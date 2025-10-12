В Белгородской области за сутки сбили 34 беспилотника

Tекст: Дарья Григоренко

Он в своем Telegram-канале отметил, что с 7.00 по московскому времени 11 октября до 7.00 12 октября подразделения «БАРС-Белгород», «Орлан» и бойцы самообороны активно работали по обнаружению и уничтожению вражеских БПЛА.

По его словам, бойцы подразделения «Орлан» и местной самообороны уничтожили 18 беспилотников с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы. Еще 16 БПЛА были подавлены средствами РЭБ подразделения «БАРС-Белгород».

Глава региона поблагодарил участников операции за слаженную и эффективную работу, выразив уверенность, что «победа будет за нами».

Ранее Гладков сообщил, что белгородский район попал под удар беспилотников ВСУ, один из сбитых дронов сдетонировал и повредил автомобили и окна частных домов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, житель села Головчино под Белгородом получил минно-взрывную травму из-за FPV-дрона. В субботу, 11 октября, водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области.

Кроме того, военкор Евгений Поддубный сообщил, что город Белгород подвергся массированной ракетной атаке, которую отразили силы ПВО.