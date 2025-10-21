  • Новость часаЛавров выразил уверенность в успехе спецоперации на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР
    Болгария пообещала открыть небо для Путина
    Прилепин подписал контракт на военную службу в зоне СВО
    Нейросеть помогла найти нациста – убийцу «последнего еврея в Виннице»
    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина
    МИД опроверг данные CNN о переносе встречи Лаврова и Рубио
    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам
    Госдума приняла закон о корректировке бюджета на 2025 год
    Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению
    Мнения
    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    7 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    6 комментариев
    21 октября 2025, 13:25 • Новости дня

    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина

    Лавров: Угрозы Польши самолету Путина говорят о готовности Варшавы устраивать теракты

    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления главы польского МИД Радослава Сикорского об отсутствии безопасности для самолета с президентом России Владимиром Путиным говорит о готовности Варшавы к терактам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Польская сторона готова к свершению терактов, заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с [президентом США Дональдом] Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет», – указал он.

    «То есть … министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера», – пояснил руководитель МИД.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсуждал с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа. Китай высказывался в поддержку проведения встречи президентов в Будапеште.

    21 октября 2025, 10:51 • Новости дня
    Болгария пообещала открыть небо для Путина

    Болгария разрешила пролет самолета Путина для встречи с Трампом

    Болгария пообещала открыть небо для Путина
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Болгарские власти готовы открыть небо для самолета с Владимиром Путиным для возможной встречи с Дональдом Трампом в Будапеште, заявил глава МИД Болгарии Георг Георгиев.

    По его словам, власти Болгарии разрешат пролет российского самолета с президентом России Владимиром Путиным для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, передает «Интерфакс».

    Георгиев отметил: «Когда предпринимаются усилия для достижения мира, и условие для этого – проведение такой встречи, то наиболее логично – посредничать этой встрече всеми возможными способами». Он также задал риторический вопрос: «Как предлагается проводить встречу, если один из участников не может на нее попасть?»

    По данным издания Euractiv, пока от Москвы не поступало официального запроса на пролет воздушного судна через воздушное пространство Болгарии. У Болгарии нет общей границы с Венгрией, однако обе страны граничат с Сербией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа. Китай поддержал проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште.

    Комментарии (13)
    20 октября 2025, 19:44 • Новости дня
    Трамп пригрозил прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай
    Трамп пригрозил прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп допустил прекращение экспорта американских самолетных комплектующих в Китай на фоне эскалации торгового спора между двумя странами.

    По его словам, Вашингтон рассматривает возможность новых ограничительных мер в ответ на угрозы Пекина по экспорту редкоземельных элементов, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что Китай «не сможет обеспечить обслуживание своих самолетов без американских комплектующих, особенно для машин производства Boeing». «Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами, но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолетами. Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолеты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп подчеркнул, что не намерен разрушать экономику Китая, несмотря на ужесточение торговых мер со стороны Вашингтона.

    Комментарии (14)
    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 13:10 • Новости дня
    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам

    Американист Дробницкий: Идея «репарационного займа» Украине – это просьба европейцев к «дяде Сэму» дать денег

    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед Евросоюзом, который разрабатывает предложение о «репарационном займе» Украине, стоит задача «вынуть» замороженные российские активы из европейской экономики. Сделать это невозможно, и поэтому единственный источник средств – свопы ФРС США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Бельгия согласилась на разработку алгоритма по активам России, но США отказались поддерживать план.

    «Россия в свое время разместила деньги на европейских счетах и вложила в ценные бумаги. Европа направила их в экономику, но с условием, что впоследствии средства будут возвращены. В тот момент, когда европейцы заморозили российские активы, произошло ограбление», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, планы ЕС о «конфискации» средств или выдаче Украине «репарационного кредита» – «бухгалтерская операция», в ходе которой страны объединения меняют кредитора.

    Рассмотрение этого предложения, впрочем, вызвало метания внутри Евросоюза. «Так, появились люди, которые выступают против идеи. Они ссылаются на юридический аспект, но на деле причина несколько иная. Перед европейцами стоит задача «вынуть» из экономики деньги, но ресурсы ограничены», – добавил собеседник, отметив разгорающиеся бюджетные кризисы, в частности во Франции и Германии.

