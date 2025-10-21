Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?0 комментариев
Эксперт объяснила угрозы Польши задержать самолет Владимира Путина
Аналитик Исмагилова: Заявление Сикорского о самолете Путина может спровоцировать конфликт с Трампом
Отказ Варшавы гарантировать свободный пролет борта Владимира Путина в Венгрию – это очередной пример польской дипломатической истерии, который может привести к конфликту между Варшавой и президентом США Дональдом Трампом, сказала газете ВЗГЛЯД аналитик Кристина Исмагилова. Ранее об отказе гарантировать свободный пролет самолета российского президента над Польшей заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«Оценивая угрозы Сикорского относительно возможного захвата борта российского президента, стоит учитывать, что глава польского МИД вообще известен подобным заявлениями на грани фола. По сути, это лишь очередной образчик польской дипломатической истерии», – считает аналитик Кристина Исмагилова, автор отраслевого Telegram-канала «Варшавская русалка».
По ее словам, Польша «выступает с позиции так называемых ястребов войны, которые болезненно воспринимают любые попытки диалога между Россией и США».
«Основной задачей Сикорского, как, наверное, одного из самых ярых русофобов в польской политической среде – поддерживать информационный шум, постоянно напоминать о «российской угрозе» и неизбежности конфронтации. Сюда же вписывается риторика и относительно украинского диверсанта по делу «Северных потоков», и недавний визит главы МИД в британский парламент с демонстрацией «Герани», – пояснила эксперт.
По ее словам, «открытый конфликт с Россией Польша позволить просто не может: вот и остается дергать тигра за хвост и ждать, чем закончится игра с огнем». Также заявление Сикорского можно расценивать как антитрамповский шаг, что не исключает конфликт Сикорского с президентом страны Каролем Навроцким, который довольно лоялен президенту США.
«Возникает интересная коллизия: президент Навроцкий, избранный при активной поддержке Трампа, демонстрирует куда более прагматичную позицию по отношению к США», – подчеркнула собеседница.
Она напомнила о неоднократных встречах Навроцкого с Трампом, который заверял коллегу «в поддержке безопасности Польши». «Навроцкий позиционирует себя как лидер из некой группы Трампа – правых консерваторов, набирающих популярность в Европе. Вполне логично, что со всеми этими вводными сейчас Навроцкий отмалчивается и ни в какие дипломатические склоки по украинскому конфликту особенно не вступает», – рассуждает эксперт.
В то же время Сикорский, подчеркивает аналитик, представляет правительство левых, возглавляемое премьером Дональдом Туском, «а они и победе Трампа особенно не радовались и возможным урегулированием кризиса особо не воодушевлены».
«Склоки внутри правящей верхушки в Польше продолжаются уже давно и власти не сходятся по очень многим вопросам, однако стоит помнить, что украинский конфликт и его последствия гораздо шире, чем один конкретный балаган в европейской стране. Именно поэтому, по сути, и сторона польского правительства, и сторона польского президента работают на то, чтобы конфликт продолжился, просто поддерживать его будет уже Европа, а не коллективный Запад», – полагает Исмагилова.
Что касается стремления поляков к поддержке разных форм терроризма, включая невыдачу немцам украинца Владимира Журавлева по делу «Северных потоков», то «часть глубинной польской политики – готовность поддерживать любые действия против России».
«Даже если они являются террористическими и направлены против интересов так называемых союзников по ЕС. Более того, для польских политиков интересы антироссийской борьбы важнее европейской солидарности и правосудия, вообще какого-либо здравого смысла», – считает аналитик.
Эксперт отметила, что Польша «всегда стремилась играть роль передового форпоста Запада против России, и это желание толкает ее на поддержку самых радикальных и деструктивных действий». «Невыдача украинца Германии – это не просто юридическое решение, а политическое заявление: Польша готова покрывать террористов, если их действия направлены против России, и плевать, как это смотрится в глазах немцев», – полагает эксперт.
О том, что заявления главы польского МИД Радослава Сикорского об отсутствии безопасности для самолета с президентом России Владимиром Путиным говорят о готовности Варшавы к терактам, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
«Слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с [президентом США Дональдом] Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет», – указал министр.
«То есть … министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера», – пояснил Лавров.
Ранее в интервью «Радио Rodzina» в ответ на вопрос о возможном перелете самолета Владимира Путина в Будапешт Сикорский подчеркнул, что Польша уважает решения Международного уголовного суда (МУС). «Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в Гаагский трибунал», – заявил министр.
Версии о возможном маршруте самолета российского лидера через Европу появились в контексте скорой возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Предварительная договоренность об этом саммите возникла в ходе недавней телефонной беседы обоих лидеров в конце прошлой недели.