить 1,3-1,4 млн штук.

    Вице-премьер Денис Мантуров инициировал рассмотрение вопроса об отсрочке введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Средняя стоимость новых иномарок в России за год выросла лишь на 1,85% после введения долгосрочной шкалы утильсбора, что оказалось ниже уровня инфляции.

    Украина воюет с Россией из-за взятки

    Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    Аш-Шараа при встрече с Путиным намерен обсудить перспективы сотрудничества стран

    Аш-Шараа при встрече с Путиным намерен обсудить перспективы сотрудничества

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в Москву с официальным визитом 15 октября и встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как сообщили в пресс-службе аш-Шараа, он намерен обсудить реструктуризацию  двусторонних отношений и договориться о политическом и экономическом сотрудничестве, передает агентство SANA.

    «Президент аль-Шара планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить региональные и международные события, представляющие взаимный интерес, и изучить пути развития сотрудничества в интересах обеих стран», – сказано в сообщении.

    Президент Шараа также планирует встретиться с сирийской общиной в России.

    В феврале 2024 года Ахмед аш-Шара провел переговоры с российским президентом  Путиным, который поддержал территориальную целостность, суверенитет и стабильность Сирии. Он также выразил готовность России пересмотреть соглашения, заключенные с прежним режимом и высказался о необходимости снятия санкций  с Сирии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле глава Минобороны Сирии Мурхаф Абу Касра посетил Россию с официальным визитом.

    В октябре делегация Минобороны Сирии во главе с начальником Генштаба Али ан-Анаасаном прибыла в Москву для переговоров по укреплению взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.

    Лавров отметил, что Сирийское руководство, судя по всему, заинтересовано в сохранении присутствия России в Сирии.

    Котяков: В России появится налоговая выплата для поддержки работающих родителей

    Антон Котяков сообщил о запуске семейной налоговой выплаты

    Tекст: Ирма Каплан

    С 2026 года в России появится новая мера поддержки работающих родителей – семейная налоговая выплата. По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, на неё смогут претендовать около 7,3 млн семей, воспитывающих двух и более детей. Государство планирует вернуть им 7% из уплаченного НДФЛ, что, по оценкам ведомства, позволит дополнительно поддержать около 11 млн детей.

    Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил о запуске семейной налоговой выплаты с 2026 года. По его словам, воспользоваться ею смогут около 7,3 млн работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, передает ТАСС.

    «Начиная с 2026 года, запускается семейная налоговая выплата. Мы предполагаем, что ею воспользуются порядка 7,3 млн работающих родителей двух и более детей. Этой выплатой мы сможем дополнительно поддержать порядка 11 млн детей, растущих в семьях с работающими родителями», – сообщил он.

    Выплата будет предоставляться в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у родителей нет долгов по алиментам. Размер выплаты составит 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

    На данную льготу в 2026 году предусмотрено почти 46 млрд рублей, что позволит охватить около 700 тыс. граждан.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство планирует расширить перечень налоговых льгот для семей с детьми и для участников СВО, что предусматривается новым законопроектом Минфина.

    Франция выступила против «затеи с конфискацией» российских активов в ЕС

    Посол Франции заявил об отказе Парижа поддерживать конфискацию российских активов

    Франция выступила против «затеи с конфискацией» российских активов в ЕС
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Париж не поддерживает «никаких затей» по конфискации российских активов в Евросоюзе, настаивает на неукоснительном соблюдении международного права, заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер.

    Франция не поддерживает предложения о конфискации российских активов в Евросоюзе и выступает за строгое соблюдение международного права, пишут «Ведомости». Об этом заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер в интервью изданию.

    «По этому вопросу президент Эммануэль Макрон был предельно конкретен: мы соблюдаем международное право, и вопрос о конфискации этих средств не стоит», – отметил дипломат.

    Он уточнил, что единственной мерой в последние годы стало использование процентов, полученных с вложений замороженных средств, для поддержки Украины. По словам посла, Франция остается последовательной в своей позиции и считает, что конфискация самих активов невозможна.

    Де Ривьер подчеркнул, что крайне важно для всех соблюдать закон. Он добавил, что нельзя распоряжаться средствами, которые не принадлежат Евросоюзу или отдельным странам, в обход международных норм.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что любые несанкционированные действия Евросоюза по замороженным российским активам приведут к жестким политическим и экономическим ответным мерам Москвы.

    Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для кредита Киеву.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар предрек Евросоюзу убытки в случае попытки изъять российские активы.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров Евросоюза.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    Велогонщица из Петербурга спела гимн России на награждении в Нидерландах

    Велогонщица из Петербурга Правилова спела гимн России на церемонии в Нидерландах

    Tекст: Вера Басилая

    На церемонии награждения в Нидерландах велогонщица из Петербурга Дарья Правилова исполнила российский гимн, несмотря на нейтральный статус и отсутствие флага.

    Во время чемпионата по велоспорту в Нидерландах петербургская спортсменка Дарья Правилова исполнила гимн России, сообщает радио Sputnik.

