Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника за три часа
Силы ПВО России сбили три БПЛА в Белгородской и один в Курской области
В течение трех часов системы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями.
С 12.00 до 15.00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Три из сбитых беспилотников были зафиксированы над территорией Белгородской области, еще один – над Курской областью.
Ранее в субботу Минобороны сообщило об уничтожении пяти беспилотников над Башкортостаном.
За минувшую ночь силы ПВО сбили более 40 дронов ВСУ над шестью регионами России.
Днем в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Курской области пострадали два человека.