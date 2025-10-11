Житель села Головчино под Белгородом получил минно-взрывную травму из-за FPV-дрона

Житель села Головчино получил минно-взрывную травму из-за FPV-дрона

Tекст: Ирма Каплан

«Мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказана. Лечение пострадавший продолжит амбулаторно», – сказано в посте губернатора.

Напомним, ранее в этот день водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области. Кроме того, военкор Евгений Поддубный сообщил, что город Белгород подвергся массированной ракетной атаке, которую отразили силы ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого 8 октября сообщалось о гибели трех человек при ракетном обстреле поселка Маслова Пристань в Белгородской области.

При ракетном обстреле 10 октября поселка Маслова Пристань в Белгородской области погибли три человека, 10 получили ранения.



