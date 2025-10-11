При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области ранены два человека

Tекст: Вера Басилая

По словам Хинштейна, два человека получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Рыльском районе Курской области.

Он сообщил в своем Telegram-канале, что атака произошла на трассе Рыльск-Дурово, где вражеский дрон нанес удар по машине с семейной парой.

По его словам, 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести.

Сейчас пострадавшая находится в Курской областной больнице, где ей оказывают необходимую помощь. Супруг женщины отделался незначительными травмами и будет проходить амбулаторное наблюдение.

Губернатор призвал граждан к повышенной осторожности. Он подчеркнул, что противник продолжает наносить удары по мирному населению и рекомендовал воздержаться от поездок в приграничные районы.

Минобороны России сообщило, что силы ПВО сбили более 40 дронов ВСУ над шестью регионами России за одну ночь.

В Волгоградской области пожилой человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ.