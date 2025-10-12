В результате атаки ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в Telegram-канале уточнил, что в поселке Пролетарский Ракитянского района дрон атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. «Мужчину с осколочным ранением лица и баротравмой бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено», – написал он.

В других населенных пунктах региона также отмечены повреждения вследствие атак дронов.

В селе Чайки Белгородского района в результате нападения были повреждены автомобиль и частный дом. В городе Шебекино три беспилотника ударили по предприятию, из-за чего пострадали кровли, окна и фасады в двух помещениях, отметил Гладков.

По его словам, в Грайвороне после сброса взрывных устройств с БПЛА выбиты окна в частном доме, повреждены остекление, фасад и входная группа коммерческого объекта, а также перебита газовая труба. В селе Дорогощь повреждены навес здания сельхозпредприятия и «Камаз», а в селе Мокрая Орловка дрон разбил переднюю часть кузова автомобиля.

Кроме того, в хуторе Леоновка Валуйского округа в частном доме выбиты окна и пробиты крыша и потолок, а в посёлке Уразово при детонации БПЛА повреждено остекление. Губернатор уточнил, что информация о последствиях продолжается поступать.

Ранее Гладков сообщил, что за прошедшие сутки на территории Белгородской области было ликвидировано 34 украинских беспилотника.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, житель села Головчино под Белгородом получил минно-взрывную травму из-за FPV-дрона. В субботу, 11 октября, водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области.

Кроме того, военкор Евгений Поддубный сообщил, что город Белгород подвергся массированной ракетной атаке, которую отразили силы ПВО.