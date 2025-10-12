При атаке дрона в Белгородской области ранения получили два человека

Tекст: Ольга Иванова

Два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии после атаки дрона на коммерческий объект в Ракитянском районе, передает ТАСС. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения, им оказывается вся необходимая медицинская помощь в Ракитянской ЦРБ.

В результате детонации дрона произошло возгорание оборудования и двух автомобилей, пожарные оперативно ликвидировали огонь. Навес и еще два легковых автомобиля также получили повреждения.

В поселке Пролетарский того же района беспилотник сдетонировал на стоянке предприятия, где были повреждены три легковых автомобиля. В селе Введенская Готня после атаки БПЛА загорелась кабина грузового автомобиля, а также пострадали еще два транспортных средства. Оперативные службы ликвидировали все возгорания.

По данным оперштаба, удары дронов зафиксированы в Грайвороне и Шебекино. В Грайвороне два FPV-дрона повредили окна в частных домах, еще один дрон повредил кровлю гаража. В Шебекино после повторного удара дрона возник пожар на территории предприятия, повреждены кровля и фасад, а в селе Муроме повреждено остекление частного дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников ВСУ на территорию Белгородской области пострадал мужчина.

Житель села Головчино под Белгородом получил минно-взрывную травму из-за FPV-дрона. В субботу, 11 октября, водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области.