    «Единственный источник в этой ситуации – Европейский центральный банк. Однако его возможности по эмиссии без свопов федеральной резервной системы (ФРС) США ограничены. Фактически «репарационный займ» – это просьба европейцев к «дядюшке Сэму» дать денег. Между тем, появление новой необеспеченной бумаги на мировом рынке несет финансовые риски для американской стороны», – уточнил американист.

    По его мнению, определенную роль в нежелании Вашингтона поддерживать инициативу европейцев сыграл и предстоящий саммит Россия – США. «На Западе есть два противостоящих лагеря: администрация Дональда Трампа вместе с MAGA-движением и Виктором Орбаном и все остальные. Пока первые противятся идее свопа и настаивают на диалоге с Россией и урегулировании кризиса, последние вставляют палки в колеса своим оппонентам и продолжают тянуть США в конфликт в Европе», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне неважно, какое решение примут лидеры ЕС на саммите в четверг, считает он. Тем не менее, добавил собеседник, надо внимательно изучить будущий утвержденный документ. «Возможно, речь пойдет лишь о декларации, как это было в случае с запретом на покупку российского газа. Как бы то ни было, Европе придется непросто в попытках изыскать деньги на помощь Киеву», – заключил Дробницкий.

    Ранее представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как сообщает издание Politico, 23 октября лидеры стран ЕС попросят Еврокомиссию составить документ, который будет призван санкционировать использование активов для кредитования Киева.

    В случае принятия предложения, оно позволит выделить «до 140 млрд евро на финансирование военных действий Украины в течение еще двух-трех лет». Бельгия ранее выступала против изъятия российских активов, поскольку их львиная доля хранится на балансе базирующейся в этой стране компании Euroclear. Власти опасались, что в случае судебных тяжб именно им придется выплачивать России компенсацию.

    После этого Евросоюз усилил давление на Бельгию. Об этом сообщала газета Financial Times. «Бельгия три года утверждала, что Euroclear – это бельгийская компания, и выгоды принадлежат ей же. Теперь, когда страна хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», – заявил изданию неназванный дипломат ЕС.

    Теперь же постпред Бельгии заверил, что страна не будет блокировать решение ЕС. Politico отмечает, что даже если лидеры Евросоюза примут план, то Еврокомиссии придется несколько недель согласовывать свое предложение с национальными правительствами, и гарантий успешного завершения этого процесса нет.

    На этом фоне любопытна позиция Вашингтона. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что США пока не будут присоединяться к плану G7 использовать замороженные российские активы для предоставления Киеву кредита. Американские чиновники проинформировали об этом европейских коллег, объяснив свою позицию «рисками для стабильности рынка».

    Комментарии (2)
    20 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп пригрозил «высокой ценой» за провал соглашения по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп предупредил о «тяжелых последствиях для многих сторон» в случае неудачи мирных переговоров по Украине.

    Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что США пытаются достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто – это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», – подчеркнул он.

    Он не уточнил, кого именно затронут возможные последствия провала переговоров.

    Трамп не назвал конкретных стран или организаций, которые, по его словам, могут столкнуться с негативными последствиями, если соглашение не будет достигнуто.

    Ранее Трамп признался, что считал урегулирование на Украине более простой задачей.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Венгрия отказалась от блокировки очередного пакета санкций против России

    Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций после уступок

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет блокировать новый пакет санкций Евросоюза против России, поскольку спорные меры были удалены.

    Венгрия не станет препятствовать принятию 19-го пакета санкций Евросоюза против России, передает РИА «Новости».

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что Будапешт добился исключения из документа всех пунктов, противоречащих национальным интересам страны.

    В начале октября, как напоминало издание EUObserver, Венгрия отказалась от претензий к новому санкционному пакету. Сийярто также подчеркнул, что не считает нужным участвовать в обсуждениях блока по следующим санкциям, назвав их «безумием» и отметив провал санкционной политики Евросоюза.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил опасения по поводу планов Еврокомиссии полностью отказаться от российских энергоносителей с 2028 года.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о планах Еврокомиссии принять 19-й пакет санкций против России на саммите в Брюсселе 23–24 октября.

    Австрия подтвердила готовность одобрить новый пакет антироссийских санкций.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия стала абсолютным рекордсменом по числу и объему введенных против нее санкций, которые потерпели полный крах.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 19:52 • Новости дня
    Трамп заявил о невозможности победы Украины в конфликте

    Трамп усомнился в победе Украины в военном конфликте

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в победе Украины в военном конфликте, подчеркнув лишь теоретическую возможность успеха Киева.

