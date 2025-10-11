Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника за три часа

Силы ПВО России сбили три БПЛА в Белгородской и один в Курской области

Tекст: Мария Иванова

С 12.00 до 15.00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Три из сбитых беспилотников были зафиксированы над территорией Белгородской области, еще один – над Курской областью.

Ранее в субботу Минобороны сообщило об уничтожении пяти беспилотников над Башкортостаном.

За минувшую ночь силы ПВО сбили более 40 дронов ВСУ над шестью регионами России.

Днем в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Курской области пострадали два человека.