Число пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось до десяти человек

Tекст: Вера Басилая

Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара погибли двое мужчин и молодая женщина. Семь пострадавших женщин были доставлены в больницы Белгорода, одна из них находится в тяжелом состоянии.

Трое пострадавших отпущены на амбулаторное лечение после получения необходимой помощи. Частично разрушен социальный объект, серьезно повреждены кровли, окна и фасады двух многоквартирных домов, а также семь автомобилей, пять из которых получили повреждения осколками.

По его словам, местные жители отмечают, что сигнал ракетной опасности помог избежать большего количества жертв: многие успели укрыться вдали от окон. Гладков заявил, что всех жильцов поврежденного дома временно переселят в пункт временного размещения.

Проводится поквартирный обход, работают аварийные службы, оперативные бригады и администрация, начата оценка разрушений для решения о дальнейших действиях. Уже ведутся работы по восстановлению теплового контура в пострадавшем здании.

Ранее Гладков сообщил, что в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по поселку Маслова Пристань в Белгородской области погибли три человека.

Ребенок и взрослые пострадали при ракетном обстреле ВСУ села Мощеное в Белгородской области.

После атак ВСУ более тысячи жителей Белгородской области остались без света.