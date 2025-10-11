Военкор сообщил о «мощнейшем ракетном налете» на Белгород

Военкор Поддубный: Военкор: Белгород подвергся мощному ракетному налету

Tекст: Вера Басилая

Город Белгород подвергся массированной ракетной атаке, которую отразили силы ПВО, сообщилвоенкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он отметил: «Дежурные расчеты уничтожили множество целей на подлете к Белгороду. О последствиях на земле информация уточняется».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно сбили ракеты Вооруженных сил Украины. По его словам, предварительно, никто не пострадал в результате инцидента. В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор, и пожарный расчет занимается ликвидацией огня. Также в коммерческом объекте выбиты окна, а кровля и фасад посечены. Две машины получили повреждения.

Ранее водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области.

До этого сообщалось о гибели трех человек при ракетном обстреле поселка Маслова Пристань в Белгородской области.