Число пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось до десяти человек
При ракетном обстреле поселка Маслова Пристань три человека погибли и десять получили ранения, частично разрушен социальный объект и повреждены два многоквартирных дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара погибли двое мужчин и молодая женщина. Семь пострадавших женщин были доставлены в больницы Белгорода, одна из них находится в тяжелом состоянии.
Трое пострадавших отпущены на амбулаторное лечение после получения необходимой помощи. Частично разрушен социальный объект, серьезно повреждены кровли, окна и фасады двух многоквартирных домов, а также семь автомобилей, пять из которых получили повреждения осколками.
По его словам, местные жители отмечают, что сигнал ракетной опасности помог избежать большего количества жертв: многие успели укрыться вдали от окон. Гладков заявил, что всех жильцов поврежденного дома временно переселят в пункт временного размещения.
Проводится поквартирный обход, работают аварийные службы, оперативные бригады и администрация, начата оценка разрушений для решения о дальнейших действиях. Уже ведутся работы по восстановлению теплового контура в пострадавшем здании.
Ранее Гладков сообщил, что в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по поселку Маслова Пристань в Белгородской области погибли три человека.
Ребенок и взрослые пострадали при ракетном обстреле ВСУ села Мощеное в Белгородской области.
После атак ВСУ более тысячи жителей Белгородской области остались без света.