Повреждены автомобили и окна частных домов после детонации дрона в Северном

У бывшего кадровика Минобороны Кузнецова обнаружили погоны из серебра 925-й пробы

Tекст: Ирма Каплан

Во время следственных действий у Юрия Кузнецова обнаружили и изъяли погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей, передает ТАСС.

Кроме этого, у Кузнецова нашли коллекцию из более чем 80 серебряных монет, среди которых были наборы из Танзании и Казахстана. В коллекции оказались и сувенирные монеты, например, экземпляр из серебра 999-й пробы с изображением трех обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

Генерал-лейтенант Кузнецов был задержан и арестован в мае 2024 года по обвинению в получении взятки на сумму более 80 млн рублей. Расследование по этому делу завершено, оно находится на рассмотрении суда.

Кроме того, 20 августа Генеральная прокуратура России подала в Хамовнический суд Москвы иск о взыскании в доход государства имущества Кузнецова на сумму свыше 500 млн рублей как приобретенного на незаконные доходы. Антикоррупционный иск находится на стадии рассмотрения.