    Как передает ТАСС, Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме заявил, что не верит в победу Украины в нынешнем военном конфликте. Президент США отметил, что теоретически Украина еще может победить, но лично он не считает этот исход возможным.

    Ранее Трамп призвал Россию и Украину прекратить боевые действия на текущей линии боевого соприкосновения.

    Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине приведет к потере Киевом ряда территорий.

    Президент США также отметил, что поставки вооружения Украине не должны идти в ущерб интересам и безопасности Соединенных Штатов.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 12:59 • Новости дня
    WSJ: Трамп отказал Киеву в скорых поставках ракет Tomahawk
    WSJ: Трамп отказал Киеву в скорых поставках ракет Tomahawk
    @ Pou/ROPI/Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk Киеву не стоит, пишет газета Wall Street Journal.

    Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме сообщил, что Украина не должна ожидать поставок дальнобойных ракет Tomahawk (Томагавк) в ближайшем будущем, передает РИА «Новости».

    Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    В публикации издания подчеркивается, что Трамп прямо заявил Зеленскому: «Украине не стоит ждать получения дальнобойных ракет Tomahawk в скором времени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп еще не принял решение о предоставлении ракет Tomahawk на Украину.

    Российская сторона учитывает заявления США по поставкам этих ракет и использует их в своей работе.

    После продолжительного разговора Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский был вынужден скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления на США по вопросу о ракетах Tomahawk.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Сенат США приостановил работу над санкциями против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Рассмотрение законопроекта о расширении санкций против России временно приостановлено в Сенате США, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам лидер республиканского большинства Джон Тьюн. Он отметил, что документ остается одним из инструментов давления на Москву, однако сейчас поставлен на паузу.

    По словам Тьюна, законопроект должен был усилить позиции Вашингтона на переговорах с российской стороной. Сенатор подчеркнул: «Я по-прежнему считаю, что этот законопроект является одним из инструментов в арсенале президента, который он может использовать против российской стороны, чтобы усадить ее за стол переговоров. Мы поставим это на паузу, по крайней мере сейчас».

    Решение связано с готовящейся встречей лидеров России и США. Дональд Трамп ранее сообщил о договоренности с Владимиром Путиным о проведении переговоров в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон начнут подготовку к встрече без промедления.

    Законопроект был представлен в начале апреля двухпартийной группой сенаторов. Документ предусматривал введение вторичных санкций против партнеров России и импортные пошлины до 500% на товары из стран, продолжающих покупать нефть, газ и уран у РФ. Сенатор Рэнд Пол ранее предупредил, что принятие такого закона нанесет наибольший ущерб самим США в экономическом и стратегическом плане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным. Еврокомиссия намерена одобрить девятнадцатый пакет антироссийских санкций на саммите Европейского союза, который пройдет 23–24 октября в Брюсселе.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 06:15 • Новости дня
    Экс-премьер Украины Азаров рассказал о планах США по устранению Зеленского

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший премьер Украины Николай Азаров допустил, что США могут реализовать радикальные сценарии по устранению Владимира Зеленского, если подтвердятся утечки о его встрече с Дональдом Трампом.

    Радикальные меры по устранению Владимира Зеленского могут быть приняты Соединенными Штатами, если подтвердятся данные об обстоятельствах встречи украинского лидера с Дональдом Трампом, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает ТАСС. По его словам, если утечки о деталях переговоров окажутся правдой и позиция Трампа не изменится, американская сторона может реализовать соответствующие планы.

    Азаров подчеркнул: «Посмотрим, как сейчас будут развиваться события. Если утечки о том, как проходила эта встреча, подтвердятся, и у Трампа не будет перемен настроения, то будут приняты радикальные меры вообще по устранению Зеленского. Такие планы есть».

    Он напомнил, что подобная схема уже использовалась в 2010–2014 годах в отношении президента Виктора Януковича. По словам Азарова, американцы активно взаимодействуют с депутатами Верховной рады, используя угрозы, подкуп и давление, чтобы влиять на принятие решений. Он отметил, что при соответствующей команде события могут развиваться по сценарию государственного переворота, как это было в 2014 году.

