В 2022-2023 годах главным нарративом украинской пропаганды был тезис: «Украина победит Россию и выйдет к границам 1991 года». Сегодня в это не поверит даже самый упоротый украинец.

Странно было бы сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут военные, местные и западные журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

Суть этого посыла: еще не все потеряно, нужно потерпеть, мобилизоваться, и все будет хорошо, Россия не так сильна, как кажется. Эта линия хорошо проявляется, например, в заявлении главы украинского центра радиотехнологий Сергея Бескрёстнова с позывным Флэш. С одной стороны, он убеждает сограждан, что Украина выстоит, хоть и будет тяжело. С другой – советует киевлянам, у которых есть дачи с печками, переехать туда, чтобы не мерзнуть в городских квартирах. Сторонники ЗЕкоманды уже не обещают украинцам победу через две недели, а дают советы, как пережить зиму.

Также пропагандисты ЗЕкоманды все чаще говорят о том, что ВСУ не хватает людей. Так, украинский нардеп Руслан Горбенко завил, что в некоторых батальонах пехоты почти нет: из 120 военных только 7 пехотинцев, остальные – командиры или связисты. Кажется, подобные тезисы опровергают посыл, что Украина не проигрывает. Это на первый взгляд. На самом деле такими заявлениями украинцев готовят к ужесточению мобилизации, еще более масштабным отловам мужчин на улицах.

Вскоре стоит ожидать новый нарратив от ЗЕкоманды: чтобы Украина выстояла, на фронт должны отправиться все, кто может держать оружие в руках.

Кроме собственного населения, установка «Украина не проигрывает, Россия не побеждает» обращена к президенту США Дональду Трампу, членам его команды, а также тем европейским политикам, которые скептически смотрят на перспективы Украины.

Комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что в районе Красноармейска и Купянска ВСУ попали в окружение, Зеленский сказал, что подобными заявлениями российское руководство хочет впечатлить США. Типичная оговорка по Фрейду. Именно Зеленский сейчас говорит и делает все, чтобы впечатлить Трампа и его окружение.

Видимо, в этом ЗЕкоманде помогают некоторые лица, приближенные к Трампу, и доводят до американского президента украинскую версию событий, которая всегда далека от реальности. Достаточно вспомнить, как Украина отказывалась признать освобождение русской армией Артемовска, хотя этот факт подтверждали западные журналисты и украинские военные в социальных сетях и интервью, как сегодня подтверждают тяжелое положение ВСУ в Красноармейске.

Но Зеленскому и его команде надо продвигать тезис: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает» как своему населению, так и американцам.

Однако одних вбросов в медийную сферу недостаточно, чтобы создать нужную информационную картину. Поэтому ЗЕкоманда старается атаковать беспилотниками Москву и другие города России с конкретной целью – продемонстрировать, что Украина может достать и до столицы, и до других важных пунктов. Так, все пропагандистские ресурсы Украины опубликовали фото пикапа с зенитным пулеметом у стен Кремля. И многие украинские обыватели в комментариях торжествовали.

А еще в украинском сегменте интернета радовались, что ВСУ наносит удары по дамбе в Белгородской области. Вероятно, Киев видит в этой акции военный смысл, надеясь замедлить наступление русской армии на Харьковскую область. Но не менее важен и информационный аспект – ЗЕкоманда таким образом демонстрирует, что обладает мощным дальнобойным оружием и может причинить России вред, а значит, Украина не проигрывает.

На самом деле удары по дамбе со стороны Украины – безумие. На Украине тоже много дамб, и если Россия начнет палить по ним, то большое количество украинских населённых пунктов рискуют остаться под водой. Но Зеленскому все равно, главное – хоть немного затормозить наступление русской армии, если получится, и влить новую порцию духоподъемного видео в информпространство.

А когда последует надлежащий и неизбежный ответ со стороны русской армии, украинские пропагандисты начнут требовать у Запада оружия и денег. А что будет с людьми и украинскими городами – вопрос для них не основной.

На самом деле, конечно, Украина проигрывает, а Россия побеждает. Необходимо, чтобы это стало понятно самому упоротому украинцу, который сохранил хотя бы остатки критического мышления, и любому западному политику, как бы он ни ненавидел Россию.