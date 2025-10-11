Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.2 комментария
Водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области
В Белгородской области погиб водитель грузовика при точечном ударе ВСУ
В результате атаки на грузовой автомобиль в поселке Пролетарский водитель скончался на месте из-за тяжелых ранений, кабина машины полностью уничтожена.
Украинские военные нанесли прицельный удар по грузовому автомобилю, находившемуся на территории поселка Пролетарский Ракитянского района Белгородской области, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
О других пострадавших или разрушениях в поселке информации не поступало. Власти региона выразили соболезнования родным погибшего и уточняют детали произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, среди 12 раненых в результате обстрела поселка Маслова Пристань три человека оказались в тяжелом состоянии, еще восемь продолжают лечение в больницах.
В субботу в течение трех часов системы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями.