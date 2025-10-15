Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.10 комментариев
ВСУ ранили трех жителей Белгородской области
Три человека пострадали из-за атак украинских дронов в Белгородской области
В результате атак беспилотников на два населенных пункта Белгородской области травмы получили представители местных администраций и водитель.
Оперативный штаб региона сообщил о происшествиях, передает ТАСС.
В селе Козинка Грайворонского округа после атаки беспилотника получили ранения глава Гора-Подольской территориальной администрации и заместитель главы Козинской территориальной администрации.
В сообщении оперштаба уточняется: «В Грайворонском округе в селе Козинка в результате атаки дрона ранены глава Гора-Подольской территориальной администрации и заместитель главы Козинской территориальной администрации».
В Борисовском районе в результате детонации беспилотника пострадал водитель легкового автомобиля. О характере ранений и состоянии пострадавших не сообщается. Оперативные службы продолжают работу на местах происшествий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили пять беспилотников самолетного типа на территории Белгородской и Курской областей за пять часов. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников самолетного типа в ночь со вторника на среду. Во вторник дроны ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области, были повреждены автомобили и строения, несколько человек обратились за помощью медиков.