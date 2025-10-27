  • Новость часаПушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    Журналист Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире
    Россия подала заявку на проведение Евро-2032
    Киркоров объявил себя трубадуром любви
    Российский дипломат в ООН сделал новое заявление об испытании «Буревестника»
    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США
    Путин встретился с главой МИД КНДР в Кремле
    Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске
    Минфин ограничил выдачу льготных кредитов по семейной ипотеке
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    8 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    15 комментариев
    27 октября 2025, 19:50 • В мире

    Польша предложила Украине повоевать в Европе

    Польша предложила Украине повоевать в Европе
    @ REUTERS/Aleksandra Szmigiel

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Польша призвала ВСУ бить по российским объектам в Европе. С таким заявлением выступил премьер страны Дональд Туск. Диверсия на «Северных потоках» расценивается им как прецедент, дающий право Украине на новые удары такого же плана. В Брюсселе и Киеве эту идею пока не комментируют. Но эксперты отмечают, что у Варшавы есть политические и экономические мотивы подстрекать Киев на удары по ЕС. Ждать ли атак Киева по Европе?

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о праве ВСУ наносить удары по любым объектам на территории Европы, которые связаны с Россией. По его словам, Украина получила такое право после того, как варшавский суд заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера Владимира Журавлева, обвиняемого в подрыве «Северных потоков».

    Напомним, еще в 2023 году журнал Spiegel утверждал, что следы по делу о «Северных потоках» ведут на Украину. Сам подрыв «Потоков» произошел 26 сентября 2022 года. В этой связи американский репортер Сеймур Херш выпустил расследование, в котором возложил общую ответственность за диверсию на администрацию Джо Байдена.

    Сама же Польша силами ее премьера и главы МИД Радослава Сикорского в последнее время прибегает к все более русофобской риторике и поддержке разного рода террористической активности. Так, во время обсуждения потенциального маршрута полета Владимира Путина на саммит в Будапешт Сикорский заявил, что Варшава не сможет гарантировать безопасность для российского борта.

    Глава МИД России Сергей Лавров расценил эту позицию как готовность Польши к терактам. В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто высмеял слова Сикорского о том, что польский суд может исполнить ордер МУС в отношении Путина: «Он говорит о том самом независимом суде, который по требованию Туска отказался экстрадировать террориста?»

    В ответ на это Сикорский выразил надежду на то, что ВСУ удастся вывести из строя нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает топливо из России. В то же время премьер Венгрии Виктор Орбан счел слова и действия польских властей примером «военного психоза» и «полным безумием».

    Примечательно и то, что президент Польши Кароль Навроцкий последовательно дистанцируется от заявлений Туска и Сикорского, которые принадлежат к другому политическому лагерю. Эксперты усматривают в этом признак серьезного внутриполитического раскола, однако премьер и глава МИД продолжают играть на повышение ставок – на этот раз соблазняя ВСУ на удары по ЕС.

    Кроме того, призыв Туска может иметь финансовое объяснение, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Андрей Чепа. По его словам, Польша, построив крупные терминалы для приема СПГ, заинтересована в поставках американского газа. Варшава планирует реэкспортировать его в другие европейские страны, получая доход за транзит.

    «Слова польского премьера Туска о праве ВСУ бить по российским объектам в Европе крайне опасны. Политик такого уровня должен понимать, что по этой логике Россия также имеет право наносить удары по странам, предоставляющим вооружение ВСУ и использующимся в качестве перевалочных баз для снабжения украинской армии», – сказал Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Кроме того, Россия правомочна уничтожать все заводы, на которых производится оборудование, так или иначе использующееся ВСУ. Очевидно, такое развитие событий приведет к разрастанию конфликта далеко за пределы СВО. Боевые действия могут охватить большую часть европейской территории. Другими словами, Туск, по сути, призывает к старту третьей мировой войны», – указал парламентарий.

    «Также очевидно, что не все польское и европейское общество поддерживает такую риторику. Однако здравые голоса в Европе сейчас пытаются замолчать. Более того, в органах управления Евросоюза к власти пришли люди, которых на самом деле никто не выбирал. Пока волна народного гнева не сметет правителей в Польше и в ряде других стран ЕС, к сожалению, их риторика не изменится», – считает собеседник.

    Заявление польского премьера можно расценивать как призыв к террористическим актам в Европе, считает политолог-полонист Станислав Стремидловский. «Впрочем, подобные угрозы были бы чрезмерными даже для отъявленного русофоба Туска. Более вероятно, что это оправдание отказа польского суда в экстрадиции или утверждение о праве Украины атаковать "Северные потоки"», – указал он.

    «Предоставлять Киеву карт-бланш на теракты в Европе Варшаве не позволят политический прагматизм и логика выживания. По сути, это призыв к саботажу в общем доме со стеклянными стенами.

    Однако на фоне недавних взрывов на НПЗ в Венгрии и Румынии Туск мог попытаться напугать Москву и европейские страны, анонсируя возможные диверсии», – продолжил эксперт.

    «Варшава воспринимает все, что связано с "Северными потоками", как экзистенциальное поражение и геополитическую угрозу. Поэтому она противостоит возобновлению работы газопроводов и сотрудничеству с Россией. Туск выдает свою точку зрения за общеевропейский консенсус, что является ложью – достаточно вспомнить позицию Италии по этому вопросу», – отметил аналитик.

    «Многие в Европе с недоумением наблюдают, как Польша в очередной раз пытается навязать свое видение политики на восточном фланге НАТО. Далеко не все члены ЕС готовы оценивать проблемы безопасности и энергетики с польско-прибалтийских позиций», – констатировал спикер.

    Стремидловский предположил, что призывы Туска осудят Венгрия и Словакия. «Вероятно, выскажется и Германия – через экспертов и СМИ. От европейского политического сообщества можно ожидать требований к Варшаве пояснить слова премьера. Хотя Польша, скорее всего, спишет все на ошибки перевода и вырванную из контекста фразу», – добавил он.

    «Киев вряд ли отреагирует на это заявление, поскольку "разрешение" Польши для него ничего не значит. А вот в США могут выразить досаду в связи с очередным необдуманным высказыванием польского премьера – тем более что в Вашингтоне ему уже указывали на резкие заявления о теракте на "Северных потоках"», – заключил политолог.