    Это произошло прямо на церемонии награждения, когда вместо национального гимна звучала «Ода к радости» Людвига ван Бетховена, являющаяся официальным гимном Евросоюза.

    Правилова, выступавшая под нейтральным статусом и без флага, все равно решила спеть российский гимн вслух.

    Этот патриотический шаг не был поддержан некоторыми зарубежными спортсменами. Так, литовская велогонщица отказалась фотографироваться вместе с россиянкой после церемонии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в международных организациях сохраняется политизированный подход к российским спортсменам. Он также отметил важность продолжения диалога с Международным олимпийским комитетом.

    Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Олимпиада-2026 станет последней, где российские атлеты будут выступать под нейтральным флагом.

    Объявлено об увеличении спроса россиян на новогодние туры

    АТОР: Спрос на новогодние туры в ОАЭ, Таиланд и Египет удвоился

    Tекст: Денис Тельманов

    Россияне активно бронировали туры на Новый год в страны с теплым климатом, при этом ОАЭ, Таиланд и Египет стали самыми популярными направлениями.

    Спрос на новогодние туры в страны с теплым климатом вырос в два раза по сравнению с октябрем прошлого года, передает ТАСС. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что уже сейчас большая часть мест на рейсах и в отелях популярных зарубежных направлений забронирована, и к декабрю свободных вариантов может не остаться.

    В пятерку самых востребованных направлений на Новый год вошли ОАЭ, Таиланд, Египет, Вьетнам и Шри-Ланка. По данным туроператоров, на ОАЭ приходится от 21% до 29% всех продаж, на Таиланд – от 16% до 25%, на Египет – от 16% до 23%. В десятку популярных направлений также вошли Турция, Мальдивы, Куба, Китай и Индонезия.

    Эксперты Space Travel отметили, что ОАЭ лидируют благодаря хорошо развитой инфраструктуре и разнообразию отелей. «Сейчас это наиболее обеспеченное перевозками направление с хорошо знакомым продуктом», – подчеркнули они.

    АТОР прогнозирует, что по итогам новогодних праздников лидером спроса может стать Египет, где спрос вырос в три-шесть раз из-за доступных цен, большого выбора отелей «все включено» и расширения полетных программ. Вьетнам впервые вошел в топ-5 благодаря появлению чартерных рейсов в Нячанг и Фукуок, рост спроса составил до пяти раз в годовом выражении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после введения безвизового режима для россиян спрос на туры, отели и авиабилеты в Китай вырос на 50–100%, а стоимость перелетов увеличилась на 15–20%.

    Туроператоры отмечают высокий интерес к Италии, Франции и Испании, однако проблемы с оформлением шенгенских виз сохраняются.

    Анапа оказалась самым слабым звеном туристического сезона 2025 года, турпоток упал более чем в два раза, что может повлиять на весь рынок. Благодаря этому Крым получил новую волну популярности, а Геленджик в Краснодарском крае выстрелил неожиданно высоко. Также наблюдается рост спроса на духовные поездки в монастыри, особенно среди молодежи.

    Песков ответил Макрону, предупредившему Москву о «расплате»

    Песков ответил пригрозившему России «расплатой» Макрону

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил с заявление о «воинственном упрямстве» России, которой грозит «расплата», если она не «вернется за стол переговоров», на что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил о позиции Москвы.

    «Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. <...> Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

    Песков добавил, что Москва сохраняет открытость и готовность к мирному диалогу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Кремль заявлял о ежедневном ухудшении позиций Киева на переговорах. При этом Россия и США имеют общее представление о путях урегулирования ситуации на Украине мирными средствами.

    Аэропорт Якутска временно прекратил полеты из-за Ил-96 на ВПП

    Tекст: Ирма Каплан

    В аэропорту Якутска около 23.30 (17.30 мск) после посадки у грузового самолета Ил-96-400Т авиакомпании Sky Gates произошло разрушение нескольких авиашин левой основной опоры шасси при движении на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «Воздушное судно перевозило груз из подмосковного аэропорта Жуковский (Раменское). По предварительным данным: на борту находились девять человек, пострадавших нет», – сказано в посте.

    Расследование проводится по Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98), утвержденным постановлением правительства России от 18 июня 1998 года, отметили в ведомстве.

    Главная цель расследования – установить причины произошедшего и принять меры для их предотвращения в будущем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне в России за сутки произошли три авиаинцидента: в Тверской и Томской областях, а также в Сочи – сообщила Росавиация, добавив, что ведомство приступило к расследованию случаев.


    Экс-судья Верховного суда Момотов явился в суд на процесс по иску Генпрокуратуры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов посетил Останкинский суд Москвы во время слушания по антикоррупционному иску.

    Он прибыл в зал заседаний в середине процесса, когда судья зачитывал содержание томов судебного дела, передает ТАСС.

    Генеральная прокуратура требует изъять у Момотова активы на сумму не менее 9 млрд рублей. В перечень спорного имущества входят 95 объектов недвижимости, которые, по данным ведомства, оформлены на его деловых партнеров Андрея и Ивана Марченко.

