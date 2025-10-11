Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.8 комментариев
Житель села Головчино под Белгородом получил минно-взрывную травму из-за FPV-дрона
Житель села Головчино получил минно-взрывную травму из-за FPV-дрона
Житель села Головчино Грайворонского округа Белгородской области получил минно-взрывную травму и осколочное ранение из-за падения обломков сбитого FPV-дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказана. Лечение пострадавший продолжит амбулаторно», – сказано в посте губернатора.
Напомним, ранее в этот день водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области. Кроме того, военкор Евгений Поддубный сообщил, что город Белгород подвергся массированной ракетной атаке, которую отразили силы ПВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого 8 октября сообщалось о гибели трех человек при ракетном обстреле поселка Маслова Пристань в Белгородской области.
При ракетном обстреле 10 октября поселка Маслова Пристань в Белгородской области погибли три человека, 10 получили ранения.