    Встреча между Трампом и Зеленским прошла 17 октября в Вашингтоне. На переговорах Зеленский не смог добиться согласия США на поставку ракет Tomahawk, заключение новых сделок по дронам и закупке вооружений. Также, как подтвердил сам Зеленский, обсуждался вопрос вывода украинских сил из Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер Украины Николай Азаров выразил уверенность в возможности достижения положительных итогов на предстоящем российско-американском саммите в Будапеште. Николай Азаров также считал, что руководство на Украине страдает из-за того, что Владимир Зеленский якобы принимает решения под действием препаратов.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 23:30 • Новости дня
    В Вашингтоне начали снос восточного крыла Белого дома

    Трамп начал снос восточного крыла Белого дома ради бального зала

    Tекст: Денис Тельманов

    Бригады строителей приступили к демонтажу восточного крыла Белого дома, чтобы возвести новый бальный зал вместимостью до 650 человек.

    Работы по сносу части здания стартовали в Вашингтоне, передает The Washington Post. Строители сносят восточное крыло Белого дома, несмотря на прежние заверения президента США Дональда Трампа о сохранении исторической планировки комплекса.

    Сообщается, что экскаватор разрушает само здание, а шум строительных работ отчетливо слышен на территории Белого дома. Американский лидер ранее утверждал: «Оно не будет мешать существующему зданию. Не будет. Оно будет рядом с ним, но не будет его касаться», – заявил Трамп при подписании соответствующего указа в июле.

    Чиновники отметили, что бальный зал заменит восточное крыло, при этом в конструкции крыла ранее уже вносились многочисленные изменения, еще до прихода Трампа к власти. Первоначальная стоимость проекта, по оценке президента, составляла 200 млн долларов, однако позднее она увеличилась до 250 млн долларов. Как подчеркивается, новый бальный зал рассчитан на 650 гостей – это более чем втрое превышает вместимость Восточной комнаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении построить зал для танцев и приемов в Белом доме. Трамп отметил, что новый зал станет «прекрасным дополнением» и не потребует расходов.

    Президент США инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах. Трамп подписал указ о начале переименования Мексиканского залива в Американский, а горы Денали – в гору Мак-Кинли.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 17:11 • Новости дня
    Times: Польша и Британия завершили согласование договора о мерах безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В соглашении между Польшей и Британией планируется зафиксировать совместные меры по сдерживанию России и борьбе с нелегальной миграцией, пишет Times.

    Польша и Британия близки к подписанию двустороннего договора о безопасности, пишет РИА «Новости». Сообщается, что документ предусматривает согласованные шаги для усиления сдерживания России.

    Газета Times приводит слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который подтвердил, что текст соглашения находится в финальной стадии проработки. В нем отдельно уделено внимание совместным действиям по противодействию контрабанде людей и нелегальной миграции.

    Издание подчеркивает, что договор станет основой для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами в сфере безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия вместе с США и странами НАТО провела 12-часовое патрулирование воздушного пространства альянса рядом с российскими границами.

    Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Запад морально и в военном плане перейти в «режим войны» для сохранения мира.

    Комментарии (2)
    21 октября 2025, 02:01 • Новости дня
    Посол Австралии принес извинения Трампу за критику в соцсетях

    Tекст: Денис Тельманов

    Австралийский посол в Вашингтоне Кевин Радд извинился перед Дональдом Трампом за свои прежние критические высказывания в социальных сетях.

    Как сообщает The Australian, Кевин Радд принес извинения Дональду Трампу сразу после двусторонних переговоров между президентом США и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, которые прошли 20 октября в Вашингтоне.

    Инцидент произошел на совместной пресс-конференции, где Трампу напомнили о публикациях Радда, в которых тот называл Трампа «самым разрушительным» президентом в истории США за весь его первый срок.

    На вопрос журналистов о его отношении к австралийскому послу Трамп ответил, что не знает Радда, но предположил, что тот, возможно, захочет извиниться. После завершения мероприятия Радд подошел к Трампу и принес извинения за свои прошлые заявления.

    Ранее, в 2020 году, занимая пост главы Политологического института Азиатского общества в Нью-Йорке, Кевин Радд неоднократно публиковал в социальной сети X резкие комментарии против Трампа.

    Он называл его «самым деструктивным президентом в истории», обвинял политика в том, что он «втаптывает Америку и демократию в грязь», а также «преуспевает в разжигании разногласий и злоупотребляет христианством, церковью и Библией для оправдания насилия».

