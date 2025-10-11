Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области ранены два человека
В результате атаки украинского дрона на автомобиль на трассе Рыльск-Дурово в Курской области пострадали мужчина и женщина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По словам Хинштейна, два человека получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Рыльском районе Курской области.
Он сообщил в своем Telegram-канале, что атака произошла на трассе Рыльск-Дурово, где вражеский дрон нанес удар по машине с семейной парой.
По его словам, 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести.
Сейчас пострадавшая находится в Курской областной больнице, где ей оказывают необходимую помощь. Супруг женщины отделался незначительными травмами и будет проходить амбулаторное наблюдение.
Губернатор призвал граждан к повышенной осторожности. Он подчеркнул, что противник продолжает наносить удары по мирному населению и рекомендовал воздержаться от поездок в приграничные районы.
Минобороны России сообщило, что силы ПВО сбили более 40 дронов ВСУ над шестью регионами России за одну ночь.
В Волгоградской области пожилой человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ.