Минобороны сообщило об уничтожении пяти беспилотников над Башкортостаном

Дежурные силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Башкортостаном

Tекст: Мария Иванова

С 9.00 до 12.00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Башкортостан, отмечется в Telegram-канале Минобороны России.

В сообщении уточняется, что все попытки атаки были успешно отражены, пострадавших и разрушений нет. Минобороны России отмечает, что благодаря слаженным действиям военных угрозы для объектов на территории региона не возникло.

Напомним, за минувшую ночь над шестью регионами России силы ПВО сбили более 40 дронов ВСУ.

Накануне вечером Минобороны сообщило о ликвидации украинских беспилотников над Ростовской областью.



