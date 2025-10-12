Повреждены автомобили и окна частных домов после детонации дрона в Северном

Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.8 комментариев
Повреждены автомобили и окна домов после детонации дрона в поселке Северный
Белгородский район попал под удар беспилотников ВСУ, один из сбитых дронов сдетонировал и повредил автомобили и окна частных домов, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«В поселке Северный в результате детонации сбитого БПЛА в четырех частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждены пять легковых автомобилей и одна единица спецтехники», – сказано в посте.
Губернатор добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, данные о последствиях уточняются.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, житель села Головчино под Белгородом получил минно-взрывную травму из-за FPV-дрона. В субботу, 11 октября, водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области.
Кроме того, военкор Евгений Поддубный сообщил, что город Белгород подвергся массированной ракетной атаке, которую отразили силы ПВО.