    Ранее бизнесмен Андрей Марченко заявил в суде, что Момотов получал часть прибыли с одной из гостиниц сети «Мартон». Прокурор отметил, что среди вовлеченных в проституцию в отелях «Мартон» были выявлены несовершеннолетние.

    Напомним, Момотова заподозрили в связях с криминалом. Его полномочия были прекращены в конце сентября.

    В пятницу Момотов не явился на слушание по иску об изъятии имущества, так как оказался в больнице.

    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по теме дорожного строительства

    Кремль: Путин в среду обсудит с кабмином дорожное строительство

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, основной темой которого станет дорожное строительство.

    Как сообщил Кремль в Telegram-канале, с основным докладом выступит заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

    В Кремле подчеркнули, что помимо главной темы на совещании традиционно будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

    В августе в Кремле прошло совещание, на котором Путин обсудил с членами правительства актуальные задачи страны.

    В сентябре Путин обсудил с кабмином комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.

    В ДТП в Дагестане погибли двое сотрудников Росгвардии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Унцукульском районе Дагестана при столкновении военного автомобиля «Урал» и легковушки погибло двое и пострадало девять росгвардейцев, сообщил министр здравоохранения республики Ярослав Глазов.

    По его словам, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, передает ТАСС.

    В Telegram-канале МВД по Дагестану уточнили, что ДТП произошло около 15.00. В аварии участвовал военный грузовик «Урал» с сотрудниками Росгвардии. По предварительным данным ведомства, в результате происшествия погибли водитель и один из пассажиров грузовика.

    В мае в ДТП с машиной полиции в Нижегородской области погиб человек.

    В июне трое полицейских погибли в аварии с бензовозом под Астраханью.

    В 2023 году фура въехала в колонну Росгвардии на трассе М-4 «Дон».

    Путин поинтересовался эффективностью экологических технологий на «Норникеле»

    Путин поинтересовался у Потанина эффективностью экологических технологий на «Норникеле»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин задал вопрос главе «Норникеля» Владимиру Потанину о том, насколько внедрение современных технологий оказывает влияние на улучшение состояния окружающей среды.

    Глава государства отметил, что ему известно о внедрении новейших технологических решений на предприятиях компании, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что важно не только приобретать и устанавливать новое оборудование, но и добиваться его реальной работы на благо экологии.

    «А вот что касается экологии. Я знаю, что технологии новые, новейшие внедряются. Они доводятся до того, чтобы они не только были приобретены, смонтированы, но и чтобы они работали реально и улучшали экологическую ситуацию, действительно выбросы уменьшались?» – спросил Путин на встрече.

    Ранее Путин назвал вопросы экологии приоритетными для России.

    Напомним, во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Потанина.

    В ходе встречи Потанин сообщил о том, что «Норникель» полностью закрывает внутренние потребности России в редких металлах.

    Останкинский суд арестовал трейдера «Цифра брокер» по делу о терроризме

    Трейдер Лоскутов получил арест до девятого декабря по обвинению в финансировании терроризма

    Tекст: Денис Тельманов

    Останкинский суд Москвы постановил взять под стражу на два месяца трейдера Андрея Лоскутова, которого обвиняют в переводе денег террористам через ЮMoney.

    Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Андрея Лоскутова, работающего трейдером в компании «Цифра брокер», обвиняемого по статье о финансировании терроризма, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, Лоскутов обвиняется по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Суд определил срок ареста до девятого декабря 2025 года.

    Следствие утверждает, что 41-летний Лоскутов переводил денежные средства на счета одной из запрещенных в России террористических организаций через систему ЮMoney. В материалах дела отмечается, что мужчина обладает специальными знаниями в области информационных технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве избрали меру пресечения в виде заключения под стражу для Юрия Беленького, обвиняемого в содействии террористической деятельности при переводе средств ВСУ.

    Мосгорсуд арестовал мужчину, работающего трейдером в инвестиционной компании, по обвинению в финансировании терроризма.

    Ему предъявили обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до пожизненного заключения. Следствие допросило двух партнеров по бизнесу блогера Никиты Ефремова по делу о спонсировании ФБК*, признанного экстремистским в России.

    Глава «Норникеля» сообщил о полном покрытии потребностей России в редких металлах

    Потанин: «Норникель» полностью закрыл потребности России в редких металлах

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Норникель» полностью закрывает внутренние потребности России в редких металлах, заявил глава компании Владимир Потанин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

    «У нас есть и платиноиды, и золото, и многие редкие металлы, которыми мы целиком покрываем потребности в нашей стране. Избытки успешно реализуем на внешнем рынке», – сказал Потанин, передает ТАСС.

    «Норникель» является крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля.

    Ранее во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Потанина.

    В последний раз о публичной встрече Потанина и Путина сообщалось в 2021 году. Тогда миллиардер рассказывал главе государства о планах развития «Норникеля».

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