    После победы Трампа на президентских выборах 2024 года Радд удалил часть своих публикаций, объяснив это уважением к должности президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австралия и США договорились о совместной разработке месторождений галлия, неодима и празеодима для укрепления цепочек поставок. Власти США и Австралии начали переговоры о пересмотре условий альянса AUKUS и совершенствовании прежних договоренностей.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 23:03 • Новости дня
    Суд разрешил Трампу отправить войска национальной гвардии в Портленд

    Апелляционный суд разрешил администрации Трампа направить нацгвардию в Портленд

    Tекст: Вера Басилая

    Апелляционный суд девятого округа США поддержал ходатайство администрации Дональда Трампа о временном разрешении направить войска национальной гвардии в Портленд.

    Апелляционный суд девятого округа США разрешил администрации президента Дональда Трампа направить войска национальной гвардии в Портленд, штат Орегон, передает РИА «Новости».

    В опубликованном решении суд отметил, что у администрации Трампа есть высокая вероятность добиться успеха в апелляции, а остальные обстоятельства также указывают на необходимость приостановления исполнения решения суда. Суд удовлетворил ходатайство администрации о временной отмене запрета на время рассмотрения апелляции.

    Таким образом, власти получили возможность развернуть силы национальной гвардии в Портленде до окончательного судебного решения по апелляции.

    Ранее десятки участников устроили велозаезд без одежды в Портленде, чтобы выразить протест против возможного ввода федеральных войск.

    Федеральный судья в США на время запретила отправку любых подразделений Национальной гвардии в штат Орегон.

    До этого президент США Дональд Трамп направил силы нацгвардии в Чикаго. В пригороде Чикаго, Бродвью, сотрудники правоохранительных органов США подверглись нападению во время рейда против нелегальных мигрантов.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 13:01 • Новости дня
    Песков назвал фантастикой полет на одном самолете в Будапешт Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения о возможном прибытии в Будапешт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа – «фантастическая версия», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Как к фантастической версии и отношусь», – прокомментировал Песков подобную версию маршрута Путина в столицу Венгрии, передает ТАСС.

    Ранее глава болгарского МИД Георг Георгиев заявлял, что власти Болгарии готовы открыть небо для самолета с президентом России Владимиром Путиным для возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсуждал с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа.

    Китай высказывался в поддержку проведения встречи президентов в Будапеште.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 13:23 • Новости дня
    Песков заявил о сложностях подготовки встречи Путина и Трампа

    Песков сообщил о необходимости сложной работы до саммита в Будапеште

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Москве и Вашингтону предстоит провести сложные переговоры перед саммитом лидеров России и США в Будапеште.

    Москва и Вашингтон должны провести серьезную подготовительную работу перед встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам: «Настроения рабочие. Но работа предстоит непростая». Эти слова стали ответом на вопрос о том, как в Кремле относятся к предстоящему саммиту и возможно ли его быстро подготовить.

    Песков подчеркнул, что процесс подготовки встречи требует значительных усилий с обеих сторон и не может быть завершен в короткие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что раскрытие позиций России до переговоров с США может негативно сказаться на дипломатических усилиях.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Вашингтон для организации визита Дональда Трампа в Будапешт.

    Подготовка саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште официально еще не началась, подробности встречи отсутствуют.

    Комментарии (0)
    Главное
    Губернатор Сальдо заявил о боях за микрорайон Херсона Корабел
    Вынесен приговор стрелявшему в премьера Словакии
    Госдума одобрила закон о круглогодичном призыве на службу
    «Калашников» увеличил выпуск снайперских винтовок СВДС в 13 раз
    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности
    Депутаты одобрили запрет на продажу табака на остановках
    Верховный суд запретил ставить детей на учет за одну драку

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису

    Евросоюз полон решимости отказаться от российского газа, даже если на Украине воцарится мир. Совет ЕС принял поэтапный план отказа в течение следующих двух лет. Что будет с российском газом, от которого откажутся европейцы? И как справятся европейские потребители с желанием властей? Подробности

    Перейти в раздел

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков

    Очередная реформа ВСУ стала поводом вспомнить прошлые конфликты для руководства украинской армии. По мнению экспертов, назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим объединенными силами противника в Харьковской области стало попыткой главкома Александра Сырского побороть своего потенциального конкурента. Что ждет Драпатого на новой должности, и что это означает для ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР

    «Тут просматривается пресловутая карма – в свое время именно политика Михаила Горбачева привела к тому, что отсоединение республик Прибалтики от СССР стало возможным, и вот теперь это бумерангом возвращается к его потомкам». Такими словами политологи комментируют беспрецедентное решение Верховного суда Литвы. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации